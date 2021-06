Sau 21 ngày không có ca mắc Covid-19, Thái Nguyên đang tập trung cao nhất thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.

Mở cửa một số dịch vụ, nghiêm túc thực hiện 5K

Kể từ 0 giờ ngày 16/6, cụm dân cư trên địa bàn hai xóm Đầm Đanh và Làng Đanh thuộc xã Thành Công (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã chính thức được dỡ bỏ phong tỏa sau 21 ngày bị cách ly y tế.

Trước đó, vào ngày 26/5, thị xã Phổ Yên quyết định phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ đối với 234 hộ dân của xóm Đầm Đanh và Làng Đanh thuộc xã Thành Công sau khi phát hiện 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 5999, trú tại xóm Đầm Đanh). Chính quyền địa phương lập 8 chốt kiểm soát tại các tuyến đường ngõ ra, vào của khu vực này. Tất cả các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Như vậy, tính đến nay, Thái Nguyên không còn khu vực bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19. Hiện mọi hoạt động của các hộ dân tại xóm Đầm Đanh và Làng Đanh đã trở lại bình thường trong điều kiện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Diễn tập phương án phòng chống Covid-19 tại một nhà máy ở Thái Nguyên. Ảnh báo Thái Nguyên

Cũng trong ngày 16/6, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 17/6, cho phép hoạt động trở lại các loại hình dịch vụ thể thao như bóng đá, sân golf, phòng tập gym, yoga…; hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ tại huyện Phú Bình, (trừ các xã giáp ranh với tỉnh Bắc Giang); hoạt động dạy học của Nhà thiếu nhi Thái Nguyên.

Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, các loại hình trên khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo không quá 20 người trong một phòng học, phòng tập, phòng ăn.

“Người từ các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, TPHCM, các vùng có dịch tại Hà Nội và các tỉnh thành khác theo thông báo của Bộ Y tế, khi đến Thái Nguyên phải thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định” - Công văn của UBND tỉnh nêu rõ.

Đối với chuyên gia, người quản lý, lao động đang làm việc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên ra, vào tỉnh hàng ngày phải thực hiện quản lý theo dõi, giám sát chặt chẽ, phải có cam kết với chính quyền địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 7 ngày. Các trường hợp trên nếu không đảm bảo đúng quy định thì dừng việc ra vào tỉnh hàng ngày.

Chủ doanh nghiệp, chuyên gia, người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Giữ vững tốc độ phát triển trong bối cảnh dịch bệnh

Song song với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Thái Nguyên cũng triển khai hiệu quả hàng loạt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đạt khá, ước đạt 6,5%; GDP của tỉnh đạt 6,5%, thu ngân sách nằm trong số 20 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Đáng ghi nhận, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh, Thái Nguyên vẫn thu hút nhiều dự án đầu tư trong, ngoài nước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 361,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,65% so cùng kỳ, bằng 43,01% kế hoạch cả năm; giá trị xuất khẩu ước đạt 13,4 tỷ USD, tăng 13,51% so với cùng kỳ, bằng 47,69% kế hoạch cả năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.240 tỷ đồng, tăng 11,81% cùng kỳ, bằng 46,41% dự toán cả năm; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 7.525 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ, bằng 51,61% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, tỉnh vẫn duy trì các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo. hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn không bị gián đoạn.

Với quyết tâm cao thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống chống dịch hiệu quả vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế ổn định, tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, đảm bảo an toàn an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp và phương án tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp.

Tỉnh Thái Nguyên đồng thời chú trọng đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn ngoài ngân sách nhà nước; triển khai có hiệu quả việc kiểm tra các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh…

Trong tháng 6/2021, tỉnh Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thu ngân sách đạt 50% dự toán cả năm; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Hoàn thành việc thẩm định, đánh giá tiêu chí đô thị loại III đối với thị xã Phổ Yên. Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân trong mùa dịch Covid-19.

Trong hai ngày 15 và 16/6, tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức đón 2.725 lao động đang lưu trú tại các vùng dịch tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Trước khi trở về tỉnh Thái Nguyên, toàn bộ số lao động này đã được lấy mẫu xét nghiệm Real-Time PCR âm tính, trở về tỉnh Thái Nguyên lại lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 một lần nữa và cách ly tập trung 21 ngày tại các địa điểm mà tỉnh Thái Nguyên đã chủ động chuẩn bị. Đây là hoạt động chia sẻ, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đang phải căng mình khoanh vùng, dập dịch; đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong công tác chăm lo, bảo vệ người lao động địa phương trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

D.A