Trước khi công khai hẹn hò với Huỳnh Anh, Quang Hải đã có mối tình 3 năm với Nhật Lê và hàng loạt tin đồn hẹn hò với các “bóng hồng” khác.

Mối tình năm 17 tuổi - Nhật Lê

Kể về những mối tình nổi bật của cầu thủ Quang Hải, không thể không nhắc đến cái tên Nhật Lê.

Quang Hải - Nhật Lê

Nhật Lê sinh năm 1999, đến từ Quảng Nam, theo học ngành Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Cặp đôi yêu nhau từ khi mới 17 tuổi. Đến khi Quang Hải toả sáng tại đấu trường châu Á, Nhật Lê trở thành một trong những nàng WAGS lừng danh của cộng đồng mê bóng đá.

Khoảng thời gian đó, người hâm mộ Quang Hải thường xuyên thấy cả 2 đăng tải những hình ảnh tình cảm lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trẻ.

Nhật Lê

Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, đầu năm 2020, Quang Hải và Nhật Lê bắt đầu có tin đồn rạn nứt. sau đó, hình ảnh Nhật Lê cùng bạn trai mới đi chơi bị phát hiện như càng khẳng định thêm nghi vấn "tan đàn xẻ nghé" của Quang Hải - Nhật Lê.

Một thời gian sau, có thông tin Nhật Lê, Quang Hải tái hợp. Tuy nhiên, chuyện tình đã chính thức kết thúc khi Quang Hải công khai người yêu mới.

Bà chủ Sài Gòn - Thảo Mi

Thảo Mi

Trong lúc chuyện tình Quang Hải - Nhật Lê chưa chính thức khép lại, nhiều người hâm mộ đã nhận ra, trên mạng xã hội Quang Hải và cô gái có tên Thảo Mi thường xuyên có những hành động “thả thính” nhau.

Đặc biệt, Thảo Mi còn đăng tải hình ảnh "check-in" tại Đà Nẵng cùng thời gian Quang Hải có trận đấu ở đây.

Thảo Mi sở hữu body nóng bỏng, phong cách sexy.

Thảo Mi hơn Quang Hải 2 tuổi, là bà chủ kinh doanh trong lĩnh vực spa, làm đẹp. Cô thường xuyên xuất hiện với những chiếc túi, đôi giày, quần áo đắt tiền. Ngoài ra, Thảo Mi còn sở hữu một body nóng bỏng, phong cách sexy.



Thế nhưng không lâu sau đó, tin đồn hẹn hò của cặp đôi cũng nhanh chóng chìm xuồng.



Hot girl nổi tiếng mạng xã hội - Thanh Thuỷ



Sau Thảo Mi, đến lượt cô nàng Thanh Thuỷ là đối tượng được nhắc đến trong chuyện tình cảm của Quang Hải.

Hot girl Thanh Thủy

Thanh Thuỷ sở hữu gương mặt trẻ trung, đáng yêu với ngoại hình nhỏ nhắn và chiều cao chỉ cao khoảng 1m52.



Nàng hot girl từng được biết đến với mức độ nổi tiếng không thua gì Quang Hải khi sở hữu tài khoản mạng xã hội hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Cô nàng nổi tiếng mạng xã hội với tài khoản hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Hai người được cho rằng đã hẹn hò với nhau khi cùng tham gia một buổi tụ tập bạn bè và Quang Hải đã choàng tay phía sau Thanh Thủy. Sau đó, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp tại một nơi giống như thẩm mỹ viện (hoặc spa).



Nhưng không lâu sau, nhiều người đã phát hiện Thanh Thuỷ bỏ theo dõi tài khoản mạng của Quang Hải. Mối tình chóng vánh của chàng cầu thủ - nàng hot girl đến đây cũng kết thúc.



Cô chủ tiệm nail - Huyền My



Sau Thảo Mi hay Thanh Thuỷ thì Huyền My là cái tên được nhắc đến nhiều trong ồn ào tình cảm của cầu thủ trẻ.

Bức ảnh tựa vai của cặp đôi được nhiều người chú ý.

Từng theo học Đại học FPT nhưng Huyền My hiện tại lại theo đuổi sự nghiệp làm đẹp cho các chị em.



Giống như những bạn gái tin đồn khác, có thời gian Quang Hải "thả tim" tới tấp cho Huyền My. Huyền My cũng lặn lội sang Thái Lan cổ vũ cho Quang Hải. Đặc biệt, cặp đôi còn bị phát hiện đi Đà Lạt chung với nhau.

Huyền My theo đuổi sự nghiệp làm đẹp cho các chị em.

Đỉnh điểm trong chuyện tình cảm Hải - My là bức ảnh khoác tay tựa vai tình thương mến thương.



Tuy vậy, chỉ vài ngày sau khi bức ảnh tình tứ với Huyền My xuất hiện, nhiều người lại tin rằng Quang Hải đã quay lại với Nhật Lê với những hành động như: đi ăn cùng nhau, tặng hoa và bình luận công khai "Chúc em tất cả".



Cô gái Nha Trang - Huỳnh Anh

Trong chuyện tình của Quang Hải, cái tên mới nhất nhưng cũng đường đường chính chính nhất sau Nhật Lê chính là Huỳnh Anh.

Sau Nhật Lê, Huỳnh Anh là cái tên được Quang Hải chính thức xác nhận hẹn hò.

Huỳnh Anh sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có ở Nha Trang nhưng hiện sống ở Hà Nội.

Cô từng là một du học sinh Singapore.

Huỳnh Anh

Ngoài việc được tạo cơ hội sang nước ngoài du học thường xuyên, cô còn được liệt vào hội "rich kid" khi sở hữu bộ sưu tập toàn đồ hiệu và thường xuyên check-in ở hàng loạt địa điểm ấn tượng tại các nước trong khu vực châu Á, đặc biệt là Thái Lan và Singapore.

