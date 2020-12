Sau 5 năm có mặt trên thị trường, gạch AMACCAO trở thành thương hiệu gạch bê tông số 1 miền Bắc bởi chất lượng và tiết kiệm cho khách. Nhiều chủ đầu tư và các tổng thầu lớn tin dùng gạch bê tông AMACCAO cho tất cả các công trình.

Gạch không nung tiên phong ‘đón sóng’ xây dựng hiện đại và vật liệu xanh

Đặt tại Núi Bùi, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nhà máy Gạch bê tông AMACCAO (AMACCAO Bricks, thuộc Công ty TNHH Vật liệu Bata - thành viên Tập đoàn AMACCAO) đang vươn mình trở thành nơi sản xuất gạch không nung hàng đầu Việt Nam. Với sự hỗ trợ của các đối tác Canada, Hàn Quốc, gạch bê tông AMACCAO đang khẳng định vị thế ưu việt của mình so với loại gạch đỏ truyền thống nhờ đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu.

Toàn cảnh nhà máy gạch bê tông AMACCAO

Việc đặt nhà máy ở Núi Bùi với quy mô 5ha - là vùng có nhiều mỏ đá và các nhà máy sản xuất xi măng - cũng là điều kiện thuận lợi để Gạch bê tông AMACCAO có nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào dồi dào, cự ly vận chuyển ngắn nên tiết kiệm đáng kể chi phí đầu vào, góp phần làm cho giá thành sản xuất thấp.

Chỉ trong một thời gian ngắn ra đời, Gạch bê tông AMACCAO đã chiếm lĩnh thị trường miền Bắc, có mặt ở hầu hết các công trình xây dựng lớn của những tập đoàn xây dựng hàng đầu.

Nhìn thành quả ngày hôm nay, ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vật liệu Bata vẫn không quên những tháng ngày gian khó khi sản phẩm mới ra thị trường trước nhiều ánh mắt hoài nghi, lạ lẫm với những viên gạch bê tông này. “Cú hích” để Gạch bê tông AMACCAO ra đời là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung (vật liệu xanh). Theo đó, đến năm 2020 vật liệu xây không nung sẽ thay thế gạch nung từ 30-40%, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch nung bằng lò thủ công”, ông Dũng nói.

Sản phẩm gạch mới ra lò

Chủ trương phát triển gạch không nung được Chính phủ thể hiện bằng văn bản, những ưu điểm cũng được chỉ rõ, thế nhưng để xóa bỏ thói quen dùng gạch đỏ - vốn định hình hàng trăm năm - không phải là điều dễ dàng.

Ông Dũng bộc bạch, thời kỳ đầu ra thị trường rất khó khăn. Năm 2016, 2017, 2018 chúng tôi rất khó khăn, phải gồng mình lên để 2019, 2020 trở thành thương hiệu gạch bê tông số 1 thị trường.

“Giai đoạn đầu khi chính phủ khuyến khích sản xuất gạch không nung, một số sản xuất với công nghệ lạc hậu cung cấp loại gạch không nung ra thị trường thường bị nứt, chất lượng thấp nên thị trường đón nhận kém. Nhiều người hoài nghi về chất lượng gạch không nung. Cho nên để từng bước lấy được niềm tin của khách hàng với gạch bê tông AMACCAO, 3 năm đầu chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn để tiếp cận khách hàng. Năm 2016, sản phẩm đầu tiên ra đời, chúng tôi phải cùng chuyên gia Canada đi thuyết trình ở khắp các công trình để chiếm lĩnh lòng tin của đối tác, của thị trường”, ông Dũng nói.

Sau 3 năm miệt mài với tư duy “nghĩ khác làm khác”, công trường Gạch bê tông AMACCAO đã thu được những trái ngọt đầu tiên. Các đối tác xây dựng lớn đều thấy sử dụng gạch bê tông này rất an toàn cho công trình của họ và xây nhanh hiệu quả cao nên ngày càng nhiều đối tác tìm đến sản phẩm gạch bê tông AMACCAO.

Doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung – vật liệu xanh cho cuộc sống xanh

‘Gạch tro bay’ bền bỉ, tiết kiệm, hợp mọi hạng mục công trình lớn

Đến nay, nhiều tổng thầu lớn đã dùng gạch bê tông AMACCAO cho các công trình như Coteccons,Ricons,Hòa Bình, ECOBA, DELTA… “Bây giờ gạch chúng tôi sản xuất ra không đủ phục vụ nhu cầu”, ông Dũng kiêm nhường chia sẻ.

Không khó để điểm mặt các công trình sử dụng loại gạch này của AMACCAO. Đó là dự án The Matrix One của MIK, Anlend Lake View của Chủ Đầu Tư Tập Đoàn Nam Cường, Westbay Sky Residences của Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Ecopark), dự án D’.Le Roi Soleil của Tân Hoàng Minh, The Golden Palm của Công ty CP Phát triển HDIS, dự án Roman Plaza của Hải Phát Invest, the Emerald Mỹ Đình của Vimefulland, Sun Grand city Ancora của Sungroup, ICID Complex của ICID, Ciputra Hà Nội, Intracom Riverside Vĩnh Ngọc, đường đua F1 Vingroup,..

Để có được thành quả ấy, AMACCAO phải chú trọng từ những khâu đầu tiên. Nhập khẩu nguyên chiếc dây chuyền sản xuất gạch rung ép tự động hóa, công nghệ CHLB Đức, tiêu chuẩn Châu Âu. Ứng dụng công thức cấp phối theo đúng tiêu chuẩn sử dụng ở châu Âu và kiểm soát bởi kỹ sư Châu Âu trên toàn bộ quy trình sản xuất.

Chuyên gia nước ngoài trực tiếp kiểm soát quá trình sản xuất sản phẩm

Đáng nói, trong thành phần gạch bê tông AMACCAO có thành phần tro bay, đây là vật liệu giúp tăng khả năng chống thấm của viên gạch, khắc phục được điểm yếu các loại gạch không nung khác thường xuyên mắc phải. Điều này đã tạo ra sự bền vững của từng ngôi nhà.

Đặc biệt, so với gạch nung truyền thống, gạch bê tông có rất nhiều đặc điểm ưu việt hơn như kinh tế hơn, thời gian xây dựng nhanh gấp 2 - 3 lần, mẫu mã đa dạng phong phú theo yêu cầu khách hàng, quy trình sản xuất tận dụng tài nguyên thiên nhiên như tro bay của Nhà máy nhiệt điện, mạt đá… Sản phẩm có độ cứng, độ bền, va đập vượt trội so với sản phẩm gạch truyền thống.

Là thành viên của tập đoàn xây dựng AMACCAO, AMACCAO Bricks hiểu hơn cả việc chia sẻ gánh nặng chi phí cho khách hàng. Bởi với người làm xây dựng, tiết kiệm một đồng chi phí sẽ giúp cho nhà thầu, chủ đầu tư thêm sức cạnh tranh trên thị trường. Gạch bê tông AMACCAO đã làm được điều đó. Với kích thước viên gạch dài 390x100x130, lớn hơn nhiều loại gạch đỏ truyền thống, việc xây dựng được thi công rất nhanh và tiết kiệm thời gian cho chủ đầu tư. “Một bức tường xây với gạch đỏ phải xây mất 2-3 ngày, nhưng với gạch AMACCAO chỉ mất 1 ngày bởi kích thước lớn”, ông Dũng cho biết.

Điểm khác biệt nữa là gạch bê tông AMACCAO có hơn 20 kích thước khác nhau, phù hợp cho nhiều mục đích xây dựng trong khi đó loại gạch đỏ chỉ có một hai loại kích thước. Nói về điểm này, lãnh đạo AMACCAO Bricks cho rằng: Với chủ đầu tư yêu cầu diện tích thông thủy để tính tiền, dùng gạch này mỗi căn hộ tiết kiệm được 1m2. Giá sử mỗi căn hộ bán với giá 40 triệu đồng/m2 thì với hàng nghìn căn hộ, chủ đầu tư sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền”.

Những chuyến xe hàng

Đến nay, gạch AMACCAO đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn cao nhất của ngành xây dựng và môi trường để ứng dụng trong các mục đích khác nhau như xây tường móng, xây tường vây, tường ngăn, tường cách âm, tường cách nhiệt, tường bể nước, tường mương tưới tiêu,…

Gạch bê tông AMACCAO được khen ngợi đặc biệt ‘Chúng tôi đã rất vất vả để đi tìm nhà cung cấp vật liệu tiêu chuẩn châu Âu cho công trình 5 sao Star D’Le Roi Soleil của Tân Hoàng Minh. Thật may mắn, chúng tôi đã tìm thấy gạch bê tông AMACCAO’ (Ông Lê Văn Thịnh- Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh Group, Trưởng ban quản lý dự án Star D’Le Roi Soleil - Quảng An project) ‘Là một dự án trọng điểm của Sungroup, Sun Grand city Ancora Residence có tiến độ xây dựng rất gắt gao, đòi hỏi có những nhà cung cấp chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Tôi mong muốn hợp tác với gạch bê tông AMACCAO trong những công trình tiếp theo. Sản phẩm có chất lượng rất tốt, dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng tận tình, chuyên nghiệp’ (Ông Vương Quang Thành, Trưởng ban quản lý dự án Sun Grand city Ancora Residence) ‘Là một nhà khoa học, tôi luôn trăn trở tìm tòi và ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ vượt trội vào các lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam. Tôi tin tưởng nếu mô hình của gạch bê tông AMACCAO được nhân rộng, người dân chúng ta sẽ được sử dụng những sản phẩm gạch có chất lượng cao, ưu việt hoàn toàn so với gạch đất sét nung truyền thống và trên hết là gìn giữ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chúng ta’ (TS. Trần Bá Việt - Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ Việt Nam)

Hải Nam