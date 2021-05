Không chỉ quen mặt với khán giả khi là MC thời tiết của VTV, Xuân Anh còn gây ấn tượng với khả năng vũ đạo nổi bật.

MC Xuân Anh là gương mặt quen thuộc Bản tin thời tiết của VTV…Trang phục lên sóng thường thấy của Xuân Anh là vest, quần âu, chân váy chữ A, áo sơ mi… Nữ MC sinh năm 1992 cũng chọn tông trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc xoăn nhẹ bồng bềnh để phù hợp với hình ảnh của một MC - BTV.

MC thời tiết Xuân Anh từng là vũ công chuyên nghiệp.

Xuân Anh là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền từng đạt Á khôi 1, Miss tài năng của cuộc thi Tài sắc nữ sinh Báo chí. Năm 2017, Xuân Anh dự thi Hoa khôi du lịch Việt Nam và lọt top 12 chung cuộc.

Trong những sự kiện quan trọng của VTV, MC Xuân Anh cũng xuất hiện lộng lẫy với những “bộ cánh” thướt tha, thanh lịch. Nhiều người nhận xét Xuân Anh có vẻ đẹp mong manh khi diện những trang phục dịu dàng.

Trước khi trở thành MC dẫn thời tiết, Xuân Anh từng có 5 năm làm vũ công nhảy hiện đại. Trong một bài chia sẻ với VietNamNet, Xuân Anh cho biết mình coi nhảy múa là một niềm đam mê chứ không phát triển theo hướng vũ công chuyên nghiệp. Nhờ duy trì niềm yêu thích với nhảy múa đã giúp Xuân Anh giữ được vóc dáng khoẻ khoắn, gợi cảm và năng lượng tích cực.

Xuân Anh thường góp mặt trong những sự kiện văn nghệ nội bộ của Đài.

Ngoài đời, nữ MC có gu thời trang trẻ trung và năng động. Trong những dịp đi đu lịch, Xuân Anh thường chia sẻ những hình ảnh mặc bikini gợi cảm, thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc nhảy múa, Xuân Anh cũng duy trì thói quen tập gym để vóc dáng luôn thon gọn, gợi cảm.

MC Xuân Anh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và tránh tiết lộ về danh tính bạn trai trên mạng xã hội.

MC Xuân Anh nhảy cover 'How you like that' - Blackpink:

Phương Linh

Ảnh: FBNV