Kể từ khi biết được sự thật, tôi mất ăn mất ngủ, suy nghĩ đến tiều tụy cả người nhưng vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào.

Tôi là phụ nữ đã kết hôn được 11 năm, có 2 con gái, 1 cháu 9 tuổi và 1 cháu 3 tuổi.

Kể từ khi sinh con thứ 2, tôi nghỉ việc ở nhà để chăm con và giúp đỡ bố mẹ chồng già yếu, bệnh tật. Một mình chồng tôi làm kinh tế nhưng may mắn, hệ thống nhà hàng hải sản của anh làm ăn tốt, lượng khách ổn định. Anh có thể lo cho mẹ con tôi cuộc sống sung túc.



Tôi rất ngưỡng mộ và tin tưởng chồng. Tôi còn thầm cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được anh - một người đàn ông tốt bụng, giỏi giang, hết lòng vì gia đình. Nhưng rồi cách đây không lâu, trong lúc giặt quần áo, cô giúp việc gọi tôi vào và chỉ cho tôi một vệt son trên áo của anh.



Cô hỏi tôi, có phải chồng tôi có bồ không? Tôi thật sự giật mình. Chân tay tôi run lẩy bẩy nhưng tôi phải cố cười thật to và nói: 'Tối hôm trước, vợ chồng em đùa nhau nên em đã in vệt son lên cổ áo anh ấy đấy'.



Sau đó vào phòng, tôi ngồi thụp xuống đất. Cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn.

Với tính cách của chồng, tôi biết anh sẽ không bất cẩn như vậy. Vệt son chắc chắn là do người phụ nữ nào đó cố tình gửi cho tôi để thông báo về sự tồn tại của cô ta.



Tôi liền thuê người điều tra thì phát hiện, chồng tôi không chỉ ngoại tình. Anh còn có một gia đình nhỏ. Người phụ nữ đó đã sinh cho anh 1 cậu con trai. Thằng bé được hơn 1 tuổi.



Chồng tôi cũng đã mua cho mẹ con cô ta một căn hộ chung cư, 1 chiếc ôtô để đi lại. Hàng tháng anh cũng chu cấp cho cô ta rất đầy đủ.

Cơn ghen nổi lên, tôi định đến gặp cô ta và gặp cả bố mẹ cô ta để nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi cũng định làm ầm ĩ với chồng tôi ....



Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau khi làm những việc đó, người tổn thương nhiều nhất vẫn là tôi. Hơn nữa, tôi thật sự không muốn mất anh, không muốn các con tôi phải sống cảnh gia đình ly tán.



Một người bạn khuyên tôi nên nói mọi chuyện với anh để xem anh giải quyết thế nào? Nếu anh vẫn chọn tôi thì tôi hãy tha thứ cho anh, sau đó để anh đón thằng bé về nuôi.

Tôi thấy đấy là một phương án ít đau buồn nhất nhưng tôi lại sợ anh sẽ chọn cô ta. Dù sao, cô ta cũng trẻ đẹp và mới sinh cho anh cậu con trai.

Hơn nữa, qua quan sát, tôi thấy cô ấy có vẻ quấn quýt với con. Như vậy, cô ấy sẽ không giao con cho chồng tôi mà cứ dây dưa với anh mãi.

Bây giờ tôi phải làm gì để vừa giữ được gia đình, vừa khiến cô gái kia phải tránh xa vợ chồng tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.



Tôi thật sự đang rất rối bời.

M.H (Hà Nội)