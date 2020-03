Nhắc đến Trần Duy Tùng, một doanh nhân trẻ tuổi đã từng lừng lẫy ở Bình Định, ít nhiều người ta cũng nghe tới, bởi gia thế và thành công mà nhiều người có "nằm mơ" cũng chẳng thể có được.

Năm 2009, ông Trần Duy Tùng (SN 1985, con trai ông Trần Bắc Hà) thành lập và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú (trụ sở tại 01 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Công ty này đã từng tham gia đầu tư nhiều dự án lớn tại Bình Định, như: Dự án như Khu đô thị thương mại An Phú (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, rộng khoảng 36.568 m2, Dự án quần thể du lịch khu vực chùa Linh Phong (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) rộng 56,65ha, tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, tại Cảng Quy Nhơn sau giai đoạn cổ phần hóa, ông Trần Duy Tùng cũng từng là cái tên được nhắc đến với vai trò “yếu nhân”. Tuy nhiên, khoảng thời gian ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu và xuất hiện “tin đồn” bị bắt, năm 2017 sau khi có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn vì lý do sức khỏe, bận bịu công việc ở Hà Nội, ông Tùng đã được chấp thuận rút khỏi thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn.

Ngoài ra, năm 2017, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng (do bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà làm chủ), Công ty CP Tập đoàn An Phú (do ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, làm chủ tịch HĐQT) cùng một doanh nghiệp khác thực hiện dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng trên diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng tại khu đất K200.

Khu đất K200 từng được giao cho con ông Trần Bắc Hà, tuy nhiên sau đó đã bị thu hồi, điều chỉnh, chuẩn bị đấu giá kêu gọi nhà đầu tư mới.

Tuy nhiên, năm 2018, chính quyền tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không triển khai như đúng cam kết. Hiện, khu đất K200 được tỉnh Bình Định điều chỉnh chức năng, chuẩn bị đấu giá, kêu gọi chủ đầu tư.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã trong nước và quốc tế đối với Trần Duy Tùng. Theo Cơ quan điều tra, Trần Duy Tùng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú, là con trai ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV).

Tuy Trần Duy Tùng không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà trong vụ án mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, nhưng Trần Duy Tùng là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều, đứng danh nghĩa Chủ tịch Công ty Bình Hà, nhờ Thái Thành Vinh (đã bỏ trốn) và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Bích Hà, giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang, Thái Thành Vinh.

Lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt, gây thiệt hại cho BIDV 149 tỷ đồng.

Do Công ty CP Tập đoàn An Phú đã đứng ra nhận nợ 129 tỷ đồng để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt, đến nay đã hoàn trả trong quá trình cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nên thiệt hại chỉ còn 26 tỷ đồng.

Hành vi của Trần Duy Tùng, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an là đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

