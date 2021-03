Vượt qua Trường ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và ĐH Luật TP.HCM, Học viện Cảnh sát nhân dân đã trở thành đội đạt giải Nhất trong trận chung kết toàn quốc chương trình SV 2020-2021.

Trải qua 19 trận thi đấu diễn ra tại ba miền Bắc, Trung, Nam, 4 trường đại học xuất sắc nhất đã bước vào trận chung kết phát sóng trực tiếp ngày 27/3 gồm: HV Cảnh sát Nhân dân, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Yersin Đà Lạt và ĐH Luật TP.HCM.

Chủ đề được lựa chọn trong trận chung kết lần này là “Việt Nam trong tôi”. Nội dung của ba phần thi Chào SV, Nhà hát SV và SV Thông thái đều xoay quanh chủ đề về đất nước. Các đội phải vượt qua các thử thách để đưa ra thông điệp của đội mình nhằm thuyết phục đội bạn lẫn ban giám khảo.

Ở phần thi Chào SV, cả 4 đội đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bằng lối thể hiện sáng tạo, trong đó lồng ghép khả năng rap và nhảy vô cùng sôi động. Cả nhà báo Lại Văn Sâm và Trương Anh Ngọc đều cho rằng, HV Cảnh sát Nhân dân là đội chơi gây ấn tượng nhất trong phần này.

"Chúng ta vốn quen với việc sinh viên HV Cảnh sát Nhân dân mặc sắc phục nên nghĩ các bạn rập khuôn, khô cứng. Nhưng các bạn không giống như những điều mọi người đã hình dung. Qua cách thể hiện, tôi thấy các bạn đều rất thông minh, gần gũi và đáng yêu vô cùng", nhà báo Lại Văn Sâm nói.

Ở phần thi này, đội HV Cảnh sát Nhân dân giành được số điểm cao nhất.

HV Cảnh sát nhân dân giành chiến thắng qua hai vòng thi đầu.

Đến phần thi Nhà hát SV, giám khảo Châu Bùi là người ra đề bài cho cả 4 đội chơi. Đề tài là các đội chơi phải biến hóa thật sáng tạo, sao cho trong phần thể hiện có sử dụng đạo cụ là cây đàn bầu.

Nếu như Trường ĐH Luật TP.HCM gây ấn tượng mạnh cho nhà báo Lại Văn Sâm bằng cách lồng ghép những hình ảnh bình dị nhất là cánh đồng lúa, chợ quê vào phần thi của mình, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM lấy bối cảnh câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh – một cách thể hiện được đánh giá rất khó để truyền tải thông điệp,… thì đến phần thi của HV Cảnh sát Nhân dân, ban giám khảo và khán giả tại trường quay đã không khỏi rơi nước mắt vì xúc động.

Một vở nhạc kịch xuyên không đã dựng lại bối cảnh con người thời tương lai quay trở về quá khứ để tìm hiểu nguồn gốc của cây đàn bầu. Chi tiết đắt giá của phần thi là hình ảnh người chiến sĩ anh dũng hy sinh bảo vệ quê hương, trước khi mất nhớ về lời ru của mẹ và tiếng đàn bầu quê hương. Điều đó đã khiến giám khảo Xuân Lan và Văn Mai Hương bật khóc.

PGS.TS Trần Thanh Nam xúc động: “Tôi xúc động khi xem màn kịch xuyên không của các bạn. Các bạn đã xuất phát từ những câu chuyện truyền thống về đạo hiếu, về tình vợ chồng, rồi cây đàn bầu cũng gắn với lịch sử đấu tranh chống giặc của dân tộc. Cây đàn bầu cũng kết nối được giữa quá khứ và hiện tại. Xem phần trình bày của các bạn, trong tôi cũng vang lên những câu hát".

Với phần biểu diễn xúc động của mình, HV Cảnh sát Nhân dân một lần nữa dẫn đầu phần thi này với số điểm bứt phá 133,5 điểm. Xếp sau đó là Trường ĐH Yersin Đà Lạt, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Trường ĐH Luật TP.HCM.

Các đội thi trong phần Nhà hát SV.

Cuối cùng, bước vào phần thi SV thông thái, cũng là phần thi mang tính đặc thù của SV trong 25 năm qua, mỗi đội chơi sẽ phải đặt ra 1 câu đố cho đội bạn và đội được thách thức sẽ phải tìm ra đáp án. Thông qua đó, sinh viên sẽ phát huy tối đa sự thông minh, nhanh nhạy và sáng tạo của mình.

Giám khảo Trương Anh Ngọc, Châu Bùi và Văn Mai Hương đều thích thú với câu hỏi đến từ Trường ĐH Yersin Đà Lạt dành cho Trường ĐH Luật TP.HCM.

Thử thách do Trường ĐH Yersin Đà Lạt đặt ra là một câu hỏi hình ảnh. Đội này đã đưa ra một tấm biển hình tròn chứa chữ "OK". Chưa đầy 1 phút suy nghĩ, Trường ĐH Luật TP.HCM đưa ra câu trả lời là: "Việt Nam đoàn kết chung tay/ OK hai chữ Việt Nam an toàn".

Tuy nhiên, Trường ĐH Yersin Đà Lạt đưa ra đáp án bằng cách quay ngang tấm bảng chứa chữ OK thành hình người và công bố một góc nhìn khác: “Con người là cốt lõi, lấy dân làm gốc, đó là Việt Nam trong tôi”.

Đáp án này khiến các đội chơi, ban giám khảo và khán giả không thể ngờ đến.

Trường ĐH Yersin Đà Lạt hỏi Trường ĐH Luật TP.HCM

Đánh giá về phần thi SV thông thái, nhà báo Lại Văn Sâm cho biết ,đây là phần thi có sự tương tác rất tuyệt vời giữa các đội chơi. Phần thách đố của các đội chơi đã cho thấy sự thông minh cũng như những ý tưởng độc đáo của các bạn.

Các thành viên đội HV Cảnh sát nhân dân bật khóc khi giành chiến thắng

Kết quả chung cuộc, HV Cảnh sát Nhân dân với 200,25 điểm đã giành giải quán quân của chương trình SV 2020-2021 cùng phần thưởng 100 triệu đồng. Trường ĐH Yersin Đà Lạt chỉ cách đó 0,25 điểm và trở thành Á quân chung cuộc. Đứng vị trí thứ 3 là Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Trường ĐH Luật TP.HCM.

Thúy Nga