"Cuộc đời của tôi bất trắc, nỗi buồn dài hơn và niềm vui ngắn lại. Đôi khi tôi đã ganh tị với cái hạnh phúc cơ bản của một người phụ nữ ngoài kia. Nhưng tôi thấm thía hạnh phúc là gì", Thanh Thanh Hiền trải lòng.

Thanh Thanh Hiền tận hưởng cuộc sông trong ngày giãn cách.

- Những ngày giãn cách, cuộc sống của Thanh Thanh Hiền thế nào?

Tôi ở nhà và thực hiện giãn cách như chỉ thị thôi. Ở nhà cũng có thời gian chăm sóc các con. Và tập thoại cho bộ phim đề tài hình sự đang bấm máy và sẽ khởi chiếu vào tháng 8 này trên sóng VTV.

- Điều gì khiến khiến chị gật đầu tham gia phim truyền hình?

Lý do thứ nhất là bộ phim này viết về cảnh sát hình sự - đề tài tôi rất thích. Tôi thích những cái phiêu lưu mạo hiểm, những cái gay cấn. Thứ hai tôi nhận thấy vai diễn phù hợp với độ tuổi, tính cách. Nét của nhân vật gần gũi với tôi. Covid cũng không đi đâu được nên có thể nhận phim, chứ bình thường công việc cứ réo gọi, cứ cuốn đi tôi muốn cũng không nhận được phim.

Thanh Thanh Hiền Hoàng Hải hậu trường phim.

- Mảng miếng truyền hình chị như là lính mới. Từ một diễn viên sân khấu mà bước sang truyền hình để nhận vai, chị có thấy mình liều?

Tôi nhập cuộc rất nhanh. Mới vì mọi người chưa thấy mình làm phim truyền hình. Còn bản thân tôi đã làm nhiều phim nhựa rồi. Nhịp độ, cái tiến độ để làm phim tôi đã trải qua, không cái gì khó với tôi cả. Nói thật làm phim truyền hình cũng nhẹ nhàng chứ không thể vất vả bằng phim nhựa được.

Tất cả những cái gì thuộc về truyền hình yêu cầu tôi đều đáp ứng một cách ngọt ngào. Không có gì bỡ ngỡ của lần đầu tiên ngỡ ngàng xa lạ và phải làm quen thì không. Mọi thứ mà phim truyền hình yêu cầu tôi tự thấy mình đã đáp ứng được tiêu chí đó ở sự phù hợp rất cao.

- Chị có đặt câu hỏi vì sao đạo diễn mời mình?

À không, tôi không đặt nữa, vì tôi biết là đạo diễn họ đã nhìn thấy tôi phù hợp nhân vật đó rồi. Khi nhấc máy mời tôi là đạo diễn đã có tính toán rồi. Cho nên tôi không đặt câu hỏi là tại sao nữa. Tại sao làm gì khi bản thân tôi cũng biết thừa điều đó rồi.

Nhan sắc trẻ trung của Thanh Thanh Hiền ở tuổi 52.

- Phim chưa phát sóng, chưa đoán định được những phản ứng của khán giả, chị chia sẻ nó phù hợp với mình, như vậy có tự tin quá chăng?

Tự tin chứ. Bởi vì tự tôi tự cảm nhận được. Tại sao tôi lại phải để khán giả người ta nhận trong khi mình chưa làm. Đấy là sự tự tin đến từ sự hiểu biết chứ không phải là sự chủ quan. Khán giả là người thẩm định vai diễn hay hoặc dở.

- Chị có thể bật mí một chút về vai diễn lần này?

Vai diễn của tôi là một nhân vật bà mẹ có nhiều nét tương đồng với tôi ở ngoài đời. Nhân vật của tôi không phải nhân vật chính xuyên suốt từ đầu đến cuối nhưng mà là nhân vật có số phận. Nhân vật này rất dễ thương, sẽ có nét để ghi dấu ấn. Vai của tôi sẽ xuất hiện từ tập 7. Khán giả thấy những hình ảnh hậu trường tôi đóng cùng anh Hoàng Hải nghĩ chúng tôi đóng sóng đôi với nhau nhưng đây chỉ là một số cảnh thôi vì không phải đóng cặp xuyên suốt từ đầu đến cuối phim.

Nhân vật của tôi là người bạn của nhân vật do Hoàng Hải đóng cách 20 năm về trước. Hai người bạn này từng dành cho nhau những tình cảm rất đặc biệt và hiện tại mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Đã liên quan đến bộ phim đề tài hình sự thì nhân vật này cũng có một cuộc sống cũng rất phức tạp.

- Đây là vai phản diện chăng?

Nhân vật của tôi là tuyến chính diện nên tôi không lo ngại về sự phản ứng của khán giả cho dạng vai phản diện. Còn nếu tôi đóng phản diện cũng phải đưa lên bàn cân đấy vì khán giả của mình là cảm tính mà. Nếu là nhân vật phản diện tôi nghĩ rằng may rủi khi mình chọn đấy.

- Một vài ý kiến cho rằng chị giờ đây có nhiều thời gian và tự do hơn nên có thể đóng phim và dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình?

Đúng là như vậy. Tôi luôn coi nghệ thuật là hơi thở. Khi đã ví như hơi thở và máu chảy trong huyết quản thì tất thảy là yêu lắm. Chính vì vậy, khi làm cái gì cũng gắn với nghệ thuật. Đến độ làm gì tôi cũng hát, nấu cơm tôi còn hát và nhảy khắp gian bếp.

- Có phải vì yêu sân khấu và khi lên sân khấu chị diễn rất đời, cho nên cuộc đời của chị cũng ít nhiều nhuốm màu sân khấu chăng?

Cuộc đời của tôi bất trắc, nỗi buồn dài hơn và niềm vui ngắn lại. Đôi khi tôi đã ganh tị với hạnh phúc cơ bản của một người phụ nữ ngoài kia. Nhưng tôi thấm thía hạnh phúc là gì.

Thanh Thanh Hiền hạnh phúc bên con gái.

- Niềm hạnh phúc của chị ở tuổi 52 là gì?

Là sự tự do, là thành quả của nghệ thuật hay là cái gì? Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều. Cái tự do của một con người lúc nào cũng cần. Con người tự do là một cái quyền mình tối thượng. Còn người nào mà mất tự do đó là bất hạnh. Ở cái tuổi này tôi cần phải sống đúng và sống thật với mình. Bởi vì điều ấy làm cho mình sống lâu hơn, sống vui khỏe hơn. Còn thành thành quả của công việc tôi đã đạt được từ lâu rồi. Sống đúng như mình muốn là giúp cho mình khỏe mạnh.

- Chị từng nói hạnh phúc là những khoảnh khắc. Giờ điều ấy có thay đổi?

Hạnh phúc lúc đó sẽ chỉ còn đúng vào lúc ấy thôi. Mỗi một lúc chúng ta sẽ cảm nhận hạnh phúc khác nhau mà. Nhưng hạnh phúc chẳng phải là một điều gì bất biến đâu, nó hiện hữu thường trực trong cuộc sống. Nó sẽ là lúc thì nó là cái này, cái kia, cái cảm nhận hạnh phúc mỗi lúc một khác nhau và mỗi một con người nó cũng khác nhau mà. Giờ đây hạnh phúc lớn nhất của tôi là tôi tìm thấy được sự đồng điệu với cô con gái lớn. Con gái cũng học nghệ thuật và rất hiểu mẹ. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc và tự hào.

Trần Đạt