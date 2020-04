Clip The Rock vừa hát vừa hướng dẫn con gái rửa tay trong phòng tắm thu hút 13 triệu lượt xem, hơn 3 triệu lượt thích và 43 nghìn bình luận sau vài giờ đăng tải.

Tối 2/4, The Rock đã gây bão mạng với clip vừa hát vừa hướng dẫn Tia - cô con gái đáng yêu trong nhà tắm rửa tay trước khi tắm. Ca khúc được anh lựa chọn là “You’re Welcome” từ phim hoạt hình MOANA mà The Rock tham gia lồng tiếng năm 2016 rất được trẻ em yêu thích.

The Rock nói anh nhận ra rằng phần rap của ca khúc “You’re Welcome” rất thích hợp để cùng rửa tay với đám trẻ ở nhà. "Hãy sống khoẻ mạnh và an toàn nhé các bạn của tôi", The Rock viết sau khi chia sẻ clip trên Instagram.

The Rock dành thời gian ở nhà để chơi đùa chăm sóc các con.

Tia năm nay 1 tuổi, và cô bé tỏ ra bị thu hút hoàn toàn bởi giọng hát của bố và chấp hành việc rửa tay. Cuối video, cô bé cũng nói với mọi người rằng hãy thật khoẻ mạnh và an toàn. Ngoài Tia, The Rock còn có hai cô con gái nữa, Jasmine - 3 tuổi và Simone - 18 tuổi với người vợ trước.

The Rock hiện là nam diễn viên thu nhập cao nhất thế giới. Năm ngoái thu nhập của anh vào khoảng 2000 tỷ đồng theo thống kê của tạp chí Forbes. Ngôi sao 'Fast & Furious' thời gian này cũng phải ở nhà vì lệnh cách ly ở hầu khắp các bang trên nước Mỹ do Covid-19 lan tràn, các dự án phim bị đình trệ.

