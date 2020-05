Dù được mệnh danh là thiên đường du lịch của thế giới, song Maldives, Canada hay Scotland… vẫn không ngừng xây dựng những chính sách, hạ tầng giao thông để khuyến khích người dân di cư ra những hòn đảo mới sinh sống nhằm mở rộng tương lai du lịch.

Việt Nam với hệ thống biển đảo nhiều tiềm năng như Phú Quốc cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Trải thảm hạ tầng ở những vùng đất mới

Quốc đảo Maldives có diện tích gần 300km2 với gần 1.200 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó có 187 hòn đảo có người dân sinh sống và 80 hòn đảo khác là những khu nghỉ dưỡng riêng tư. Đặc biệt, hòn đảo lớn nhất Maldives chỉ có diện tích vỏn vẹn 7m2.

Tuy diện tích khiêm tốn, song Maldives được mệnh danh là thiên đường mật ngọt của các cặp đôi với những trải nghiệm nghỉ dưỡng xa xỉ và lãng mạn bậc nhất giữa đại dương. Theo thống kê, trung bình Maldives thu hút khoảng hơn 1.5 triệu khách mỗi năm, tổng thu nhập quốc dân của Maldives thuộc top cao nhất tính theo đầu người ở khu vực Nam Á. Mục tiêu đặt ra của quốc đảo thiên đường này đến năm 2023 sẽ cán mốc gần 3 triệu lượt khách du lịch.

Hulhumale - “Thành phố trẻ” của Maldives

Để thu hút thêm khách, ngoài những chính sách về phát triển nét văn hóa lâu đời, gia tăng các trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, chính phủ Maldives đã tính tới việc khuyến khích người dân tới định cư tại những hòn đảo mới nhằm xây dựng thêm các cộng đồng trên đảo, tạo thành những điểm đến du lịch khác biệt.

Một trong số đó là Hulhumale, một hòn đảo nằm gần thủ đô Malé. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, các chương trình nhà ở, bệnh viện mới cùng các dự án phát triển công nghiệp ở Hulhumale và các đảo lân cận được xây dựng cùng slogan về một “Thành phố trẻ” mới, năng động tại Hulhumale nhằm thu hút lực lượng thanh niên nhiều sáng tạo. Một cây cầu kết nối Malé và Hulhumale đã được triển khai xây dựng vào năm 2018 như một biểu tượng cho kết nối giữa thủ đô Malé và hòn đảo. Sân bay Maldives cũng được mở rộng và đặt tại Hulhumale. Dự kiến đến hết năm 2020, “thành phố trẻ” Hulhumale sẽ mang tới cho du khách hơn 3.000 phòng khách sạn, trở thành điểm đến biểu tượng mới của Maldives.

Không chỉ Maldives, các quốc gia và vùng lãnh thổ như Canada, Scotland, Hawaii (Mỹ)… cũng triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người dân ra đảo sinh sống. Từ đầu tư hạ tầng giao thông, cấp đất, đề nghị mức thu nhập cao ở một số ngành nghề nhất định tới các chính sách định cư hấp dẫn cho người nước ngoài…

Ở Việt Nam, việc được trải thảm, nâng cấp hạ tầng giao thông cũng đóng vai trò rất quan trọng đưa những hòn đảo được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp thiên đường trở thành điểm đến nổi tiếng thế giới. Minh chứng rõ nét nhất là đảo ngọc Phú Quốc.

Kiến tạo những thủ phủ nghỉ dưỡng mới tại Phú Quốc

Trở lại Phú Quốc sau 5 năm, không ít khách du lịch phải trầm trồ vì sự thay da đổi thịt của đảo Ngọc. Những con đường đất đỏ ngày nào đã trở thành đường bê tông hiện đại, xuyên suốt trục Bắc Nam, kết nối các điểm du lịch nổi tiếng trên đảo. Thời gian tới, hạ tầng giao thông tại Phú Quốc tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ với việc mở rộng sân bay giai đoạn 2020-2030, triển khai cảng biển quốc tế…

Tỷ phú Ấn Độ đã lựa chọn Phú Quốc thay vì Bali, Phuket... để tổ chức lễ cưới quan trọng

Kết quả của hạ tầng giao thông hoàn thiện, hệ thống hạ tầng du lịch của Phú Quốc cũng ngày thêm bài bản với sự hiện diện của các thương hiệu khách sạn danh tiếng quốc tế như JW Marriott, InterContinental, Novotel, Movenpick và các tổ hợp vui chơi nghỉ dưỡng quy mô tại Nam đảo như Sun World Hon Thom Nature Park… Từ một làng chài nghèo, Phú Quốc đã lột xác trở thành nơi “đóng đô” của những tổ hợp nghỉ dưỡng lớn mang đẳng cấp quốc tế như JW Marriott Phu Quoc Emeral Bay, Sun Premier Village The Eden Bay… Những nơi này đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các đám cưới triệu đô của giới siêu giàu.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đảo Ngọc, những hòn đảo vệ tinh hội tụ đủ các yếu tố về vẻ đẹp thiên nhiên vô giá cùng hạ tầng giao thông hiện đại đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Tâm điểm là Hòn Thơm, nằm trong quần đảo An Thới, phía Nam Phú Quốc.

Được mệnh danh là điểm phải đến trong hành trình khám phá Phú Quốc, Hòn Thơm hiện là đảo duy nhất sở hữu những công trình đẳng cấp như cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, công viên nước hàng đầu Đông Nam Á Aquatopia Water. Không khó để tìm thấy những bài viết ca ngợi vẻ đẹp của Hòn Thơm trên các blog chuyên về du lịch như “Một ngày ngụp lặn trong làn nước trong vắt của Bãi Trào, sải bước trên bờ cát trắng mịn và ru mình trong bản hòa âm của biển, nắng và gió sau khi đã chơi thỏa thích các trò chơi trên biển và trong công viên nước đủ biến kỳ nghỉ tại Phú Quốc trở thành thiên đường…”. Trong tương lai gần, Tập đoàn Sun Group hứa hẹn sẽ đầu tư thêm nhiều dự án hấp dẫn trên đảo, biến Hòn Thơm trở thành thủ phủ du lịch mới của Phú Quốc.

Cáp treo đưa du khách từ Phú Quốc tới Hòn Thơm

Bên cạnh đó, mới đây, tỉnh Kiên Giang đã đề xuất thành lập phường An Thới trên cơ sở sát nhập thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm. Điều này đã khẳng định tiềm năng du lịch, dịch vụ, thương mại ngày một phát triển tại Hòn Thơm giống như một “thành phố trẻ” Huhulmale của Maldives. Nhìn xa hơn, đây là thời cơ thuận lợi để các nhà đầu tư đi trước đón đầu, đặt nền móng cho cuộc sống ổn định và lâu dài, sung túc trên các đảo nhỏ tuyệt đẹp ở quần đảo An Thới.

Doãn Phong