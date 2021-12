Nữ diễn viên sinh năm 1990 từng trải qua nhiều lận đận trong tình yêu trước khi có cuộc sống viên mãn với người chồng hiện tại.

Tình trường lận đận

Tháng 8/2013, Jennifer Lawrence bắt đầu xây dựng mối quan hệ với nam diễn viên người Anh Nicholas Hoult. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò trong năm 2011 sau khi quay xong bộ phim X-Men: First Class, nhưng mối quan hệ này sớm kết thúc vào tháng 1/2013 sau hai năm gặp gỡ. 6 tháng sau, cặp đôi quay lại với nhau khi quay xong bộ phim X-Men: Days of Future Past. Vào tháng 8/2014, các trang mạng tin tức thông báo rằng cặp đôi đã chính thức chia tay nhau lần thứ hai, lịch trình quá bận rộn và xung đột là một trong những lý do chính khiến cả hai dừng lại mối quan hệ.

Jennifer Lawrence và Nicholas Hoult.

Không lâu sau khi chia tay, Jennifer hẹn hò với Chris Martin - giọng ca chính của nhóm nhạc Coldplay vào năm 2014. Ngoài những buổi hẹn hò kín đáo ở LA, Jennifer còn ủng hộ Chris tại các buổi hòa nhạc và họ thậm chí còn đi trên máy bay riêng cùng nhau. Thế nhưng vào tháng 10/2014, người hâm mộ bất ngờ trước thông tin hai người tạm thời chia tay.

Không lâu sau, phóng viên bắt gặp Jennifer Lawrence và Chris Martin tay trong tay cùng đi ăn tối, hai người có nhiều hành động thân mật và hết sức lãng mạn. Người hâm mộ chưa kịp vui mừng thì tháng 8/2015, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi. Có thông tin cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến hai người lục đục là lịch diễn của họ quá bận rộn, cũng như tính cách lập lờ, không rõ ràng của Martin.

Jennifer Lawrence và Chris Martin.

Jennifer Lawrence và Liam Hemsworth chưa bao giờ là một cặp chính thức, nhưng nữ diễn viên thừa nhận cô đã có tình cảm với Liam khi cùng đóng The Hunger Games. Trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình vào năm 2015, Jennifer chia sẻ rằng hai người đã có một vài nụ hôn say đắm trên màn ảnh.

Nữ diễn viên cũng dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn Chris Pratt trong Passengers (2016). Có nguồn tin cho rằng, tin đồn hẹn hò này cũng là nguyên nhân chính cho việc ly hôn của Chris Pratt. Nhưng cặp đôi đã dập tắt tin đồn và khẳng định họ chỉ là bạn bè.

Tháng 8/2016, Jennifer Lawrence làm việc với đạo diễn Darren Aronofsky trong phim Mother! và mối quan hệ của họ tiếp tục đơm hoa kết trái dù chênh lệch nhau 22 tuổi. Cặp đôi thường kín tiếng về chuyện tình cảm và chỉ chụp cùng nhau tại buổi ra mắt phim ở New York. Tuy nhiên, nữ diễn viên và đạo diễn chính thức đã chia tay vào tháng 11/2017.

Jennifer Lawrence và Darren Aronofsky.

Jennifer Lawrence hẹn hò Cooke Maroney từ tháng 5/2018 thông qua một người bạn. Cooke Maroney là giám đốc nghệ thuật tại triển lãm Gladstone 64, Upper East Side, nơi tập trung những khách hàng của giới thượng lưu. Mặc dù ít chia sẻ về đối phương nhưng người hâm mộ vẫn nhìn thấy Maroney hay tháp tùng bạn gái đi sự kiện. Tháng 2/2019, một nguồn tin trên Us Weekly xác nhận Jennifer Lawrence và Cooke Maroney đã bí mật đính hôn sau 6 tháng hẹn hò. Nữ diễn viên để lộ nhẫn kim cương ở ngón áp út khi đi ăn cùng người yêu ở quán Raoul.

Tháng 10/2019, cặp đôi tổ chức đám cưới riêng tư tại Rhode Island (Mỹ) với sự tham gia của hơn 150 khách mời, trong đó có nhiều bạn bè nổi tiếng. Theo People, vào tháng 9/2021, đại diện của Jennifer Lawrence đã xác nhận với tạp chí rằng chủ nhân tượng vàng Oscar đang mang thai con đầu lòng. Cô cùng ông xã Cooke Maroney đang rất háo hức vì tổ ấm nhỏ sắp có thành viên mới sau 2 năm họ về một nhà.

Jennifer Lawrence và chồng Cooke Maroney.

Sự nghiệp gây chú ý

Jennifer Lawrence sinh năm 1990 tại Mỹ, cô đến với ngành giải trí một cách tình cờ. Ngay cả khi biết chắc mình sinh ra để làm diễn viên, cô vẫn vấp phải những trách móc từ phụ huynh vì bỏ dở trường lớp. Thế nhưng, thành công nhanh chóng mà cô có được đã xóa tan nghi ngờ về lựa chọn tưởng như bồng bột của thời trẻ.

Cho đến nay, Jennifer Lawrence là một trong những nữ diễn viên 9X tài năng nhất của màn ảnh Hollywood. Các tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên 31 tuổi đã thu về hơn 6 tỷ USD trên toàn cầu. Nữ diễn viên xinh đẹp được biết đến với các tác phẩm như: loạt phim X-men, loạt phim The Hunger Games (Đấu trường sinh tử), Silver Linings Playbook, American Hustle, Passengers, Red Sparrow… Ngoài ra, cô cũng tham gia dự án mới của đạo diễn Lila Neugebauer với vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất.

Đến thời điểm hiện tại, sở hữu vẻ đẹp hài hòa, tài năng và hàng loạt những vai diễn thành công, nữ diễn viên đã giành 1 giải Oscar, 1 giải BAFTA, 3 giải Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Đồng thời cô là nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới trong hai năm 2015 và 2016 với số tiền kiếm được khoảng 46 triệu USD.

Thành công là thế nhưng cuộc đời của Jennifer Lawrence cũng xảy ra nhiều biến cố. Nữ diễn viên tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair (Mỹ) rằng hồi mùa hè năm 2017, cô từng trải qua một lần suýt "chết hụt", khi chiếc phi cơ riêng mà cô ngồi trên đó lúc di chuyển từ quê nhà Louisville, Kentucky tới TP.New York bất ngờ gặp trục trặc động cơ. Sau lần đó, Jennifer cảm thấy sợ hãi mỗi khi đi máy bay.

Hồi năm 2014, Jennifer Lawrence từng bị tin tặc tấn công và lấy cắp ảnh khỏa thân rồi đưa những bức ảnh ấy lên mạng. Trải nghiệm ấy khiến nữ diễn viên vẫn còn bị ám ảnh cho tới tận ngày nay: "Ai cũng có thể nhìn thấy cơ thể khỏa thân của tôi, đó là một cơn khủng hoảng đã xảy ra và sẽ vĩnh viễn còn để lại hệ lụy trong tâm trí tôi".

Jennifer Lawrence cũng từng là tâm điểm của giới truyền thông. Bất kỳ hành động nào của cô cho dù là nhỏ nhất cũng được đưa ra mổ xẻ dưới ống kính phóng viên. Báo chí đưa tin dày đặc đến độ người ta bắt đầu tranh cãi xem liệu đó có phải là Jennifer đang là chính mình hay cố tình giả tạo, cố tình vấp ngã khi lên nhận giải Oscar chỉ để thu hút sự chú ý. Khi nhận Quả cầu vàng cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhất, Jennifer đã châm biếm một diễn viên khác vì mải chú ý vào điện thoại, từ đó dấy lên một làn sóng chỉ trích nữ diễn viên vì sự thô lỗ.

Jennifer Lawrence khoe bụng bầu tại buổi ra mắt phim 'Don’t Look Up'.

Giờ đây, Lawrence đã bước sang một trang mới trong cuộc sống riêng, cô đã làm vợ và sắp làm mẹ, đồng thời cô cũng có các mối quan tâm mới. Năm nay, Jennifer Lawrence sẽ đánh dấu sự trở lại của mình bằng tác phẩm Don’t Look Up (Đừng nhìn lên) – phim khoa học viễn tưởng hài của Adam McKay. Phim có sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence trong vai hai nhà thiên văn học “quèn” cố gắng cảnh báo nhân loại về một tiểu hành tinh sẽ hủy diệt Trái Đất. Don’t Look Up dự kiến ra mắt trên nền tảng phim trực tuyến lớn nhất thế giới.

Jennifer Lawrence trong trailer phim 'Don't Look Up'

