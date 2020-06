Trong khi Thanh Sơn sợ đám thiên nga tấn công thì Diễm My rất sợ nước khi diễn trường đoạn gay cấn trong 'Tình yêu và tham vọng' tập 25.

'Tình yêu và tham vọng' tập 25 lên sóng tối 15/6 có đoạn Linh (Diễm My) bị Ánh (Thùy Anh) đẩy ngã xuống hồ. Linh vùng vẫy không biết bơi và suýt đuối nước. Không chỉ cứu Linh, Minh còn hô hấp nhân tạo cho cô.

Không chỉ trên phim mà hậu trường cảnh quay này cũng rất gay cấn. Đây chính là trường đoạn mà các diễn viên phải quay trắng đêm mới đây tại Đại Lải. Trong đoạn clip vừa được ê kíp đoàn phim đăng tải có thể thấy cảnh Linh được Minh ép ngực để cứu sống khiến nữ diễn viên khá đau. Biết là đang quay nhưng Diễm My đành lên tiếng: "Dừng dừng, em xin lỗi nhưng đau quá".

Diễm My và Nhan Phúc Vinh trong cảnh phim.

Đây là cảnh thứ 2 Diễm My phải quay dưới nước, sau phân đoạn suýt đuối nước ở thác nước ngay tập đầu tiên. Và cũng giống như lần trước, Diễm My tiếp tục phải nhờ đến sự trợ giúp của ê kíp và phao để lên bờ. "My chia sẻ thật là dù học bơi từ năm 12 tuổi nhưng My rất sợ nước. Mà từ đầu phim giờ chơi nước mấy bận liền nhưng không sao, ngâm nước mà có thành quả thì My không sợ".

Clip Diễm My phải nhờ đến phao và sự trợ giúp của đoàn làm phim

Trong khi đó Thanh Sơn chia sẻ với VietNamNet trải nghiệm nhớ đời khi quay phân đoạn này. Nam diễn viên cho biết chưa bao giờ anh thấy thiên nga đáng sợ như vậy vì cứ xuống nước quay là chúng lao đến tấn công, chỉ sợ thiên nga mổ vào đầu. Do vậy vừa phải lo diễn, Thanh Sơn vừa ngay ngáy lo đối phó với những diễn viên hung hãn không có trong kịch bản. Do vậy cả Thanh Sơn và Nhan Phúc Vinh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cảnh quay.

Tuy nhiên theo tiết lộ của thành viên trong ê kíp phim, Nhan Phúc Vinh 'cũng phải nhảy 3 lần mới hoàn thành cảnh quay, trong đó có 2 lần vừa nhảy cái là vội vàng lên vì bị... thiên nga đuổi''.

Thanh Sơn cũng được 1 phen hú vía sau cảnh quay dưới nước.

'Tình yêu và tham vọng' vẫn đang trong những cảnh quay các tập cuối cùng và phát sóng vào thứ 2, 3 hàng tuần trên VTV3.

Mỹ Anh