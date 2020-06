Ca khúc Hard Carry của GOT7 cán mốc hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube sau khoảng 3 năm, 8 tháng kể từ khi phát hành. Đây là bài hát thứ 6 của nhóm đạt được thành tích này sau Just Right, If You Do, Never Ever, A và Lullaby.