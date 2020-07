Khi tiếng trống trường cuối cùng vang lên cũng là lúc các học trò lớp 12 chính thức chia tay mái trường mà mình đã gắn bó trong suốt 3 năm học.

Tại buổi lễ bế giảng năm học của Trường THPT Việt Đức diễn ra sáng 9/7, cô giáo Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường rưng rưng nhớ lại một năm học đặc biệt vừa qua.

"Đó là năm học với hơn 100 ngày nỗ lực căng mình chống dịch. Đó cũng là năm học kéo dài với những đợt nắng kỷ lục. Nhưng các con cuối cùng cũng đã vượt qua để chuẩn bị bước vào bước tiến mới của cuộc đời.

Ngày mai, dù không còn dạy các con nữa nhưng thầy cô vẫn dõi theo từng bước chân, cầu mong các con sẽ thành công hơn trên con đường học tập và xây dựng cuộc sống sau này".

Phía dưới sân khấu, nhiều học trò lớp 12 khẽ lau đi những giọt nước mắt. Những cậu con trai vốn nghịch ngợm, giờ cũng lặng thinh. Tất cả đều thầm hiểu giây phút này chính là khoảnh khắc cuối cùng mình được khóc cười bên bạn bè, thầy cô.

Lễ bế giảng và chia tay khối 12 của Trường THPT Việt Đức diễn ra sáng 9/7 với nhiều cảm xúc.

Tất cả đều cố gắng lưu lại khoảnh khắc cuối cùng bên bạn bè, thầy cô

Nhiều học trò không kìm nổi nước mắt khi nghe những lời dặn dò của cô hiệu trưởng trước khi chia xa mái trường.

Đây cũng là lần cuối cùng học trò Trường THPT Việt Đức được ngồi trước sân khấu lắng nghe cô Hiệu trưởng Nguyễn Bội Quỳnh nhắn nhủ.

Tiếng trống cuối cùng vang lên cũng là lúc học trò lớp 12 chính thức chia tay mái trường.

Thầy cô cũng không kìm được nước mắt khi phải chia tay lứa học trò mà mình đã gắn bó trong suốt 3 năm học.

Giây phút học trò được sống giữa những dạt dào cảm xúc.

Ngày cuối cùng của tuổi học trò khiến ai cũng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm 3 năm dưới mái trường.

Học sinh được thầy cô vỗ về trong ngày cuối của tuổi học trò.

Có sự tiếc nuối vì thời gian trôi đi quá nhanh, cũng có những nỗi buồn của giờ phút chia tay tuổi học trò.

Cô giáo Đỗ Thanh Thúy xúc động ôm chầm lấy học trò mà mình đã gắn bó trong suốt 3 năm. "Love you more than I can say là điều cô muốn nói với các con. Chúng ta hãy thầm hiểu cuối cùng còn lại trong ta vẫn là tình yêu", cô Thúy nhắn nhủ.

"Thời khắc cuối cùng còn là học sinh thật đáng nhớ. Mong các bạn sẽ luôn nhớ về nhau", học sinh rưng rưng nói.

Những dòng lưu bút thời áo trắng sẽ luôn là kỷ niệm đẹp đẽ.

Những giọt nước mắt, cái ôm thật chặt dành cho nhau. "Em rất buồn vì sau hôm nay sẽ không còn được đến lớp, gặp bạn bè nữa".

"Tạm biệt nhé! Chia tay rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều".

Thúy Nga