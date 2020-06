Vì những điều tốt đẹp nhất cho con, cha mẹ hiện đại ngày càng quan tâm để trẻ phát triển toàn diện. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyết định chọn trường, chọn lớp mà còn tác động đến việc chọn nơi an cư của các gia đình trẻ.

Điều gì là quan trọng nhất với trẻ?

Xã hội càng phát triển, cha mẹ càng quan tâm đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Tuy nhiên, thay vì việc mải mê kiếm tiền để cho con một cuộc sống sung túc, nhiều cha mẹ hiện đại muốn dành nhiều thời gian bên con để trẻ được phát triển cả thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Để có thể lực tốt, trẻ cần được luyện tập và rèn luyện thường xuyên. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều học sinh không có thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa vì phải hoàn thành khối lượng lớn bài tập về nhà sau những giờ học ở trường. Trong khi thành tích học tập quyết định sự thành công về học vấn thì tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ đem lại cho các em những lợi ích lớn về mặt thể chất lẫn phát triển tính cách. Vì thế, thay vì tìm đến những lớp học thêm, nhiều cha mẹ lại sắp xếp thời gian biểu hợp lý để trẻ có thể tham gia vào một số môn thể thao yêu thích giúp trẻ năng động, hiểu hơn về bản thân và phát triển thể chất toàn diện.

Cha mẹ hãy dành thời gian quan tâm tới sự phát triển cả về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần của trẻ (ảnh: Internet)

Theo các chuyên gia, để kích thích sự phát triển trí não của trẻ, cha mẹ hãy thường xuyên khuyến khích và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của con. Đây chính là tiền đề cho khả năng sáng tạo và nền tảng tiếp nhận, phân tích tri thức sau này. Ngoài ra, để trẻ luôn có tinh thần thoái mái, rất cần sự sẻ chia, gần gũi giữa ba mẹ và con cái. Đó không chỉ là sợi dây gắn kết, hạnh phúc, mà còn giúp hình thành nhân cách toàn diện cho trẻ.

Cho con môi trường phát triển toàn diện

Chọn nhà ra sao để trẻ được phát triển cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần là nhu cầu của rất nhiều cha mẹ hiện đại dù với tầm tài chính tích lũy ít hay nhiều. Với tầm tiền khoảng 2 tỉ đồng, liệu khách có thể tìm được những dự án gần trường, có đủ không gian để con cái được phát triển cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần? Nhà có thể không lớn, nhưng nhất định phải có không gian và tiện ích nội khu tốt.

Eurowindow River Park có nhiều không gian để trẻ phát triển toàn diện

Tại khu vực Đông Bắc thủ đô, dự án Eurowindow River Park (Đông Anh) nằm trong quần thể KĐT quy hoạch bài bản nên được thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng tiện ích chung và riêng của toàn khu: công viên nội khu rộng, khu vui chơi trẻ em, bể bơi bốn mùa, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vườn Nhật trên cao.... Theo đó, con trẻ có thể thỏa sức chơi đùa và tham gia các hoạt động thể chất trong không gian riêng mà không phải lo lắng về vấn đề an ninh, an toàn, hạn chế tối đa tai nạn do trẻ tự ý nô đùa, chạy nhảy ngoài đường lớn.

Bên cạnh đó, với vị trí đặc biệt, rất gần sông Đuống và sông Hồng, Eurowindow River Park có không gian sống trong lành, rộng thoáng, không bị ảnh hưởng bởi khói bụi, ô nhiễm, ồn ào. Một không gian trong lành, gần gũi với thiên nhiên sẽ là điều kiện lý tưởng để con trẻ được phát huy khả năng tư duy, sáng tạo, thay vì bị “giam lỏng” trong 4 bức tường. Chơi đùa ngoài thiên nhiên, vận động tích cực sẽ giúp bé tránh được thừa cân, béo phì, kích thích khả năng khám phá, nhận biết thế giới xung quanh.

Không chỉ có tiện ích nội khu đa dạng, không gian chung rộng lớn, phù hợp cho sự phát triển của trẻ, Eurowindow River Park còn rất gần hệ thống giáo dục chất lượng cao: trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở Đông Trù, dễ dàng và thuận tiện liên kết tới Big C Long Biên, Hồ Tây… chỉ khoảng 15 phút, thuận tiện cho việc học tập, vui chơi, giải trí.

Hiện các tòa Park tại dự án đang trong quá trình bàn giao với mức giá hấp dẫn chỉ 1,6 tỉ đồng/ căn hộ 3 phòng ngủ không gian sáng tạo, nhận nhà bàn giao ngay.

Lệ Thanh