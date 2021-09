Chị Phạm Thị Phi Yến (SN 1988), giảng viên Khoa Lưu trữ học-Quản trị văn phòng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, từng mắc Covid-19. Nhờ sự lạc quan, suy nghĩ tích cực, nữ giảng viên đã khỏi bệnh sau 2 tuần điều trị.

Chị Yến chia sẻ, trước đó không nghĩ mình có thể mắc Covid-19 vì bản thân luôn tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K. Trong những ngày dịch bùng phát mạnh ở TP.HCM, nữ giảng viên cũng hạn chế tối đa đi lại và rất cẩn thận mỗi khi nhận hàng hóa từ bên ngoài gửi tới nhà. Thêm vào đó, chị đã được tiêm một mũi vắc xin ngừa Covid-19 cuối tháng 6.

Cô Phạm Thị Phi Yến, giảng viên Khoa Lưu trữ học-Quản trị văn phòng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, từng mắc covid-19

Dù vậy, một ngày cuối tháng 7, chị Yến nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau 2 lần test nhanh.

“Lúc nhận được kết quả, tôi bủn rủn tay chân, luống cuống và thất thần”- chị Yến nhớ lại. Ổn định tâm lý, việc đầu tiên chị Yến làm là cách ly với người thân trong nhà, đặc biệt là con trai mới 11 tháng tuổi.

Một ngày sau có kết quả test nhanh, chị được đưa đến khu cách ly tạm để chờ xét nghiệm Realtime RT-PCR.

“Dù đang chờ kết quả để khẳng định, nhưng cảm giác biết mình mắc Covid-19 thật lo lắng và sợ hãi. Tôi lo đủ điều, sợ sức khỏe mình không trụ được, sợ lây thêm cho người thân…”- nữ giảng viên kể.

Nữ giảng viên từng không nghĩ mình sẽ mắc bệnh

Những ngày đầu trong khu cách ly tạm thời, cô Phi Yến quyết tâm xốc lại tinh thần bằng cách nghĩ đến những điều tích cực. Nữ giảng viên đặt niềm tin sẽ vượt qua được dịch bệnh bằng cách tự tạo “vắc xin tinh thần” cho mình. Mỗi ngày, ngoài tuân thủ việc điều trị cho F0, nữ giảng viên chịu khó súc họng, rửa mũi bằng nước muối, uống nước chanh mật ong nóng và cố gắng ăn uống đầy đủ, vận động nhiều hơn để tăng sức đề kháng. Buổi sáng, nữ giảng viên tập yoga ngay tại nơi cách ly. Ngoài ra, chị còn đi nhận cơm, nước cho những người ở trong phòng cách ly...

Sau ba ngày vào khu cách ly tạm, chị Yến nhận kết quả Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

“Lúc này tôi thực sự sợ hãi. Trong khoảng thời gian chờ kết quả PCR tôi vẫn nguyện cầu mình âm tính bởi lúc này sức khỏe của tôi khá ổn, đủ để mình cảm nhận và vượt qua mà chưa dùng đến thuốc. Tôi vẫn nghĩ chắc chỉ là sự nhầm lẫn …” – chị Yến nhớ lại.

Chị Yến tập Yoga trong khu cách ly tạm.

Chính thức mắc Covid-19, cô Phạm Thị Phi Yến được chuyển qua điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 ở TP Thủ Đức. Ở bệnh viện, nữ giảng viên vẫn duy trì thói quen hằng ngày dậy sớm tập yoga. Không có thảm, cô Yến tập trên chiếc ghế bố vừa hẹp vừa chông chênh, vì người mắc Covid-19 không được ra ngoài.

Sáng tập yoga, chiều chị vận động tay chân trong phòng, thỉnh thoảng tập thiền, rồi luân phiên dọn vệ sinh phòng ở để vận động cơ thể nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên, nhiều thời điểm, cô Yến cảm thấy ngực mình như có hòn đá đè lên rất khó thở. Mỗi lần thở cơn đau lan rộng, đường thở như bị chặn.



Nữ giảng viên tự nhủ, lúc này nếu sợ hãi, lo lắng càng khiến cơ thể khó tập trung cho việc thở. Hơi thở ngắn và đứt quãng dễ gây tình trạng thiếu oxy. Vì vậy ổn định tâm lý, giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất. Hằng ngày, chị quan sát sự thay đổi trong cơ thể, chậm rãi tập trung hít thở, tập thở nhiều, thở sâu. Nếu không hít thở thật sâu được như bình thường, nữ giảng viên cố gắng hít thở nhẹ nhàng, thở bằng mũi khó khăn thì thở bằng miệng, miễn là hít thở đều để vừa trấn an tinh thần vừa đảm bảo duy trì lượng oxy cho cơ thể.

Nữ giảng viên tập Yoga trên ghế bố trong bệnh viện dã chiến số 3

Bên cạnh tập luyện, chị cũng cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ điều độ để tăng cường sức đề kháng. Nữ giảng viên kể, những ngày ở bệnh viện dã chiến, điều quý giá nhất là chị được tiếp thêm động lực, niềm tin, sự lạc quan từ những lời thăm hỏi, động viên của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt, con trai 11 tháng tuổi là động lực để chị Yến quyết tâm nhanh khỏi bệnh.

Ngày thứ bảy vào viện, chị Yến nhận kết quả Realtime RT-PCR âm tính. Ba ngày sau, nữ giảng viên tiếp tục nhận kết quả âm tính nên được ra viện. Theo chị, bảo hành trình vượt qua F0 của mình thành công một phần nhờ vào tinh thần lạc quan của bản thân và sự động viên của người thân, bạn bè đồng nghiệp.

Lúc khoẻ "F0" vẫn làm việc online để quên đi việc mình bị bệnh

“Trở thành F0 là điều mà không ai mong muốn nhưng nếu chẳng may thì hi vọng mọi người phải thật bình tĩnh, lạc quan, đặt niềm tin vào chính mình để đối mặt và chiến đấu với nó. Những ngày điều trị, phải cố gắng ăn uống thật nhiều, tẩm bổ hết sức có thể, vận động nhẹ nhàng, thư giãn bằng nhiều cách để mạnh mẽ về cơ thể, cũng như thoải mái nhất về tinh thần. Như vậy nhất định sẽ vượt qua được” - chị Yến đúc kết.



Nữ giảng viên hi vọng những chia sẻ của mình sẽ truyền ngọn lửa tinh thần lạc quan, tích cực để mọi người mạnh mẽ chiến đấu với Covid-19.



Lê Huyền (ảnh: NVCC)

Phải sớm kiểm soát dịch bệnh để học sinh được đến trường đúng nghĩa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, toàn xã hội, tất cả các lực lượng, kể cả cơ chế hay trong suy nghĩ để kiểm soát, dập được dịch sớm nhất... để trẻ em sớm được trở lại trường học.