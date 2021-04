Nam diễn viên giàu nhất thế giới Dwayne 'The Rock' Johnson bỏ ra 27,8 triệu USD (khoảng 667 tỷ đồng) để mua dinh thự hoành tráng ở Beverly Park.

The Rock hiện vẫn là nam diễn viên giàu nhất thế giới. Năm ngoái thu nhập của anh là 87,5 triệu USD, theo thống kê của Forbes.

Ngôi sao cơ bắp Dwayne Johnson, người hai năm liên tiếp giữ ngôi quán quân trong danh sách những nam diễn viên giàu nhất thế giới vừa chi 27,8 triệu USD (khoảng 667 tỷ đồng) để mua dinh thự hoành tráng ở Beverly Park.

Căn biệt thự mới mua được xây dựng theo phong cách Địa Trung Hải, có diện tích hơn 1.600 m2 với 6 phòng ngủ, 11 phòng tắm, bể bơi cả trong nhà và ngoài trời, sân tennis, khu tập gym đẳng cấp thế giới, phòng chiếu phim, studio nhạc, thảm cỏ và vườn cây xanh mát.

Mới đây nam diễn viên 49 tuổi tiếp tục được quan tâm với ý định tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Rất nhiều người dân Mỹ muốn sao phim Fast and Furious tranh cử và The Rock cũng đã đề cập đến điều này trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây. The Rock có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ từ năm 2017. Việc chuyển tới nhà mới nằm trong kế hoạch tiếp cận với tầng lớp cư dân thượng lưu của nam diễn viên.

Beverly Park là nơi có nhiều ngôi sao đình đám ở như: Denzel Washington, Sly Stallone, Rod Stewart, Eddie Murphy, Sofía Vergara. Căn biệt thự mới mua của The Rock trước đó được rao bán với giá 30 triệu USD nhưng sau đó nam diễn viên đã đàm phán để giảm xuống 27,8 triệu USD. Đây thực sự là nơi ở trong mơ của nhiều người.

Trước đó dinh thự này từng thuộc về rocker Alex Van Halen, người đã tạo hình cho nơi này từ năm 1993. Không gian sống của căn biệt thự vô cùng yên tĩnh, tránh mọi sự nhòm ngó bên ngoài, nó được ví như khu nghỉ dưỡng hoàn hảo.

Trailer phim 'Jungle Cruise' với sự góp mặt của Dwayne Johnson

Quỳnh An