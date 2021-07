Ca khúc được bắt nguồn từ phần demo Lee7 sáng tác trong thời gian giãn cách khi đang sống tại Đức, sau đó được hoàn thiện trong thời gian ngắn bởi cả ba.

Lil Shady cùng hai rapper nổi tiếng trong làng rap Việt - Lee7 và Antoneus Maximus (LMG) vừa cho ra mắt ca khúc mới mang tên Yesterday.

Yesterday - Lil Shady, Lee7, Antoneus Maximus:

Chia sẻ về cơ duyên cho ra đời ca khúc, Lil Shady cho biết: “Bài hát này bắt đầu từ phần demo của Lee7 và được viết tầm nửa năm trước trong thời gian giãn cách khi Lee7 đang sống tại Đức. Sau đó, bài hát được 3 anh em cùng nhau sáng tác và hoàn thiện trong thời gian ngắn. Và lý do đến tận bây giờ mới chính thức cho ra mắt là vì cả ba anh em đang giữ quá nhiều nhạc, đã đến lúc phải trở lại và chia sẻ âm nhạc của mình đến cho tất cả mọi người”.

Lil Shady tâm sự Yesterday là sản phẩm âm nhạc tiếp theo trong năm 2021, tuy nhiên sự hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc mới là điều anh cảm thấy trân quý trong sự nghiệp âm nhạc của bản thân.

Kể về lý do lựa chọn ca khúc và thông điệp truyền tải đến khán giả, Lee7 cho biết: “Bài hát này nằm trong dự án sắp tới sẽ phát hành, có khoảng 20 bài tất cả, trong đó 10 bài mang phong cách pop/R&B. Và như đã nói đây không chỉ là sự trở lại mà là thử thách mới đối với tôi trong lĩnh vực ca hát.

Lee7 là rapper đời đầu làng nhạc Việt.

Trước đây mọi người chỉ biết đến Lee7 là một old-school rapper (kỹ thuật rap đơn giản), nhưng tôi muốn chứng minh bản thân còn biết hát nữa. Sắp tới chúng tôi sẽ tung ra một dự án lớn, gồm nhiều bài hát, có sự góp mặt của nhiều cái tên rất nổi trong giới underground (nghệ sĩ ít xuất hiện) cũng như mainstream (nghệ sĩ xuất hiện nhiều). Còn về thông điệp mà 3 anh em tôi muốn gửi đến đó chính là underground rapper cũng làm được nhạc mainstream, rất đơn giản và không đánh mất cái chất của nó”.

Nhận xét về hai đồng nghiệp, Lee7 cho biết anh và Lil Shady đã đồng hành với nhau từ những ngày đầu tiên. Lil Shady là một trong những người anh em thân thiết của Lee7: "Lil Shady gọi tôi là sư phụ nhưng đối với tôi Lil Shady không khác gì một người em ruột".

Anh nhận xét Antoneus là người nhiệt tình, làm nhạc rất nhanh và có gu âm nhạc giống mình. Lee7 bật mí, anh đã ký hợp đồng với một công ty để về Việt Nam làm nhạc.

Antoneus từng viết 4 ca khúc cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lee7 là rapper Việt đời đầu, anh quen thuộc với khán giả qua bản hit Tiểu thuyết tình yêu, Việt Nam, Người ta không hiểu,... Antoneous Maximus được biết với ca khúc Em so đẹp trong bộ phim Để mai tính và Shake your booty trong Long Ruồi. Nam rapper đã từng viết 4 ca khúc cùng ban nhạc lừng danh The Black Eyed Peas và nhiều nghệ sĩ hip hop nổi danh khác.

Lil Shady là cái tên quen thuộc với thế hệ 8x, 9x.

Lil Shady được mệnh danh “Huyền thoại rap Việt” khi có trong tay rất nhiều bản hit gắn liền với thế hệ 8x, 9x. Năm 2020, Lil Shady đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình King Of Rap.

Thanh Nhàn