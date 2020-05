Qua những lời chúc, bạn có thể bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn tới đấng sinh thành trong Ngày của Mẹ.

- Ngày của Mẹ, con chúc mẹ luôn khỏe mạnh để sống mãi bên cạnh chúng con. Mọi khó khăn qua rồi, mẹ hãy yên vui tuổi già, mẹ nhé.

- Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con. Vì con mà tóc mẹ bạc thêm, vì con mà những vết đồi mồi nhiều hơn trên mắt mẹ. Hôm nay là Ngày của Mẹ cho con xin cảm ơn vì tất cả.

- Lại một năm nữa chúng con ở xa nhà nhưng đối với chúng con mẹ luôn ở trong trái tim. Chúng con chúc mẹ luôn được hạnh phúc. Gửi tặng mẹ bó hoa tình cảm từ trái tim của các anh em con.

- Mẹ là điều tốt đẹp nhất mà con có. Hôm nay Ngày của Mẹ, con chúc mẹ luôn vui khỏe. Con yêu mẹ!

- Mẹ ơi, hôm nay là Ngày của Mẹ, con gửi cho mẹ những dòng tin nhắn này với tình yêu thương vô bờ bến. Những năm qua, có những lúc, con đã làm mẹ bận lòng, phải suy nghĩ. Con mong mẹ hãy tha lỗi cho con nhé.

- Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trong cuộc đời này. Cảm ơn mẹ vì đã nuôi dưỡng con đến ngày hôm nay. Nhân Ngày của Mẹ, con kính chúc mẹ sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

- Không có những món quà đắt tiền, con chỉ có bó hoa và những lời chúc này tặng mẹ. Chúc mẹ ngày lễ vui vẻ và nhiều sức khỏe.

- Mẹ ơi, thế là mẹ đã rời xa chúng con nhiều năm rồi. Vào các ngày lễ Tết như thế này, lòng con lại không thôi nhớ nhung mẹ. Con xin hứa với mẹ, sẽ sống và làm việc để không phụ công mẹ nuôi dưỡng những năm qua.

- Con thật may mắn vì được làm con của mẹ. Bao năm qua mẹ đã vất vả hi sinh, chăm lo cho anh em chúng con. Ngày của Mẹ, con không muốn gì hơn ngoài niềm hi vọng mẹ sống thật lâu để vui vầy bên con cháu.

Ngày của Mẹ 2020 là ngày nào? Năm 2020, Ngày của Mẹ sẽ rơi vào Chủ nhật (10/5).

Nam Phương