Phụ nữ hiện đại bên cạnh việc trau dồi “công-dung-ngôn-hạnh” rất năng động, biết chăm sóc bản thân cũng như lên các kế hoạch tài chính dài hạn, góp phần mang đến cuộc sống hạnh phúc, an yên cho những người thân trong gia đình.

Tư duy của phụ nữ hiện đại

Người ta thường nói, phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là xinh đẹp, học tập và kiếm tiền. Điều đó luôn đúng dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Phụ nữ xinh đẹp chứng tỏ họ hiểu được giá trị bản thân, biết yêu thương và trân trọng chính mình. Phụ nữ xinh đẹp dành thời gian để làm đẹp, nhưng cũng rất chú trọng học hỏi, trau dồi kiến thức. Đã qua rồi thời mà hình ảnh người phụ nữ chỉ gắn liền với những công việc nội trợ, bếp núc. Minh chứng là ngày nay, nhiều người phụ nữ thành đạt trong lĩnh vực trước đây vốn tưởng là “sân chơi” của phái mạnh, đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, thôi thúc những phụ nữ khác ngày càng vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh xinh đẹp, hiểu biết, phụ nữ càng cần biết cách kiếm tiền để không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, mà còn có thể độc lập về tài chính, tự chủ cuộc sống và không phải phụ thuộc kinh tế vào bất kỳ ai. Trong xã hội hiện đại, tài chính là yếu tố quan trọng bậc nhất nhằm mang đến sự đảm bảo về một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn.

Là một người mẹ, bạn muốn những đứa con của mình có cơ hội học tập và phát triển tại những môi trường chất lượng tốt nhất? Bạn muốn trở thành người phụ nữ tự tin, độc lập, có khả năng theo đuổi ước mơ và hoài bão của chính mình? Và quan trọng hơn cả, sau những sự đầu tư cho tương lai của con trẻ, sau khi đã gặt hái những thành tựu lớn trong cuộc đời, nếm trải đủ mùi vị của thành công và cả thất bại, bạn vẫn luôn có một điểm tựa tài chính vững chắc, là “tấm lá chắn” bảo vệ cho gia đình vượt qua mọi sóng gió. Nếu đó, là những gì bạn muốn, thì ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu lên những kế hoạch tài chính thật chi tiết cho bản thân và gia đình của mình.

Lựa chọn thông minh giúp tự tin vui sống, chủ động tương lai

Trước tiên, hãy vạch ra những công việc quan trọng, cần thiết phải có một quỹ tài chính vững vàng để đầu tư vào, như sức khỏe, hoặc vấn đề học tập con. Bạn có thể mở một tài khoản tiết kiệm để đầu tư sinh lời, hoặc mua một gói bảo hiểm nhân thọ để vừa tích lũy tiền, vừa đảm bảo nguồn tài chính ổn định trong trường hợp phát sinh những sự cố ngoài ý muốn. Trong đó, có thể kể đến một sản phẩm rất được lòng các chị em trong thời gian gần đây nhờ những quyền lợi và ưu đãi vượt trội cho người mua – sản phẩm Quà tặng hạnh phúc của BIDV MetLife.

Theo đó, với gói bảo hiểm này, người mua sẽ được bảo vệ trọn đời trước 5 bệnh nan y phổ biến nhất với phụ nữ như ung thư, đột quỵ, đau tim, suy gan, suy thận với quyền lợi hỗ trợ viện phí vượt trội. Hơn ai hết, người phụ nữ hiểu rằng, sức khỏe có tầm quan trọng như thế nào đối với không chỉ riêng bản thân mình mà còn đối với cả gia đình, xã hội. Bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng chính là bảo vệ tương lai cho cả gia đình, góp phần xây dựng và bảo vệ tương lai cho toàn xã hội.

Không chỉ bảo vệ phụ nữ trước rủi ro bất ngờ do tai nạn, giúp chúng ta an tâm vui sống mà không phải lo lắng về những gánh nặng tài chính ập đến với gia đình trước những biến cố không may xảy ra, Quà tặng hạnh phúc còn là sản phẩm đầu tư sinh lời hấp dẫn với lãi suất cam kết tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng, giúp các chị em tích lũy tài chính bền vững.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tính linh hoạt cao khi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khác nhau của từng giai đoạn cuộc sống như kế hoạch giáo dục cho con, kế hoạch theo đuổi sự nghiệp mơ ước, và kế hoạch hưu trí. Một sự nghiệp mở rộng, con cái giỏi giang và một cuộc sống hưu trí thảnh thơi, viên mãn với tài chính đủ đầy, con cháu sum vầy chắc chắn là ước mơ mà mọi phụ nữ Việt nói chung đều hướng tới.

Chia sẻ về gói bảo hiểm “Quà tặng hạnh phúc”, ông Gaurav Sharma, Tổng Giám đốc, BIDV MetLife cho biết: “Chúng tôi hiểu được rằng người Việt lo lắng nhiều về tương lai của con cái, về bệnh hiểm nghèo và về cuộc sống khi đã nghỉ hưu. Quà tặng Hạnh phúc trực tiếp giải quyết những vấn đề mà khách hàng đã nêu lên về nhu cầu bảo hiểm thay đổi theo mỗi giai đoạn cuộc sống”.

Có thể thấy, “Quà tặng hạnh phúc” không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm đơn thuần, mà nó thực sự là một món quà ý nghĩa và thiết thực, như một cuốn cẩm nang ghi dấu lại mọi hành trình trong cuộc sống, giúp mỗi người phụ nữ Việt tận hưởng cuộc sống mỗi ngày một cách trọn vẹn.

Doãn Phong