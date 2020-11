Cô bé Thảo My ví mình như chú bướm, được cái kén gia đình bảo vệ quá nghiêm ngặt nên không thể phát triển theo cách của mình được.

Cô bé 11 tuổi bật khóc vì ba mẹ giám sát liên tục:

Thảo My là một cô bé xinh xắn, năng động, dù mới chỉ 11 tuổi nhưng em đã có nhiều hoạt động trong giới giải trí Việt. Hình ảnh gắn liền với Thảo My mỗi khi đi ghi hình là đều có đầy đủ các thành viên trong gia đình bên cạnh. Em chia sẻ, cuộc sống hiện tại có gia đình rất vui, nhưng em không thích được bố mẹ bao bọc quá nhiều.

Thảo My nhớ lại, trong một buổi tổng kết năm học, em được bạn bè rủ đi chơi riêng. Ba mẹ Thảo My ban đầu đã đồng ý cho em được thoải mái đi cùng bạn nhưng sau đó lại theo dõi từ xa khiến cho cô bé cảm thấy không còn được riêng tư. Thậm chí, có lần mẹ Thảo My còn mắng em rằng: "Nếu quét nhà không sạch thì đừng có làm".

Thảo My không muốn bị bố mẹ quyết định cuộc sống của mình quá nhiều.

Mẹ lúc nào cũng muốn em phải phục tùng theo mệnh lệnh của mình nhưng những điều đó khiến cho em mất đi sự thoải mái. Thảo My đã cố gắng làm mọi việc theo mọi sự chỉ bảo của mẹ nhưng rất ít khi nhận được sự hài lòng: "Những lúc chọn đồ theo ý thích, mẹ không vui nên con luôn có cảm giác có lỗi với mẹ".

Thảo My tự cho rằng bản thân là người không có chính kiến và không dứt khoát trong mọi chuyện. Điều này có thể là nguyên nhân khiến cho bố mẹ bảo bọc mình một cách thái quá. Đến với Điều con muốn nói, Thảo My lần đầu thổ lộ những tâm sự trong lòng, cô bé khóc nức nở vì sợ rằng mẹ sẽ tức giận khi nghe được những điều này.

Thảo My mang đến chương trình tấm hình về hành trình một chú nhộng trưởng thành, thoát khỏi tổ kén quen thuộc để hoá bướm. Thảo My mong rằng mẹ em sẽ bớt cằn nhằn và cho em có được một khoảng riêng tư trong cuộc sống: “Con như một chú bướm nằm trong kén. Con luôn có gia đình ở bên cạnh nhưng sự bao bọc của ba mẹ dành cho con quá nhiều”.

Sau buổi trò chuyện, chị Ngọc Thảo hứa sẽ dịu lại với con gái.

Ngồi phía sau căn phòng bí mật, lắng nghe những điều con gái tâm sự, chị Ngọc Thảo - mẹ của Thảo My tiết lộ em thường thiếu tự tin và quyết đoán từ nhỏ. Bố mẹ thay đổi quyết định vì lo lắng cho con, mặc dù Thảo My chỉ đi uống trà sữa cùng bạn bè nhưng cũng khiến cho người lớn cảm thấy không yên tâm.

Ngày nào chị Thảo cũng mắng Thảo My bởi vì bé hay quên làm những việc bố mẹ, thầy cô giao phó. Là một người chị trong gia đình, bố mẹ muốn Thảo My phải dịu dàng, tươm tất: “Mẹ biết bản thân sai khi lớn tiếng với con. Nếu mẹ nhỏ nhẹ, con sẽ nghe lời hơn. Khi nhìn lại những cư xử, mẹ hứa sẽ thay đổi để cho con thoải mái hơn”.

Lắng nghe câu chuyện, Ốc Thanh Vân cho rằng người lớn thường có những nỗi sợ mông lung nhưng ở tuổi này, bé cần không gian riêng, cần thoải mái với bạn bè. Ốc Thanh Vân tiết lộ chị trang bị cho con trai 9 tuổi một chiếc điện thoại riêng để liên lạc với ba mẹ và một số bạn thân ở trong lớp, cho con làm một số việc trong giới hạn.

Ốc Thanh Vân cũng cho con trai 9 tuổi tự giải quyết một số chuyện trong giới hạn.

Sự bảo bọc của cha mẹ vô tình tác động không mấy tích cực đến tính cách của Thảo My. Cô bé không dám lên tiếng hay làm những gì mình thích vì sợ mẹ buồn. Đặc biệt, ở lứa tuổi này, các con hay bị thu hút và cám dỗ bởi những thứ hấp dẫn hơn dẫn đến trì hoãn và quên một số việc. Thay vì trách mắng, phụ huynh nên dùng những lời nói tích cực mỗi khi con xao nhãng.

Theo Tiến sĩ Bùi Hồng Quân, sâu non phải tự “lột xác” vài lần mới có thể trưởng thành hóa bướm. Quá trình này sẽ có những khó khăn thách thức, bản thân con cần sự va vấp, khó làm hài lòng ba mẹ ngay từ đầu. Ba mẹ quá bảo bọc cũng tương như việc lấy đi đôi cánh mơ ước của các con. Ba mẹ giám sát nhưng cần có khoảng cách, tin và trao con quyền tự quyết từ những việc nhỏ nhặt.

Hùng Cường