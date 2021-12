Bình nước nóng gián tiếp S Series Mode là sản phẩm cao cấp của Tập đoàn Tân Á Đại Thành được tích hợp các tính năng nổi trội: - Bảng hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số, cho biết chính xác nhiệt độ nước trong bình - Bộ ổn nhiệt thế hệ mới: công nghệ châu Âu, giúp bình hoạt động chính xác đến từng độ C - Ruột bình siêu bền: tráng men kim cương nhân tạo, chống bong tróc, chống ăn mòn và chịu áp lực cao - Lớp bảo ôn giữ nhiệt: vật liệu nhập khẩu cao cấp, được phun ở mật độ cao giúp giữ nhiệt tối ưu - Bộ chống rò điện ELCB tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo an toàn - Siêu sạch, chống bám cặn với thanh Magie đường kính lớn - Van an toàn theo công nghệ Ý