Ngày 11/12/2020, cơn mưa quà tặng, voucher khuyến mại có tổng giá trị lên tới gần 20 tỷ đồng dành tặng khách hàng sẽ được tung ra đúng dịp khai trương đại trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Mega Mall Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Sự kiện đồng thời mở đầu mùa lễ hội cuối năm trên toàn hệ thống TTTM Vincom.

Cơn bão quà tặng lớn chưa từng có

Vincom Mega Mall Ocean Park - mảnh ghép hoàn thiện chuỗi trải nghiệm hiện đại tại “thành phố biển hồ” Vinhomes Ocean Park sẽ mở cửa đón khách vào ngày 11/12/2020. Đánh dấu sự xuất hiện của đại TTTM ấn tượng nhất Thủ đô, Vincom sẽ dành tặng các gói quà tặng trị giá lên tới 550.000VNĐ và hàng trăm ngàn voucher ưu đãi có mệnh giá 50.000VNĐ - 150.000VNĐ dành tặng khách hàng mua sắm tại tất cả các gian hàng trong đại TTTM Vincom Mega Mall Ocean Park.

Trong đó, 5.000 khách hàng đầu tiên trải nghiệm TTTM sau khi mở cửa sẽ được tặng ngay 01 voucher để thả ga trải nghiệm mà không cần phải có bất kỳ hoá đơn mua sắm nào. Những khách hàng còn lại có hóa đơn mua sắm, vui chơi, ăn uống từ 1 triệu đồng tại Vincom Mega Mall Ocean Park trong ngày khai trương cũng sẽ được tặng 01 voucher/01 hóa đơn, có giá trị sử dụng trong vòng 15 ngày sau khi phát hành.

Trong vòng 6 tháng kể từ khi mở cửa, Vincom Mega Mall Ocean Park cũng sẽ mang đến các hoạt động quà tặng đa dạng cùng cơ hội nhận hàng trăm nghìn voucher Vincom với tổng giá trị lên tới gần 20 tỷ đồng.

Bên cạnh hàng trăm ngàn voucher hấp dẫn, khách tới TTTM dịp khai trương còn có cơ hội rinh thêm nhiều phần quà giá trị từ các gian hàng như: Mango tặng 100 túi tote dành cho 100 khách hàng đầu tiên có hóa đơn từ 500.000VNĐ; Boo tặng 100 áo phông cho 100 khách hàng đầu tiên phát sinh hóa đơn; SuperSports dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho những khách hàng đầu tiên mua sắm tại cửa hàng; Sunnies Studio tặng 100 kính mát cho 100 khách hàng đầu tiên tới cửa hàng từ 10:00 ngày 11/12; The Body Shop tặng 300 phần quà dành cho 300 khách hàng đầu tiên tới gian hàng; Innisfree tặng ngay 30 bộ quà tặng cho 30 khách hàng đầu tiên tới gian hàng và 50 bộ sản phẩm cho 50 hóa đơn đầu tiên từ 399.000VNĐ; Paula’s Choice tặng ngay 100 voucher trị giá 100.000VNĐ cho 100 khách hàng đầu tiên đăng ký tham quan gian hàng này.

Các gian hàng bên trong TTTM đều đã chuẩn bị cho sự kiện khai trương với các ưu đãi đặc biệt

Đáng chú ý, đại siêu thị VinMart sẽ đem đến chương trình “Đại tiệc khai trương - Đãi quà siêu khủng” áp dụng cho hóa đơn từ 300.000VNĐ với nhiều phần quà “khủng”: xe máy, điện thoại thông minh, tivi LCD 45 inch, máy giặt Panasonic, máy rửa chén, tủ lạnh Sharp và nhiều phần quà giá trị khác.

Riêng đối với khách hàng là cư dân Vinhomes Ocean Park, VinMart sẽ tặng 3.000 bộ voucher có giá trị lên tới 6 triệu đồng/bộ, áp dụng giảm giá trực tiếp trên các sản phẩm sinh hoạt như chăn ga, khăn mặt, đồ dùng nhà bếp.

Thương hiệu gia dụng được các gia đình ưa chuộng Lock&Lock - mang đến các quà tặng “khủng” trị giá lên tới 20 triệu đồng dành cho 05 khách hàng có hóa đơn cao nhất trong 03 ngày đầu khai trương như: nồi chiên không dầu, nồi điện đa năng, vali du lịch, bộ nồi 3 món và máy xay thịt.

Khai màn loạt sự kiện hấp dẫn độc nhất “thành phố biển hồ”

Lễ khai trương Vincom Mega Mall Ocean Park được tổ chức vào 8:30 sáng ngày 11/12/2020 sẽ đem đến chuỗi nhạc hội sôi động và ấn tượng với sự có mặt của nam ca sĩ điển trai Noo Phước Thịnh. Chuỗi sự kiện Lễ hội đón Giáng sinh đầu tiên tại thành phố Biển Hồ sẽ được nối tiếp bằng hàng loạt các hoạt động thú vị và bất ngờ tại TTTM.

Đặc biệt, Vincom Mega Mall Ocean Park cũng chính là điểm nhấn ấn tượng của mùa Giáng Sinh Vincom với cây thông khổng lồ rực rỡ cao tới 24m. Được trang trí huyền ảo theo hình ảnh Cung điện Hải Vương, cây thông này đã thu hút hàng trăm bạn trẻ ngay từ những ngày trước khai trương và trở thành là địa điểm chụp ảnh check-in “thần thánh” nhất trong mùa lễ hội năm nay.

Cây thông cao 24m đã lộ diện và sẵn sàng tỏa sáng, mang đến háo hức cho cộng đồng cư dân tại khu vực phía đông thành phố

Sau khi bùng nổ cùng loạt sự kiện, khách hàng có thể trải nghiệm mua sắm tại các gian hàng thời trang độc đáo nhất như H&M - cửa hàng “xanh” rộng 1.300 m2, khám phá các sản phẩm mới nhất đến từ các thương hiệu lớn như Nike, Fila, Skechers, Mango, Cotton On, HLA, Boo, JM Dress; mỹ phẩm như The Body Shop - gian hàng lớn nhất toàn chuỗi tại Việt Nam, Laneige, Innisfree, Paula’s Choice hay ẩm thực như Haidilao - điểm nhấn ẩm thực Trung Hoa tại phía Đông Thủ đô, Kichi Kichi, Manwah, Gogi House, Yihetang, The Coffee House, BreadTalk…

Không chỉ là điểm đến mới cho cộng đồng cư dân, giới trẻ và gia đình Việt, không gian Vincom Mega Mall Ocean Park được kết tinh của kiến trúc đại dương lung linh bên hồ nước mặn cùng những trải nghiệm độc đáo, hứa hẹn tạo nên một thiên đường mua sắm giải trí mới hấp dẫn nhất khu vực phía Đông thủ đô, điểm hẹn mới của mùa lễ hội đón chào năm mới 2021.

Nhằm đảm bảo không gian mua sắm, trải nghiệm an toàn cho toàn bộ khách hàng, Vincom Mega Mall Ocean Park sẽ triển khai các biện pháp phòng dịch tích cực, bao gồm: - Cung cấp nước rửa tay sát khuẩn tại cửa ra vào. - Nhân viên gian hàng và toàn bộ khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình trải nghiệm tại TTTM. - Khuyến khích khách hàng giữ khoảng cách 1m

Minh Tuấn