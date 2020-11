Nhằm đảm bảo cung cấp các vật liệu chống sét chất lượng, hạn chế phụ thuộc sản phẩm nhập khẩu, Cát Vạn Lợi sản xuất thanh đồng thoát sét tiếp địa 3x25mm đạt chuẩn IEC 62561 phục vụ cho các công trình lớn.

Ứng dụng thanh đồng thoát sét vào công trình lớn

Một hệ thống chống sét cổ điển thường được thiết kế dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn của Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC): IEC 62305, IEC 62561; các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 9385, TCVN 9888 và căn cứ vào địa hình, điện trở đất, loại công trình cần được bảo vệ,…

Đại diện Cát Vạn Lợi cho biết, tại Việt Nam, việc thiết kế hệ thống chống sét đánh trực tiếp thường dùng kim thu sét cổ điển Franklin kết hợp với lưới thu sét - lồng Faraday để giảm tác động của hiệu ứng lan truyền sét, giúp đảm bảo an toàn cho công trình gấp nhiều lần so với chỉ lắp đặt kim thu sét tiên đạo sớm ESE. Các ngôi nhà, công trình do người Pháp xây dựng tại Việt Nam từ các thế kỷ trước sử dụng giải pháp kết hợp này để bảo vệ công trình qua nhiều thập kỷ, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Kim thu sét cổ điển là một thanh đồng dẫn điện tốt có đầu nhọn dài, được lắp tại những nơi cao nhất trong khu vực cần bảo vệ. Kim thu sét này tạo ra một vùng điện trường lớn hơn những vùng xung quanh, để chủ động thu hút dòng sét tiên đạo từ đám mây đi xuống. Thông qua dây dẫn hoặc thanh dẫn thoát sét, dòng sét sẽ được thoát xuống bãi tiếp địa để trung hòa và tiêu tán năng lượng, bảo vệ an toàn cho công trình.

Ngoài ra, lưới thu sét và lồng Faraday là hệ thống bảo vệ được hình thành từ một mạng lưới thanh dẫn thoát sét dày bao quanh khu vực cần bảo vệ. Mạng lưới thanh dẫn thoát sét này được nối đến khu vực tiếp địa. Khi sét đánh vào lồng bảo vệ này, sẽ được thoát xuống bãi tiếp địa thông qua các thanh dẫn thoát sét để trung hòa dòng sét.

Hệ thống chống sét và tiếp địa cổ điển

Hiện nay, tại Việt Nam, các công trình có thiết kế từ nước ngoài thường chuộng sử dụng thanh đồng thoát sét hơn so với cáp đồng trần truyền thống để làm thanh dẫn thoát sét. Mặc dù giá thành cao hơn, nhưng thanh đồng có tiết diện bề mặt thoát sét lớn, sẽ giúp thoát nhanh lượng điện áp cao khi xảy ra sét đánh vào công trình.

Trên thị trường Việt Nam, các thanh đồng thoát sét thường được nhập khẩu từ các nước: Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia để phục vụ thi công các công trình trọng điểm, các dự án đòi hỏi an toàn cao và đi kèm với số lượng lớn.

Chủ động sản xuất thanh đồng thoát sét 3x25mm đạt chuẩn IEC 62561

Với mong muốn thay thế hàng nhập khẩu, từng bước tự chủ nền sản xuất công nghiệp cơ khí phụ trợ Việt Nam, tháng 5/2020, Cát Vạn Lợi đã vận hành dây chuyền sản xuất thanh đồng thoát sét tiếp địa 3x25mm.

Nguyên liệu sản xuất thanh đồng thoát sét là tấm đồng lá - đồng Cathode chất lượng cao và được ép thành cuộn thanh đồng. Đại diện Cát Vạn Lợi cho biết, sử dụng thanh đồng thoát sét CVL giúp các nhà thầu thi công cơ điện (M&E) tại Việt Nam giảm được chi phí và thời gian thi công công trình hệ thống chống sét và tiếp địa - điều mà lâu nay phải phụ thuộc nhập khẩu từ nước ngoài.

Ngoài ra, Cát Vạn Lợi còn sản xuất: kim thu sét, cọc tiếp địa, phụ kiện thi công hệ chống sét - tiếp địa, khuôn hàn hóa nhiệt, thuốc hàn hóa nhiệt, hóa chất giảm điện trở GEM… được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Cát Vạn Lợi hiện là đơn vị được nhận chứng nhận hợp chuẩn IEC 62561. Đây được xem là bước đầu thành công của doanh nghiệp Việt, từng bước thay thế hàng nhập khẩu, giúp khách hàng có cơ sở đánh giá và lựa chọn những nhà sản xuất Việt Nam có uy tín về chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và góp phần loại bỏ sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng.

Đại diện Cát Vạn Lợi cho biết, các sản phẩm chống sét tiếp địa CVL được chủ đầu tư tư vấn, lắp đặt tại nhiều công trình công nghiệp và tòa nhà tại Việt Nam như: nhà máy lọc dầu Long sơn, sân bay Cam Ranh, nhà máy sơn Jotun, nhà máy sơn AkzoNobel, khu đô thị Dương Nội- Nam Cường, tòa nhà Kingdom 101..

