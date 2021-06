Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022.

Thái Bình

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Bình năm 2021 được công bố vào đêm ngày 26/6. Năm nay, Thái Bình tuyển 15.300 chỉ tiêu vào 340 lớp (45 học sinh/lớp) tại 28 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có điểm chuẩn cao nhất trong toàn tỉnh với 38,2 điểm. Xếp sau đó là Trường THPT Nguyễn Trãi với 35 điểm.

Hưng Yên

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hưng Yên năm 2021 được công bố vào chiều ngày 26/6. Theo đó, Trường THPT Văn Giang có điểm chuẩn cao nhất là 18,2 điểm. Trường THPT Phù Cừ có mức điểm thấp nhất là 12,6 điểm.

Cần Thơ

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Cần Thơ năm 2021 đã được công bố. Theo đó, Trường THPT Châu Văn Liêm (Ninh Kiều) có điểm chuẩn cao nhất với 34 điểm. Xếp thứ hai là Trường THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ) với 33,65 điểm; Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (Ninh Kiều) với 26,95 điểm.

Quảng Ninh

Quảng Ninh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2021. Theo đó, mức điểm chuẩn của hầu hết các trường đều tăng so với năm ngoái. Hệ không chuyên 5 trường có điểm chuẩn sơ bộ cao nhất lần lượt là THPT Hòn Gai 35 điểm, tăng 3,75 điểm so với năm trước; THPT Cẩm Phả 33 điểm, tăng 3,5 điểm; THPT Uông Bí 31,75 điểm, tăng 2,75 điểm; THPT Hoàng Quốc Việt 31,25 điểm, tăng 5,25 điểm; THPT Bãi Cháy 30 điểm, tăng 5 điểm so với năm trước.

Vĩnh Long

Điểm chuẩn vào lớp 10 của tỉnh Vĩnh Long năm 2021 dao động từ 12- 30,75 điểm. Các trường có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cao là Trường THPT Lưu Văn Liệt với 30,75 điểm; Trường THPT Bình Minh với 27,75 điểm, Trường THPT Nguyễn Thông và Trường THPT Trà Ôn với 26 điểm; Trường THPT Trần Đại Nghĩa với 25,25 điểm.

Có 9.141 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, đạt gần 90% chỉ tiêu tuyển sinh. Hiện tại, các trường đồng loạt tuyển sinh nguyện vọng 2. Từ ngày 26- 28/6 các trường tuyển những nguyện vọng còn lại.

Trà Vinh

Trà Vinh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn của Trường THPT Phạm Thái Bường cao nhất là 26 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là ở Trường THPT Vũ Đình Liệu và THPT thành phố Trà Vinh với mức 15 điểm.

Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2021. Điểm chuẩn cụ thể từng trường như sau:

Đồng Nai

Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2021. Điểm chuẩn cụ thể từng trường như sau:

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên năm 2021. Điểm chuẩn cụ thể từng trường như sau:

Bình Định

Năm 2021, có hơn 9.500 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT hệ công lập và hệ chuyên tại 34 trường của Bình Định. Ở khối trường THPT, trường có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất tỉnh năm nay là Trường THPT Quốc học Quy Nhơn với 28,75 điểm; trường có điểm chuẩn thấp nhất là Trường THPT Nguyễn Hữu Quang với 10 điểm.

Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình mới đây đã công bố điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT hệ công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn. Điểm chuẩn trúng tuyển vào 23 trường THPT hệ công lập tại Ninh Bình cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường THPT Dân tộc nội trú như sau:

Thái Nguyên

Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021. Theo đó, Trường THPT Lương Ngọc Quyến có mức điểm trúng tuyển là 34,8 điểm (cao nhất trong khối trường THPT công lập, không kể Trường THPT Chuyên Thái Nguyên).

Tiếp sau là Trường THPT Chu Văn An (TP Thái Nguyên) có mức điểm trúng tuyển 29,2; Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có mức điểm trúng tuyển với học sinh khu vực huyện Võ Nhai là 27,5, khu vực huyện Đại Từ là 31 điểm. Trường có điểm trúng tuyển thấp nhất là THPT Yên Ninh (Phú Lương) với mức điểm là 6, kế tiếp là Trường THPT Võ Nhai có mức điểm trúng tuyển là 8 điểm.

Hiện nay, các trường THPT bắt đầu làm thủ tục xác nhận kết quả trúng tuyển để chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022.

Khánh Hòa

Khánh Hòa đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn năm 2021. Hai ngôi trường thuộc “top” đầu của Khánh Hòa là THPT Lý Tự Trọng và Nguyễn Văn Trỗi năm nay có điểm chuẩn tăng 3 điểm.

Cụ thể, Trường THPT Lý Tự Trọng năm ngoái lấy 29,5 điểm, năm nay có mức điểm chuẩn là 32,75 điểm; THPT Nguyễn Văn Trỗi có điểm chuẩn năm trước là 27,25, năm nay tăng lên 30,5 điểm. Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau:

Thúy Nga

