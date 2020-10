Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 185,37 tỷ kWh, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm 2019.

Đảm bảo đủ điện

EVN cho biết, trong tháng 9/2020, nhu cầu tiêu thụ điện tăng do các hoạt động kinh tế - xã hội được phục hồi sau dịch Covid-19 với sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 21,32 tỷ kWh, tăng 8,17% so với tháng 9/2019. Sản lượng điện sản xuất bình quân đạt 710,7 triệu kWh/ngày, trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 778,75 triệu kWh (ngày 04/9), công suất phụ tải lớn nhất đạt 37.835MW (ngày 4/9).

Trong 9 tháng đầu năm 2020, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 104,21 tỷ kWh, chiếm 56,22% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGenco3 và các công ty cổ phần) đạt 60,42 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 32,59%.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN trong tháng 9/2020 đạt 19,93 tỷ kWh, tăng 1,05% so với tháng 8/2020 và tăng 8,41% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 7,7%, điện cấp cho dịch vụ thương mại giảm 10,99%, điện cấp cho quản lý tiêu dùng tăng 13,17% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 9 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt 162,31 tỷ kWh, tăng 3,09% so với cùng kỳ năm 2019.

Liên quan lưu lượng nước về các hồ thủy điện, EVN cho biết ở khu vực phía Bắc, do ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc và hoàn lưu bão vào cuối tháng 9, nước về các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng đều ở mức khá tốt. Từ ngày 30/9 - 4/10/2020, các hồ Sơn La, Huội Quảng - Bản Chát, Hòa Bình và Thác Bà đã thực hiện mở các cửa xả theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, các lưu vực sông còn lại đang trong giai đoạn mùa lũ nhưng lượng nước về các hồ vẫn trong tình trạng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 - 50 %, trong đó thấp nhất là khu vực Tây Nguyên với mức thiếu hụt từ 40-50%. Tổng dung tích hữu ích các hồ chứa của EVN tích được đến ngày 4/10/2020 khoảng 23,7 tỷ m3 , cao hơn cùng kỳ 2019 khoảng 4 tỷ m3 nước.

66% khách hàng không dùng tiền mặt

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đến hết tháng 9 năm 2020, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 66,11%; tỷ lệ tiền điện được thanh toán không bằng tiền mặt đạt 83,78%. Giải quyết yêu cầu khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ, trong 9 tháng các đơn vị đã tiếp nhận trên 12,76 triệu yêu cầu dịch vụ điện, trong đó số yêu cầu tiếp nhận trực tiếp tại các phòng giao dịch khách hàng chiếm tỷ lệ 4,82%, tiếp nhận qua Trung tâm CSKH, Hành chính công, Dịch vụ công là 95,18%; riêng việc tiếp nhận và giải quyết qua kênh internet là 1.393.395 yêu cầu tương đương 10,92%.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, trên toàn quốc đã lắp đặt 33.606 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.146 MWp. Lũy kế tổng cộng đến nay, đã có 55.983 dự án điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành với tổng công suất 1.531 MWp, sản lượng điện đã phát lên lưới là 636,6 triệu kWh.

Trong 3 tháng cuối năm 2020, dự báo đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đà phục hồi của nền kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của EVN nói riêng.

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, trong đó đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, tập đoàn đề ra nhiệm vụ vận hành an toàn, ổn định, tin cậy hệ thống điện và thị trường điện, huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống, bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thuỷ văn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi; Sẵn sàng các phương án chủ động phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện; Ứng phó giảm thiểu thiệt hại, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa bão; Tích cực tuyên truyền về việc thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong nhân dân…

Về đầu tư xây dựng lưới điện, EVN cho biết sẽ tập trung thực hiện các công trình trọng điểm gồm: Các dự án phục vụ đấu nối, cấp điện thử nghiệm các Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, Nghi Sơn, Vân Phong; các dự án giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo; các dự án giải tỏa thủy điện Tây Bắc và nhập khẩu điện Lào; các dự án cấp điện cho phụ tải năm 2021...

