Kim So Hyun gây ấn tượng mạnh với công chúng nhờ vẻ đẹp ngây thơ, tính cách thân thiện, dễ mến cùng lối diễn xuất thu hút. Nữ diễn viên còn được mệnh danh là ‘Em gái quốc dân’, ‘Ngọc nữ’ Hàn Quốc.

Kim So Hyun sinh ngày 4/6/1999 tại Úc. Lúc 5 tuổi, cô chuyển đến Hàn Quốc cùng gia đình. Kim So Hyun ký hợp đồng với công ty giải trí Sidus HQ và thử vai cho một số bộ phim từ khi còn rất nhỏ cô ra mắt với tư cách diễn viên nhí trong bộ phim truyền hình Drama City Ten Minute, Minor khi chỉ mới 7 tuổi.

Năm 2010, cô lần đầu tiên ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim Mối thù của người cha (Man of Vendetta). Được biết, Kim So Hyun phải tham gia cuộc tuyển chọn có tỷ lệ chọi rất cao để được nhận vai diễn. Nhiều giám khảo nhận xét khả năng biểu đạt cảm xúc thông qua ánh mắt của nữ diễn viên đặc biệt và hiếm thấy với các diễn viên nhí.

Năm 2012, phim Mặt trăng ôm mặt trời trở thành cơn sốt với tỷ lệ người xem lên đến 42,2%. Tên tuổi các diễn viên chính là Kim Soo Hyun, Han Ga In, Jung Il Woo và Kim So Hyun nhận được sự quan tâm nồng nhiệt. Nữ nghệ sĩ trẻ cũng nhận được đề cử đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Diễn viên nhí xuất sắc nhất tại lễ trao giải Korea Drama Awards lần thứ 5.

Kim So Hyun dần được chú ý bởi phong cách diễn xuất chân thực và vẻ đẹp dịu dàng, ngây thơ. Nữ diễn viên được người dân Hàn Quốc ưu ái gọi là ‘em gái quốc dân’, ‘tình đầu quốc dân’, ‘tiểu Son Ye Jin', ‘ngọc nữ’… Nhiều người nhận xét Kim So Hyun là một người trưởng thành và đáng tin cậy. Nữ diễn viên luôn mang đến năng lượng tích cực, đồng thời luôn vui vẻ, tốt bụng.

Năm 2015, nữ diễn viên tham gia bộ phim truyền hình tuổi teen ăn khách School 2015 và gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng khi đóng vai sinh đôi Lee Eun Bi và Go Eun Byul. Vai diễn kép đó giúp Kim So Hyun đạt giải thưởng Ngôi sao của năm tại lễ trao giải Korea Drama Awards lần thứ 8.

Năm 2017, Kim So Hyun đóng phim cổ trang Mặt nạ quân chủ. Bộ phim nhận được giải thưởng Phim hay nhất và Kịch bản xuất sắc nhất của lễ trao giải phim truyền hình Hàn Quốc.

Năm 2019, Kim So Hyun nhận vai nữ chính của bộ phim Tiểu sử chàng Nok Du. Cùng với bạn diễn là Jang Dong Yoon, Kim So Hyun đưa người xem đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đồng thời giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc và Cặp đôi đẹp nhất tại KBS Drama Awards.

Kim So Hyun khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng vướng nghi vấn hẹn hò với tài tử Yoo Seung Ho. Tuy nhiên, cô lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Kim So Hyun là gương mặt đại diện cho các thương hiệu như Downey, Domino Pizza, Gmarket, Peripera… Nữ diễn viên còn được chọn là nàng thơ của Pocari Sweat vì hình ảnh ngây thơ, trong sáng và vui vẻ của mình.

Ngoài tài năng diễn xuất, Kim So Huyn còn tích cực làm từ thiện. Tháng 4/2019, Kim So Hyun quyên góp 10 triệu won (195,8 triệu đồng) để giúp đỡ các nạn nhân trong vụ cháy Sokcho. Đầu tháng 12/2019, nữ diễn viên quyên góp 100kg gạo cho cho những trẻ em kém may mắn và suy dinh dưỡng.

Kim So Hyun được đánh giá là nghệ sĩ tài năng khi xuất hiện trong hơn 50 bộ phim, chương trình truyền hình, MV ca nhạc và được biết đến là một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Vẻ đẹp của 'em gái quốc dân' Kim So Hyun:

