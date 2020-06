Dù đã qua đời từ cách đây 10 tháng, người chồng vẫn lên kế hoạch tổ chức một lễ kỷ niệm ngày cưới để dành tặng vợ.

Nhận được email vào 3 giờ sáng từ người cha đã qua đời 10 tháng trước, Alyssa Mendoza (Philippines) không dám mở ra. Phải mất 2 ngày sau, cô mới có thể đối mặt với việc đọc những điều mà bố cô để lại.

Bức thư bắt đầu bằng dòng chữ: "Alyssa, con hãy làm theo hướng dẫn của bố trong email này một cách đầy đủ và cẩn thận'.

Vợ rơi nước mắt nhận món quà từ người chồng đã qua đời.

Bố cô gái đã đưa ra những chỉ dẫn để cô giúp bố mẹ mình có lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Alyssa mô tả tình yêu của bố dành cho mẹ cô là "khó có thể đong đếm" sau khi cô đọc xong bức thư.

Cô viết trên Facebook: "Đáng lẽ họ kỷ niệm 25 năm ngày cưới bạc cùng nhau hôm nay nhưng Chúa đã có kế hoạch khác.



Dù không thể ở bên nhau về mặt thể xác vì bố tôi không còn ở đây nữa, ông vẫn có thể gây bất ngờ và làm cho mẹ tôi hạnh phúc. Cái chết không thể ngăn bố yêu mẹ tôi và cho bà biết, bà có ý nghĩa với ông như thế nào”.

Alyssa Mendoza làm theo chỉ dẫn của bố với các việc: cắm hoa, nấu những món ăn và chi trả hóa đơn đến salon để mẹ cô có thể làm “bất cứ điều gì bà ấy thích vào mỗi cuối tuần”.

Ông nhắn nhủ con gái: “Hãy làm theo tất cả các hướng dẫn con nhé. Cảm ơn con. Bố yêu con, con yêu”.

Alyssa và một người trợ giúp bắt đầu làm theo hướng dẫn cho lễ kỷ niệm ngày cưới khi mẹ cô đang ngủ, từ 11 giờ tối đến 5h30 sáng.

Ba và mẹ của Alyssa.

Thành quả của cô là căn phòng chứa đầy bóng bay với những bức ảnh gia đình được đính kèm.

Mẹ cô đi xung quanh, nhìn từng người trong ảnh với những giọt nước mắt, nắm chặt những bông hoa được gửi đến, trên nền nhạc bài hát 'All Of Me' của John Legend.

Trước đó, cha của Alyssa đã liên lạc và trả tiền cho một người bán hoa để người này giao hoa cho vợ ông trong những năm tới vào mỗi dịp sinh nhật, ngày Valentine và ngày kỷ niệm.

Chia sẻ câu chuyện lên Facebook, Alyssa viết: "Mặc dù bị thiếu ngủ nhưng khi tôi nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của mẹ thì mọi thứ trở nên đáng giá.

Tất nhiên mẹ tôi đã khóc vì nhớ tình yêu của đời mình nhưng tôi có thể thấy, bà hạnh phúc khi biết rằng mọi thứ đều do người chồng của mình lên kế hoạch”.

Ngọc Trang (Theo Mirror)