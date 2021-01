Chiến dịch “Phone Off Shoes On” ra đời với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, giảm thời gian lướt web và dùng mạng xã hội, cùng nhau xỏ giày chạy bộ.

Chiếc điện thoại thông minh dường như đã chiếm của mỗi người quá nhiều thời gian. Từ công việc, giải trí đến những thói quen hàng ngày đều được liên kết với các ứng dụng điện thoại. Nếu bạn để ý đến thời lượng sử dụng điện thoại mỗi ngày của mình, bạn sẽ phải giật mình vì những con số đáng kinh ngạc.

Người Việt trung bình dành 4 giờ một ngày cho điện thoại thông minh. Trong đó có khoảng 30% người dùng dành hơn 5 giờ mỗi ngày. Thời gian truy cập vào các mạng xã hội là 2 tiếng 33 phút so với mức trung bình của thế giới là 2 tiếng 16 phút. Trong 4 giờ đó, nhiều người thừa nhận rằng mình chỉ dùng smartphone để chơi game, lướt mạng xã hội...

Theo Quỹ dân số Liên hợp quốc - UNFPA, Việt Nam là một trong 10 nước người dân lười vận động nhất thế giới. Nghiên cứu của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chỉ ra có tới 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Tố chất thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam được xếp vào mức kém so với chuẩn.

Trước tình hình trên, chiến dịch “Phone Off Shoes On” ra đời với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, giảm thời gian lướt web và dùng mạng xã hội, cùng nhau xỏ giày chạy bộ. Sự kiện có 21 ngày để bạn bắt đầu xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe. Bạn được tuỳ chọn cự ly đăng ký: 10km, 21km, 42km, 100km, 150km, 200km.

Chương trình có 2 hình thức để bạn tham gia dễ dàng.

Đăng ký miễn phí: Xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe thông qua môn thể thao chạy bộ, lan tỏa tinh thần thể thao đến những người xung quanh và nhận chứng nhận điện tử sau khi hoàn thành cự ly đăng ký.

Đăng ký có phí: Chỉ với 120.000 đồng và nhận 1 huy chương "Phone Off Shoes On" có khắc tên cùng cự ly chạy vinh danh nỗ lực của bạn. Lan tỏa thông điệp “Phone Off Shoes On” - “tắt” sự bận rộn để “bật” lên nhiều điều tuyệt vời, hiểu hơn về giá trị của khoảnh khắc, tăng khả năng sáng tạo, làm mới bản thân.

Ngoài ra, mỗi bước chạy của bạn đều có ý nghĩa vì iRace sẽ trích 20.000 đồng/phí đăng ký để quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Đồng hành cùng chương trình "Phone Off Shoes On" lần này là nhà tài trợ độc quyền Skechers - Thương hiệu thể thao nổi tiếng được thành lập vào năm 1992. Skechers chuyên ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất giúp mỗi bước đi của bạn thêm chắc chắn, nhẹ nhàng và thoải mái, cho dù bạn ở độ tuổi hay giới tính nào.

Link đăng ký sự kiện: https://irace.vn/races/phone-off-shoes-on

