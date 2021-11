The Golf Hub tiếp tục mở rộng quy mô phát triển bằng việc mở thêm cơ sở thứ 3 tại tầng 2 Sân tập golf Đảo Sen dưới dạng Golf Studio.

Sau khi đưa vào hoạt động cơ sở tại Lý Thường Kiệt và Sân tập Phương Đông, The Golf Hub nhận thấy nhu cầu học golf và chơi golf của Việt Nam ngày càng tăng cao, độ tuổi chơi golf ngày càng trẻ hóa. The Golf Hub quyết định mở thêm cơ sở thứ 3 tại tầng 2 Sân tập golf Đảo Sen dưới dạng Golf Studio.

Không gian học tập và chơi golf sang trọng, đẳng cấp

Tại The Golf Hub Đảo Sen, khách hàng được hướng dẫn bởi PGA Gregory Haenen cùng công nghệ phân tích và đo lường thông số swing đến từ một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới - ForeSight Sports. ForeSight Sports còn mang đến trải nghiệm giải trí golf 3D chân thật với hình ảnh 4K sinh động. Công nghệ này cũng được áp dụng tại tất cả các cơ sở của The Golf Hub.

Công nghệ hỗ trợ phân tích swing dưới sự hướng dẫn của PGA đến từ Anh quốc

The Golf Hub Đảo Sen sẽ khai trương vào ngày 20/11 với nhiều hoạt động thú vị, bổ ích dành cho cả người mới chơi và golfer lâu năm. Đặc biệt, tại sự kiện, The Golf Hub mang đến màn trình diễn K-Vest - đo lường chuyển động khối và phát hiện lỗi sai cơ thể trong chuyển động swing bằng các monitor cảm biến được gắn trực tiếp trên cơ thể người chơi.

Khách hàng tham dự lễ khai trương sẽ nhận được 1 buổi kiểm tra swing cùng chuyên gia và tư vấn lộ trình hướng dẫn golf cá nhân hóa giúp golfer cải thiện cú swing hiệu quả và nâng cao thành tích chơi golf.

Khu vực tập golf ngoài trời thoáng rộng, hỗ trợ tập luyện

PGA Mark Chambers - Người đứng đầu The Golf Hub, cũng là hội viên của Hiệp hội golfer chuyên nghiệp Australia có gần 30 năm kinh nghiệm giảng dạy golf, tư vấn chiến lược phát triển golf tại nhiều quốc gia. Ông cùng đội ngũ PGA The Golf Hub đã xây dựng giáo trình đào tạo golf độc quyền ứng dụng các công nghệ đào tạo, thiết bị máy móc tiên tiến thế giới giúp người chơi phát triển kỹ năng toàn diện, gia tăng hiệu suất thi đấu với lộ trình học từ cơ bản và chuyên sâu lên đến 10.000 giờ học. The Golf Hub cũng là đơn vị sở hữu nhiều PGA có chứng chỉ quốc tế.

Ngoài việc đồng hành cùng cộng đồng chơi golf chuyên nghiệp cả về kỹ năng và văn hóa, The Golf Hub đặt mục tiêu phát triển và đồng hành cùng thế hệ golf trẻ có năng lực thi đấu quốc tế, sẵn sàng bước ra thế giới để nâng tầm golf Việt. Do đó, The Golf Hub cũng chú trọng huấn luyện golf thiếu nhi. Hoạt động huấn luyện golf thiếu nhi theo giáo trình U.S. Kids Golf sẽ được ra mắt ngay trong ngày khai trương cơ sở mới.

The Golf Hub Vietnam: Cơ sở 1: 30A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Cơ sở 2: Tầng 3 Sân tập Phương Đông, Tân Mỹ, Hà Nội Cơ sở 3: Tầng 2 Sân tập Đảo Sen, 125 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội Hotline: 0977165599 Email: info@thegolfhub.com.vn

Minh Hòa