Có ai trong cuộc đời chưa từng trải qua những đứt gãy của các mối quan hệ? Người hạnh phúc hóa ra chẳng phải là người miễn nhiễm với những đổ vỡ! Trái lại, họ mới chính là những người đớn đau vài lần rồi. Chỉ là họ đứng dậy được, xây lại được từ những đổ nát trong quá khứ.

Hạnh phúc nào cũng phải được xây dựng từ những đổ nát, tôi cho là vậy!

Như vợ chồng tôi, để được hạnh phúc của hôm nay, cả hai cũng đã từng chịu xiết bao đớn đau. Có những thứ còn hệ lụy đến tận giờ. Đằng sau những thành công không chỉ là sự may mắn, ngẫu nhiên hay cơ hội từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều không thoát ra khỏi quy luật của loài sâu bướm một phen lột xác, như dứt đêm thì mới tới được ban mai!



Tôi có thể than vãn một vạn tám trăm ngàn status về những gì tôi phải trải qua suốt 37 năm qua hay hàng chục năm kế tiếp của mai này! Bởi những dối lừa, bởi những thứ ngoài mặt và trong lòng khác nhau của nhiều người, bởi những âm mưu, bởi cả những tổn thương, đố kỵ! Nhưng nếu thế, tôi mãi mãi chỉ là nạn nhân của chính đời mình! Đó là lý do tôi không dùng facebook cho việc khóc lóc. Bởi, về mặt nào đó, facebook đang viết cuộc đời bạn theo mắt nhìn của mọi người về bạn! Không! Tôi luôn là người hạnh phúc bởi tôi muốn thế!



Cách này hay kiểu nọ từ việc cô đơn dằng dặc, bị người yêu phản bội hay ly dị, bị đá... đến những người bạn tưởng chừng thân hơn cả người thân, một hôm đâm xuyên thấu trái tim bạn, đức tin của bạn bằng thứ quái quỷ gì đó.

Ai muốn được trở thành người hạnh phúc đều sẽ phải trải qua! Đừng ôm chúng lại mà làm gì! Hãy chấp nhận nó như một phần bắt buộc của cuộc đời bạn, một thử thách để xét duyệt bạn trong quá trình trưởng thành và hạnh phúc!



Xây từ những đổ nát hôm qua là cách duy nhất để hôm nay bạn mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn. Chứ không phải nằm thẳng cẳng và khóc lăn lộn trong đống đổ nát ấy! Hôm qua đã là chuyện của hôm qua! Và hôm nay chính là cuộc đời của bạn!



