Thịt MEATDeli “thịt sạch chọn không cần chạm” Thịt sạch MEATDeli được sản xuất trong quy trình khép kín: lợn khoẻ được nuôi theo tiêu chuẩn Global GAP và áp dụng hệ thống kiểm soát 3 tuyến kiểm dịch theo hướng dẫn của bộ NN-PTNT và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế. Chế biến theo công nghệ thịt sạch từ Châu Âu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Lợn được treo móc không chạm đất trong suốt quá trình giết mổ, sau đó được đưa vào làm mát đảm bảo nhiệt độ thân thịt đạt 0 - 4 độ C. Với công nghệ đóng gói kín Oxy-Fresh 9, quá trình vận chuyển và phân phối tới tay người tiêu dùng đều ở 0-4 độ C. Đây là nhiệt độ lý tưởng giúp ngăn chặn vi khuẩn, miếng thịt MEATDeli được cách ly hoàn toàn với môi trường rủi ro bên ngoài, bảo đảm Vệ sinh An toàn Thực phẩm và giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm vi khuẩn. Do đó, người tiêu dùng dễ dàng chọn được miếng thịt tươi ngon an toàn mà không cần chạm.