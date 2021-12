Bộ đôi đứng sau thành công của những “nàng hậu" như Hương Giang, Khánh Vân, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là chuyên gia trang điểm - làm tóc Quân - Pu.

Vừa qua, người hâm mộ Việt không khỏi vui mừng và tự hào khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên - đại diện Việt Nam khi đăng quang Miss Grand International 2021 ở Thái Lan.

Chuyên gia trang điểm Nguyễn Minh Quân, làm tóc Lê Ngọc Sơn hay còn được gọi với nghệ danh Quân - Pu là những người đồng hành cùng Thùy Tiên từ sớm.

Bộ đôi chuyên gia trang điểm - làm tóc Quân - Pu.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có khoảng thời gian dài theo học make up cùng chuyên gia trang điểm Nguyễn Minh Quân. Toàn bộ layout make up mà nàng hậu sử dụng trong đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International vừa qua là do kinh nghiệm đã học được từ người thầy của mình.

Thùy tiên từng là học trò của Quân - Pu.

6 năm trước, Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế chỉ là một cô sinh viên đi làm mẫu make up cho một học viên của Quân - Pu để kiếm thêm thu nhập với đồng lương ít ỏi: 25 nghìn/giờ. Nhận ra nét nổi bật của Thùy Tiên, chuyên gia trang điểm Minh Quân còn mời cô làm mẫu make up chính của lớp và dặn dò: “Sau này em nhớ đi thi hoa hậu nhé”.

Chẳng ngờ cô người mẫu trang điểm 6 năm trước giờ đây đã thật sự trở thành Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế!

Không riêng gì Thùy Tiên, Quân - Pu cũng chính là bộ đôi thầm lặng đứng sau thành công của dàn người đẹp nổi tiếng như Kim Duyên, Đỗ Thị Hà, Khánh Vân, Lương Thùy Linh...

Chia sẻ về công việc ý nghĩa ở thời điểm hiện tại, Quân - Pu cho biết bản thân vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có thể góp một phần sức lực giúp những đại diện Việt Nam chinh chiến ở sàn đấu nhan sắc quốc tế.

Đăng Dương