Trung Ruồi khẳng định, một nghệ sĩ dù là phải chạy xe ôm, ship hàng hay bất cứ công việc gì cũng đều đáng quý, đáng trân trọng vì họ đang cố gắng để vượt qua khó khăn để nuôi sống bản thân và gia đình.

Cảm xúc của Trung Ruồi thế nào khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ ba trên diện rộng?

Dịch bùng phát khiến mình cảm thấy chán nản và sợ. Tuy đã hiểu nhiều hơn về COVID-19 so với lần đầu nó xuất hiện nhưng lần này nỗi sợ vẫn còn nhiều, chỉ khác một chút là trước kia thì sợ nhiễm bệnh còn lần này là sợ nó sẽ kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của mọi người và chính bản thân mình.

Diễn viên Trung Ruồi trong bộ phim truyền hình đầu tiên "Những người nhiều chuyện".

Cuộc sống và công việc của bạn thay đổi và ảnh hưởng ra sao?

Công việc của mình bị thay đổi rất nhiều vì dịch bệnh. Không còn được đi biểu diễn trực tiếp tại các sân khấu và thời điểm này thì còn không được làm phim. Một số công việc kinh doanh ngoài để kiếm thêm thu nhập của mình cũng đang phải đóng cửa. Vợ và con cũng phải về quê ngoại một thời gian dài vì nơi mình ở thời điểm đó có ghi nhận ca dương tính.

Trung có cảm thấy may mắn khi mình chưa phải đi làm shipper hay xe ôm để kiếm sống như chia sẻ của một số diễn viên khác?

Về việc phải kiếm một công việc khác vì kinh tế khó khăn là điều rất bình thường. Có thể có người chọn bán hàng online, shipper... đó là điều đáng quý, đáng trân trọng vì họ biết vượt qua khó khăn để nuôi sống bản thân và gia đình. Còn bản thân mình thì cũng đang có cách riêng của mình để tạm thời vượt qua thời điểm khó khăn này. Đó là thắt chặt chi tiêu và làm một số công việc khác, nhưng may mắn là vẫn liên quan đến nghề mình yêu thích đó là viết kịch bản, dựng hậu kỳ các sản phẩm đã quay thô...

Trung Ruồi trong bộ phim "Những nhân viên gương mẫu".

Nhìn vào thực tế đó có thể thấy, thu nhập của một số diễn viên, nghệ sĩ chỉ đủ duy trì cuộc sống và hầu như không có tích luỹ?

Thực tế thì làm nghề diễn viên khó giàu, nhưng không phải là không có người giàu từ nghề. Còn việc chỉ đủ tiêu và không có tích luỹ thì cái này tuỳ vào cách quản lý tài chính của từng người.

Có thể thấy, trong thời gian vừa qua, Trung liên tục tung ra sản phẩm mới. Dường như bạn đã có sự chuẩn bị từ trước?

Việc vẫn có sản phẩm để chiếu phục vụ khán giả trong thời gian dịch bệnh cũng một phần là do cách tính toán trên kinh nghiệm của e-kip. Mọi người quay sẵn nhiều hơn trước nhưng cũng một phần là do may mắn khi Trung vẫn được các nhãn hàng ưu ái tạo điều kiện tài trợ cho các sản phẩm.

Nhiều khán giả dự đoán Trung Ruồi đang tham gia phim truyền hình chuẩn bị lên sóng.

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, những sản phẩm nghệ thuật đó được xem như món ăn dự trữ và được người hâm mộ đón nhận khá tích cực. Trung có nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách làm để phù hợp hơn?

Về cách làm thì mình nghĩ là chưa cần thay đổi. Làm sản phẩm nghệ thuật thì mỗi người có một cách riêng nhưng quan trọng là phải có cảm hứng, cảm xúc. Mà cảm hứng, cảm xúc thì khó nói trước nên không thể tính toán để vừa hay ho vừa tránh dịch được. Thế nên, giờ việc của những người làm sáng tạo là khi đang bất đắc dĩ rảnh thế này thì hãy viết đi. Sắp tới Việt Nam ta có vaccine rồi miễn dịch cộng đồng thì chúng ta mang ra dùng dần (Cười).

Thời gian gần đây, rất nhiều diễn viên trẻ xuất phát là diễn viên hài nhưng chuyển sang đóng phim truyền hình và để lại ấn tượng khá rõ nét. Trung có muốn thử sức?

Thật sự Trung rất muốn thử sức mình trong một vai diễn phim truyền hình. Bởi bản thân Trung cũng là một khán giả hâm mộ phim truyền hình Việt Nam và từng tham gia một số vai nhỏ trong các bộ phim như: Những người nhiều chuyện, Những nhân viên gương mẫu…

“Những người nhiều chuyện” là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Trung tham gia. Hóa thân thành một chàng trai phụ việc trong một quán cà phê nhỏ, dưới một ông chủ "đại gia nửa mùa" do NSƯT Đức Khuê đảm nhận. Ban đầu, tôi khá căng thẳng và bỡ ngỡ bởi tôi phải vừa học vừa làm.

Đặc biệt là những diễn viên tham gia phim đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm. Đến lúc tôi vừa kịp làm quen với mọi thứ thì cũng là lúc vai diễn trong phim hết. Đến vai nhân viên bảo vệ trong “Những nhân viên gương mẫu” là anh chàng chuyên mang đồ ở quê lên cơ quan bán thêm. Có hôm, Trung đi chợ các chị còn trêu: “Tối qua vừa bán rau nay lại đi mua rau à?”.

Dù là những vai rất nhỏ nhưng sau khi phim lên sóng, ngoài khán giả trẻ, Trung có thêm nhiều đối tượng khán giả nhận ra hơn. Tôi nhớ có lần đi diễn ở Bắc Ninh, nghe người lớn hỏi nhau: "Trung Ruồi đấy hả? Thằng này nó đóng vai thằng Bơ chứ".

Hình ảnh Trung Ruồi cùng dàn diễn viên Thanh Sơn, Lương Thanh, Khả Ngân gây tò mò.

Từ những hình ảnh mà Trung chia sẻ lên trang cá nhân gần đây cùng các diễn viên như Quang Thắng, Vân Dung, Thanh Sơn, Lương Thanh… nhiều khán giả dự đoán bạn đang tham gia bộ phim truyền hình. Đó có phải sự thật không?

Hiện tại, Trung chưa thể tiết lộ gì nhiều nhưng nếu đó là sự thật thì hi vọng sẽ khán giả sẽ đón nhận và luôn đồng hành, ủng hộ Trung trong thời gian sắp tới!

(Theo Tiền Phong)