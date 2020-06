Sân khấu Lệ Ngọc - sân khấu xã hội hóa duy nhất của Thủ đô tới thời điểm này sẽ có chuyến lưu diễn nhằm chinh phục khán giả phía Nam.

Từ ngày 25/6 đến 5/7, sân khấu Lệ Ngọc sẽ đưa đoàn lưu diễn tại TPHCM với 3 vở diễn đang được khán giả Thủ đô yêu mến gồm: Cây tre thần (tác giả Lê Thế Song phóng tác từ truyện dân gian, NSUT Bùi Như Lai đạo diễn), Thị Nở - Chí Phèo (tác giả Lê Chí Trung viết kịch bản từ truyện ngắn "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, NSND Lê Hùng đạo diễn), Hoa sen lửa (tác giả Chu Thơm, đạo diễn Thanh Lê) về đề tài người chiến sĩ Công an nhân dân.

Cảnh trong vở 'Cây tre thần'.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc điều hành sân khấu Lệ Ngọc cho hay, chinh phục khán giả phía Nam là một thách thức lớn đối với các đơn vị sân khấu phía Bắc. Bởi sân khấu nói chung, đặc biệt là sân khấu xã hội hóa ở phía Nam rất phát triển. Hơn nữa, thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hoạt động sân khấu trở lại rất khó khăn, chưa thu hút được nhiều khán giả. Song với tâm huyết và sự tự tin về chất lượng, sức hấp dẫn của các vở diễn đã dàn dựng, Sân khấu Lệ Ngọc quyết định "Nam tiến" để đem đến luồng gió mới cho khán giả phía Nam.

NSND Lệ Ngọc - người chịu trách nhiệm nội dung và nghệ thuật của sân khấu Lệ Ngọc chia sẻ, sân khấu xã hội hoá cần được "động viên" hơn nữa của truyền thông.

"Thời gian nghỉ dịch, chúng tôi vẫn đeo khẩu trang từng nhóm nhỏ tập luyện, tập không ngừng nghỉ. Khi được lệnh của Thủ tướng Chính phủ về trạng thái bình thường mới, sân khấu Lệ Ngọc chúng tôi là sân khấu đầu tiên của Thủ đô bung vở ngay. Chúng tôi không có những vở mà truyền thông gọi là "đỉnh cao" nhưng chúng tôi không có vở ra mắt rồi cất kho. Những vở của chúng tôi diễn đều có khán giả với những suất diễn liên tục. Điển hình là đợt vừa qua, ngày nào sân khấu Lệ Ngọc cũng có 2 suất diễn. Chúng tôi cũng khó khăn chứ nhưng chúng tôi biến khó khăn thành những việc làm cụ thể. Lần này Nam tiến chắc chắn cũng khó khăn bởi sân khấu phía Nam đang có khủng hoảng về khán giả. Nhưng chúng tôi có đam mê, chắc chắn sẽ thành công", NSND Lệ Ngọc chia sẻ.

Được biết, vở 'Hoa sen lửa' sẽ được sân khấu Lệ Ngọc mang đi dự thi Liên hoan sân khấu về đề tài hình thượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Tuy nhiên, NSND Lệ Ngọc vẫn quyết định mang vở Nam tiến và không thay đổi so với bản diễn ở Hà Nội bởi chị muốn đo khán giả.

"Hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân ở đâu cũng giống nhau, không phân biệt vùng miền. Cái chúng tôi muốn là đo khán giả. Lâu nay, báo chí vẫn thường nói rằng ở các hội diễn hay có mưa giải thưởng. Một vở diễn mà lượng khán giả mua vé tới xem rất đông mang đi hội diễn thì có xứng đáng nhận giải thưởng không?", NSND Lệ Ngọc nói.

Ngoài việc tập trung đưa 3 vở diễn đi lưu diễn, sân khấu Lệ Ngọc tiếp tục bắt tay dàn dựng vở Tình bạn và công lý, cũng về đề tài hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân. Vở diễn do tác giả Minh Nguyệt viết kịch bản, nghệ sĩ Hàn Quang Tú đạo diễn, kể về những người đồng đội xưa trên chiến trường, từng vào sinh ra tử cùng nhau nhưng nay ở hai chiến tuyến: Người là công an, người là tội phạm. Vở này cũng tham dự Liên hoan sân khấu về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" năm 2020, dự kiến diễn ra tháng 7, tại Hà Nội.

Tình Lê