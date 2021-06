Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa tổ chức Lễ công bố Giấy phép xuất bản mới và ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử.

Theo đó, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được phép xuất bản Tạp chí in tiếng Việt thường kỳ 12 số/năm; Tạp chí in tiếng Việt số Chuyên đề với 2 số/năm; Tạp chí in tiếng Anh với 2 số/năm và Tạp chí điện tử (ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh).

Đây là bước ngoặt ghi dấu ấn và khẳng định bước trưởng thành quan trọng của Tạp chí qua gần 27 năm hoạt động và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông cho biết, Tạp chí này có chức năng công bố, giới thiệu, thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị truyền thông, báo chí và truyên truyền.

Đây cũng sẽ là diễn đàn khoa học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị, báo chí truyền thông.

Các đại biểu ấn nút ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử.

Tạp chí sẽ đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tạp chí nghiên cứu, trao đổi học thuật, cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm học hỏi, nghiên cứu khoa học; là diễn đàn tri thức, giáo dục... dành cho tri thức, các nhà nghiên cứu khoa học, học viên, sinh viên về lĩnh vực lý luận chính trị và báo chí, truyền thông nói riêng cũng như các khoa học xã hội và nhân văn nói chung.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hoạt động theo Luật Báo chí, Tạp chí đã và đang tích cực tham gia vào mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng, là một địa chỉ tin cậy trên mặt trận lý luận chính trị, tư tưởng – văn hóa và báo chí truyền thông của Đảng, có uy tín trong giới nghiên cứu lý luận và khoa học xã hội, là một trong những ấn phẩm được đánh giá cao trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và báo chí khối Đảng.

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông bản in, bản điện tử được kỳ vọng sẽ tham gia tích cực vào việc quảng bá và xây dựng thương hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khẳng định được vị thế, vai trò của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các trường đại học ở trong nước, quốc tế.

PV