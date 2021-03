Dường như ngày Valentine đỏ 14/2 ngọt ngào vẫn chưa đủ với những con tim đang yêu, vậy nên, nhiều bạn trẻ tại Nhật đã lấy thêm ngày Valentine trắng để bày tỏ tình cảm với người thương yêu của mình.

Dưới đây là một số lời chúc gợi ý cho người yêu, bạn đời trong dịp đặc biệt này.

1. I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can't stay without you. You are my Valentine.

Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em.

2. I just want to say that I Love You A lot and I’m Missing You. But i promise that we’ll celebrate this day with lots of love and happiness.

Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều. Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng ăn mừng ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc.

3. I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine!

4. As busy as we get, we need to be reminded that we are still sweethearts. Valentine’s Day is a good day for me to stop and realize how wonderful you make me feel. Happy Valentine’s Day.

Kể cả lúc bận rộn thế nào, ta cũng cần được nhắc nhở rằng ta vẫn là người yêu của nhau. Ngày lễ Tình nhân là một ngày tuyệt vời để anh ngừng lại và nhận ra em khiến anh cảm thấy tuyệt vời đến thế nào. Chúc mừng em ngày Valentine.

5. A day without you is a day without sun, a night without you is a night without moon; a life without you is a life without life.

Ngày vắng chồng/vợ là ngày không nắng, đêm thiếu chồng/vợ là đêm không trăng; đời không có chồng/vợ cũng chẳng còn ý nghĩa.

7. Love is too weak a word for what I feel for you. One life is too small a time to express how madly I am in love with you.

Từ “Yêu” chẳng đủ mạnh mẽ để diễn tả cảm giác của anh dành cho em. Một cuộc đời quá nhỏ để bày tỏ tình cảm anh dành cho em cháy bỏng đến thế nào.

8. I wish God gives me birth hundred times only to be your lover forever.

Anh ước Chúa cho anh được sinh ra trăm lần nữa chỉ để được làm người yêu của em mãi mãi.

9. I’m happy to be your Valentine, but not as happy as I am to have you as my Girlfriend every day.

Anh rất hạnh phúc vì được là Valentine của em, nhưng chẳng thể nào hạnh phúc bằng việc có em là bạn gái của anh mỗi ngày.

10. Your eyes lit up my world, your smile brightened my sky.

Đôi mắt em đã thắp sáng thế giới của anh, nụ cười của em làm bừng sáng cả bầu trời của anh.

11. Your love help me find happiness in the most unexpected ways… life with you has been sheer bliss.

Tình yêu của em giúp anh tìm thấy hạnh phúc theo những cách không ngờ tới nhất… Cuộc đời có em đúng là hạnh phúc.

12. Your love lightens up my path and shows me the way to move forward.

Tình yêu của em thắp sáng con đường của anh và dẫn anh tiến về phía trước.

