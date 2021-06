Covid-19 đã thay đổi thói quen và sở thích của nhiều 9x. Thay vì la cà quán xá, họ có xu hướng đầu tư căn nhà của mình trở thành một nơi ấm áp, xinh đẹp, tiện nghi để tự “chill’ cùng gia đình và bạn bè.

“Hô biến” căn hộ thành những góc sống ảo cực chất

Người dư dả có thể đầu tư hàng trăm triệu hoặc vài tỉ để có một căn nhà mơ ước, người ít tiền chỉ cần vài chục triệu cũng có thể “hô biến” căn hộ thành những góc sống ảo chất ngất. Bạn Nguyễn Thành Luân, một 9x làm trong ngành chụp ảnh, quay phim đã “tiên liệu” tình hình dịch bệnh phức tạp sẽ kéo theo số ngày ở nhà gia tăng nên đã quyết tâm đầu tư cải tạo góc giải trí trong nhà. Vốn có sẵn khiếu thẩm mỹ, bạn đã tự tay trang trí, tạo thành những góc ưng ý cho riêng mình.

Thành Luân cho biết: “Ngôi nhà này mình tự tay trang trí khá đơn giản, cóp nhặt mỗi nơi một chút, trừ thiết bị điện tử thì mọi thứ chưa tốn hết 30 triệu nên cũng là một niềm tự hào nho nhỏ của dân nhà nghèo 9x như mình.”

Phòng khách ngập nắng là trung tâm của căn hộ

Phòng khách thoáng đãng, ngập tràn ánh nắng nên Thành Luân chỉ để một bộ sofa, bàn trà đơn giản cùng với một chiếc ghế papasan màu ghi trung tính. Điểm cộng cho căn phòng này là cây xanh khá nhiều, tạo cảm giác xanh mát, hài hòa trong không gian mang hơi hướng vintage nhẹ nhàng.

Thành Luân không dành quá nhiều kinh phí cho đồ nội thất, anh chọn đầu tư một chiếc TV Lifestyle phù hợp gu của người làm sáng tạo. “Mình đã chọn chiếc TV Samsung Serif để không chỉ giải trí mà đóng luôn vai trò một món trang trí thú vị. Với tính năng tự động chuyển thành 1 bức tranh siêu sắc nét ở chế độ chờ, không ít bàn bè tới nhà còn không nhận ra đây là một chiếc TV nếu không có ánh sáng trực tiếp phản quang, lại tự để hình mình chụp cho bạn bè xem cũng khá là thú vị. Ngoài ra cũng có 2 cách để trên bàn hoặc gắn chân đế tivi vào như một gallery di động nên cũng dễ thay đổi cho đỡ nhàm chán.”

Một góc khác của phòng khách với sự “biến hình” của chiếc TV Samsung Serif

Phòng ngủ có tường kính rộng, tạo cảm giác thông thoáng, rộng rãi hơn. Theo phong cách hướng thiên nhiên, Thành Luân đặt khá nhiều cây xanh trong nhà.

Tổ ấm tràn ngập ánh sáng, hiện đại và tiện nghi

Cũng là 9x, vợ chồng bạn Linh Đoàn ở Hà Nội - chủ sở hữu 2 thương thiệu thời trang - đang ở trong một căn hộ duplex. Tầng 1 là phòng khách, bếp và phòng của em bé. Trên tầng 2 là phòng ngủ của hai vợ chồng, phòng làm việc và phòng thờ.

Linh Đoàn chia sẻ về phong cách của căn hộ: “Nhà là tổ ấm, là nơi yên bình, thoải mái nhất khi ta trở về. Ngày ngày đi làm áp lực công việc, vất vả, stress, em chỉ mong cuối ngày được về nhà nghỉ ngơi và vui đùa cùng chồng và con. Hai vợ chồng em đều là 9x đời đầu, thích phong cách nhà hiện đại và đơn giản. Em chọn lựa tông màu sáng cho nhà, hoàn thiện đơn giản vì em có sở thích thay đổi decor theo mùa. Chỉ cần đầu tư nội thất và thiết bị điện tử hợp ý, nhà chính là chiếc tổ ấm áp, thú vị và ngập tràn năng lượng tích cực cho chúng ta mỗi ngày”.

Nhà là tổ ấm, là nơi yên bình, thoải mái nhất khi ta trở về

Linh Đoàn chia sẻ thêm: “Với phòng ngủ, em lựa chọn The Frame - TV khung tranh trong phòng ngủ của 2 vợ chồng vì mê luôn từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy. Đặc biệt hơn, em cực kì thích tính năng thay tranh mỗi khi tắt tivi đi, TV khung tranh trở thành bức hoạ trang trí trên tường chứ không phải 1 chiếc TV màn hình đen đơn thuần! Hãng còn liên tục cập nhật các tác phẩm tranh nổi tiếng và đa dạng nên chúng ta có rất nhiều lựa chọn! TV khung tranh em lựa chọn vô tình có màu frame ăn khớp với tông màu của phòng ngủ nên bản thân em rất hài lòng về sự lựa chọn này của mình.”

Linh Đoàn lựa chọn đặt TV The Frame trong phòng ngủ, khi tắt tính năng TV, TV khung tranh trở thành bức hoạ trang trí cho căn phòng. Màu frame còn ăn khớp với tông màu của phòng ngủ, bạn rất hài lòng về sự lựa chọn này.

Thu Hằng