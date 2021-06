Nữ nghệ sĩ đã qua thời huy hoàng trong nghiệp diễn. “Người đẹp Tây Đô” hiện chỉ mong muốn một cuộc đời an yên bên con trai và dồn tâm sức cho công việc.

Dịch bệnh đã làm cuộc sống của chị đảo lộn ra sao?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Dịch làm đảo lộn mọi sinh hoạt bình thường. Tôi bình tĩnh, làm theo khuyến cáo của Bộ Y Tế thực hiện đúng thông điệp 5K. Đây cũng là dịp sắp xếp lại nếp sống của tất cả các thành viên trong gia đình. Hiện tại, tôi đang ở Sài Gòn. Cũng tính về Bình Dương nhưng thành phố bị dịch nên tôi kẹt ở Sài Gòn. Bình Dương cũng bị dịch tấn công rồi, nên tôi quyết định ở lại Sài Gòn luôn.

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh (Ảnh: Internet)

Chị làm gì để có thu nhập trang trải trong mùa dịch?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Tôi rất đồng cảm với những bạn làm công nhân đang đương đầu với tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền ăn… Có rất nhiều người gặp khó khăn trong kinh tế. Rất mong đại dịch qua mau để cuộc sống trở lại bình yên. Tôi may mắn cũng tích lũy, để dành được chút ít để trang trải tạm thời qua mùa dịch này.

Chị giải tỏa căng thẳng thế nào trong mùa dịch?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Ở Sài Gòn nhà tôi cũng có sân thượng. Tôi tập thể dục, trồng cây, trồng hoa trên đó. Không gian sống ở Sài Gòn không rộng rãi như ở Bình Dương nhưng có cái sân thượng cũng đỡ. Thời gian không dịch con đi học, hai mẹ con chỉ gặp nhau buổi chiều và buổi tối. Bây giờ tôi có thời gian chơi với con, chăm sóc cho con, tâm sự với con nhiều hơn, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau tập thể dục.

Dự án nghệ thuật nào của chị bị ngưng trệ?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Tôi bị chậm dự án đã bàn với anh Lê Cung Bắc và chị Châu Thổ. Dự án phim YouTube, làm những tác phẩm có giá trị nhân văn, những câu chuyện về chữ hiếu, tình cảm gia đình… Anh Bắc mất đi, dự án tạm thời gác lại, con trai lớn của anh Lê Cung Bắc đang học đạo diễn, chúng tôi đang tính để con trai anh tiếp tục thực hiện ước nguyện của ba. Cho nên tôi và chị Châu Thổ sẽ củng cố lại kịch bản và mời con của anh Lê Cung Bắc làm đạo diễn.

Việt Trinh (phải) và Hồng Ánh trong phim "Người đẹp Tây Đô"

Phim đình đám nhất của Lê Cung Bắc là “Người đẹp Tây Đô”. Chị sở hữu gia tài phim ảnh khá giàu có. Bộ phim “Người đẹp Tây Đô” có ý nghĩa thế nào với chị?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Vai đầu đời của tôi, như tôi vẫn nói, đạo diễn Trần Cảnh Đôn phát hiện ra một Việt Trinh từ “Ngọc trong đá”. Sau đó đến phịm “Xương rồng đen”. Rồi “Lệnh truy nã”… Sau đó phim Việt Nam bị bão hòa vào thời điểm 94-95. Chính thời điểm ấy, Lê Cung Bắc là người khai sinh ra Việt Trinh lần thứ hai, mời tôi đóng “Người đẹp Tây Đô”. Đối với tôi, tác phẩm “Người đẹp Tây Đô” là gia tài đồ sộ trong cuộc đời làm nghệ thuật.

Chị đã đạt tới đỉnh cao vinh quang ở thời nhan sắc rực rỡ. Chị có nuối tiếc quá khứ không?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Tôi không nuối tiếc. Những gì đã qua hãy cho qua. Tôi thấy mình may mắn trong cuộc đời, đi lên từ con số 0. Từ một đứa chân lấm tay bùn từ quê lên TP Hồ Chí Minh học trường điện ảnh, rồi đi đóng phim, lăn lộn qua các kiểu vai mới được đóng vai chính: Từ quần chúng phụ nhất, đến quần chúng độc thoại, mới đến vai thứ, rồi thứ chính, mới được vai chính. Nên tôi rất trân trọng và hiểu được giá trị của lao động nghệ thuật. Tôi cũng biết khi lên đến đỉnh cao nhất thì cũng phải có đường đi xuống. Nên khi tôi không hot như xưa tôi không buồn, không khổ, không mặc cảm, không hụt hẫng.

Cha ông ta có câu: “Tre già măng mọc”. Khi tôi làm việc chung với nghệ sỹ trẻ đang “hot”, khán giả muốn chụp hình với diễn viêntrẻ nhiều hơn tôi vẫn vui. Tôi cảm thấy có hình bóng mình ngày xưa trong hình ảnh các nghệ sĩ trẻ bây giờ. Ngày xưa mình đã được vậy thì tại sao bây giờ phải buồn, phải mặc cảm?

Việt Trinh thời đỉnh cao nổi tiếng nhờ khuôn mặt khả ái với đôi mắt biết nói (Ảnh: Internet)

Một người đàn bà xinh đẹp như chị nhưng lại dự định đồng hành cùng con trai trong cuộc đời. Biết đâu sau này chị sẽ thay đổi quan điểm?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Không thay đổi đâu. Tôi mong vậy và mong trời phật cho tôi được an yên, sống một mình với con thôi. Nói trước bước không khỏi, song trong lòng tôi rất muốn như thế. Tôi không muốn đi bước nữa, muốn dồn hết tình cảm yêu thương cho con và công việc tôi yêu thích.

Tức là đàn ông không có nghĩa với Việt Trinh?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Không phải không có nghĩa gì. Với tuổi tôi có một người đàn ông bên cạnh an ủi, cho mình dựa bờ vai cũng rất tốt. Nhưng bản thân tôi thích sống một mình hơn. Nếu may mắn tôi sẽ gặp một người yêu thương luôn con tôi. Chỉ sợ không may mắn gặp người không yêu con mình thì mình ở giữa rất khó xử. Tôi đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với con. Nên tôi nghĩ một mình vẫn là tốt hơn cho con tôi.

Việt Trinh không muốn đi bước nữa, dành trọn vẹn tình cảm cho con trai (Ảnh: Internet)

Ngoài đóng phim chị còn đi hát, sau này dịch qua, chị có định làm dự án nào đó ghi dấu ấn cho giọng hát của mình?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Không có đâu. Giờ tôi chỉ mong muốn thực hiện được ước nguyện của anh Lê Cung Bắc để làm dự án phim YouTube có tính nhân văn.

Phim của Việt Trinh có đan cài yếu tố đạo Phật không?

Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh: Có chứ. Có cả mảng hiện thực hôm nay, thí dụ, trong bữa cơm gia đình mỗi người cứ cầm điện thoại không chia sẻ với nhau. Một hiện thực của thời 4.0 (cười).

(Theo Tiền Phong)