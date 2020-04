'Chú đã xin cháu một bản photo bài diễn văn cùng với chữ ký của cháu. Khi cháu hỏi lý do, chú đã nói rằng, chú nghĩ một ngày nào đó cháu sẽ trở thành một ai đó đặc biệt'.

James Breakwell - một nhà văn viết hài kịch với gần 1 triệu người theo dõi trên Twitter.

James Breakwell là một cây viết hài kịch nổi tiếng với tài khoản Twitter có tên XplodingUnicorn - nơi có hơn 950.000 người theo dõi.

Breakwell từng xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí của Mỹ như: USA Today, US Weekly, The Daily Mail, Metro, The Telegraph…

Cuốn sách đầu tiên của anh mang tên ‘Only Dead on the Inside: A Parent’s Guide for Surviving the Zombie Apocalypse’ - một dạng sách chia sẻ kinh nghiệm làm cha mẹ.

Năm 2016, Breakwell được tạp chí Closer bình chọn là ‘Ông bố viết blog của năm’. Năm 2017, anh cũng là người giành giải thưởng Shorty Award ở hạng mục làm cha mẹ.

Cách đây 17 năm, Breakwell là nam sinh được chọn đọc diễn văn tốt nghiệp. Sau khi bài diễn văn kết thúc, một phụ huynh xa lạ đã tiến lại gần anh và có một hành động mà anh cho rằng đã truyền cảm hứng giúp anh đạt được những thành công của ngày hôm nay.

Năm 2017, Breakwell đã viết một bức thư cảm ơn ông bố lạ mặt đó kèm theo cuốn sách mà anh vừa xuất bản. Khác với cách mà anh khiến mọi người cười trong các vở hài kịch, bức thư thực sự khiến người ta bùi ngùi vì cảm động.

Dưới đây là nội dung bức thư:

Chris thân mến,

Có lẽ bây giờ chú đang rất bối rối. Chú nhận được một cuốn sách mà mình chưa từng đặt mua, về một chủ đề mà chú không hề quan tâm, được viết bởi một tác giả mà chú không hề nhận ra. Hãy để cháu giải thích điều đó.

Cách đây nhiều năm, cháu đã đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp trung học. Chú không ở đó vì cháu, mà vì con gái chú - cô gái học cùng lớp với cháu, nhưng chú đã rất lịch sự lắng nghe cháu nói thay vì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh hay giả vờ bị đau tim.

Rồi sau đó, chú đã xin cháu một bản photo bài diễn văn cùng với chữ ký của cháu. Khi cháu hỏi lý do, chú đã nói rằng, chú nghĩ một ngày nào đó cháu sẽ trở thành một ai đó đặc biệt.

Cóthể chú không nhớ là mình đã làm như vậy. Thực ra, cháu chắc chắn rằng chú không nhớ. Và nếu cháu có hỏi chú bài diễn văn ấy bây giờ đang ở đâu, chú sẽ cho cháu một câu trả lời giống như khi bọn trẻ nhà cháu hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với bức tranh được dính trên tủ lạnh của chúng.

Tuy vậy, điều quan trọng là trong giây phút ngắn ngủi ấy, chú đã đặt niềm tin vào cháu. Chú là người đầu tiên xin chữ ký của cháu. Ngay lúc đó, cháu đã thề với chính mình rằng, khi nào cháu viết được một cuốnsách, cháu sẽ tặng chú cuốn đầu tiên với chữ ký của mình.

Đã mất một thời gian, một thời gian rất lâu sau... Thôi đừng quan tâm nó dài bao lâu. Cháu dự định đây sẽ là một bức thư truyền cảm hứng, chứ không phải một thứ kể lể buồn bã.

14 năm với 2 sự nghiệp thất bại, cuối cùng cháu đã tìm được một nhà xuất bản tin vào cháu nhiều như chú đã tin cháu.

Đây là cuốn sách có chữ ký của cháu. Cháu muốn nói với chú rằng cháu đã trở thành một ai đó giống nhưchú dự đoán. Ít nhất là cháu đã đi đủ xa để hoàn thành lời hứa với chính mình mà chú cũng không hề biết tới nó. Với cháu, nó có ý nghĩa rất nhiều.

Cảm ơn chú đã tin tưởng vào cháu trước tất cả mọi người. Cháu xin lỗi vì niềm tin ấy đã không mang lại cho chú một cuốn sách hayhơn.

Trân trọng,

James Breakwell

Cuốn sách của tác giả James Breakwell được ra mắt vào năm 2017.

Nguyễn Thảo (Theo Bored Panda)