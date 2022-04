Nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã bất ngờ xuất hiện trong sinh nhật ca sĩ Hà Phương mà cô không hề hay biết do chồng mình mời đến.

Sau thời gian dài không hoạt động ca hát, ca sĩ Hà Phương mới trở về Việt Nam đón Tết và kết hợp cùng những ca sĩ gạo cội Trần Sang, Đình Văn, Ngọc Sơn, Nguyễn Đức và Đan Trường, Lam Trường cho một chuỗi các MV phát hành trong năm 2022. Hà Phương cũng sẽ có rất nhiều sự kiện bao gồm MV, phim điện ảnh, gameshow kết hợp cả ba chị em Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết.

Không ở lại Việt Nam quá lâu, cô và chồng cùng hai con du lịch Ý để nghỉ dưỡng trước khi trở lại New York để đón sinh nhật. Do thời gian gấp rút, kế hoạch cho một bữa tiệc hoành tráng không kịp thực hiện, ca sĩ dự định sẽ kỷ niệm 20 năm ngày cưới của 2 vợ chồng thật lớn vào tháng 8. Nhưng không ngờ, chồng cô - tỷ phú Chính Chu và hai con đã mời những nghệ sĩ thân thiết của ca sĩ bay từ California qua New York để chúc mừng sinh nhật Hà Phương.

Dàn nghệ sĩ hải ngoại qua chúc mừng sinh nhật Hà Phương có vợ chồng em gái ca sĩ Minh Tuyết, nhạc sĩ Đồng Sơn, ca sĩ Hạ Vy, Mai Thiên Vân, Lương Tùng Quang và diễn viên hài Hoài Tâm.

Danh hài Hoài Tâm và ca sĩ Lương Tùng Quang khi biết về lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới đã báo quản lý không được nhận show ngày 3/08 để tham dự ngày đặc biệt của 2 vợ chồng ca sĩ.

Hà Phương bên bạn bè thân thiết trong ngày sinh nhật.

Trong tiệc sinh nhật, ca sĩ Hà Phương cảm ơn ông xã, hai công chúa nhỏ, gia đình, người thân, khán giả, bạn bè và các đồng nghiệp đã gửi lời chúc sinh nhật tới Hà Phương. Đón tuổi mới, cô mong dịch bệnh mau chóng qua đi, bình an hạnh phúc đến với mọi nhà và mở ra thật nhiều cơ hội cho mình và mọi người.

