BTS xác nhận phát hành album tiếng Nhật thứ 4 mang tên Map of the soul: 7 The journey. Sản phẩm có tổng cộng 13 ca khúc, bao gồm ca khúc chủ đề Stay gold và Your eyes tell. Map of the soul: 7 The journey dự kiến phát hành ngày 15/7 tới.

MV Playing with fire (Blackpink) chính thức đạt 500 triệu lượt xem trên Youtube, qua đó trở thành MV thứ 5 của nhóm đạt thành tích này. 4 MV trước đó gồm Ddu-du ddu-du, As if it’s your last, Boombayah và Kill this love.