Đời sống hàng ngày luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ, vì vậy, nhiều người tìm đến giải pháp dự phòng tài chính, như sản phẩm bảo hiểm tai nạn, để chủ động ứng phó với những chuyện không may.

Chuẩn bị những “điểm dựa” tài chính

Chỉ riêng năm 2020, đã có 6.700 người tử vong và 10.804 người bị thương vì tai nạn giao thông tại Việt Nam, chưa kể đến hàng chục nghìn vụ tai nạn bởi nhiều nguyên nhân khác. Những con số đáng buồn này là lời nhắc nhở về nhiều rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong đời sống.

Anh Trần Hải Đăng (quận 9, TP. HCM) chia sẻ về nỗi lo của gia đình: “Mỗi ngày cả 2 vợ chồng tôi phải dành ít nhất 1,5 giờ để đi lại, vì nhà khá xa chỗ làm. Thường xuyên chứng kiến những va chạm trên đường nên giờ nhìn đâu tôi cũng thấy rủi ro. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, càng phải đi lại nhiều thì khả năng gặp chuyện nọ chuyện kia càng cao, dù cho mình có cẩn thận đến đâu chăng nữa. Nếu chẳng may mình có chuyện gì thì làm sao lo được cho bản thân, cho vợ con? Nghĩ vậy nên tôi đã tìm hiểu và tham gia bảo hiểm nhân thọ, nay muốn gắn thêm bảo hiểm tai nạn cho yên tâm”.

Sức khỏe và bình an luôn là điều mà ai cũng mong muốn cho bản thân và gia đình

Thấu hiểu những lo lắng thực tế của khách hàng, nhiều sản phẩm bảo hiểm tai nạn đã được giới thiệu ra thị trường, là “điểm tựa” tài chính, chung tay bảo vệ lợi ích của các gia đình trong những tình huống rủi ro, hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm cân bằng cuộc sống.

Trong số đó, “Bảo hiểm Tai nạn Cao cấp” của Dai-ichi Life Việt Nam là một trong những sản phẩm bảo hiểm tai nạn được đánh giá cao, với các quyền lợi thiết thực bảo vệ khách hàng toàn diện 24/7, phạm vi bảo vệ rộng, đa dạng và trọn vẹn các mức độ thương tật với mức phí hợp lý.

“Vòng bảo vệ kép” với gấp đôi mức hỗ trợ

Là sản phẩm bảo hiểm bổ sung gắn kèm với sản phẩm chính, “Bảo hiểm Tai nạn Cao cấp” mang đến cho khách hàng và gia đình quyền lợi bảo vệ lên đến 5 tỷ đồng và thời hạn bảo vệ lên đến 75 tuổi. Thời hạn này được đại diện Dai-ichi Life Việt Nam đánh giá dài nhất trong dòng sản phẩm bảo hiểm tai nạn hiện có.

Bên cạnh đó, phiên bản mới này cũng được cải tiến mở rộng phạm vi bảo vệ, đa dạng các thương tật với nhiều mức độ chi trả như: bổ sung các quyền lợi mới về gãy xương, tăng tỉ lệ thanh toán của một số thương tật… giúp khách hàng có nguồn tài chính cần thiết để trang trải cho các chi phí điều trị khẩn cấp.

“Bảo hiểm Tai nạn Cao cấp” chi trả 100% số tiền bảo hiểm đối với Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn. Cùng với đó, sản phẩm còn chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn đặc biệt trong các trường hợp: có mua vé và đi trên các phương tiện công cộng; hoặc đang ở trong thang máy công cộng; hoặc chịu hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn tại các tòa nhà công cộng. Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, đây được xem là “vòng bảo vệ kép” giúp khách hàng an tâm hơn trên mọi hành trình, đồng thời tăng cường gấp đôi sự bảo vệ tài chính cho gia đình khi có bất trắc xảy ra với người trụ cột.

Đặc biệt, với mức hỗ trợ tài chính lên đến 200.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện điều trị nội trú do thương tật (tối đa 90 ngày cho cùng một tai nạn), “Bảo hiểm Tai nạn Cao cấp” giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng kinh tế, yên tâm điều trị bệnh trong lúc nguồn thu nhập của gia đình bị giảm sút.

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ: “Hơn 14 năm qua, với việc lấy nền tảng sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc của khách hàng làm giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động kinh doanh, Dai-ichi Life Việt Nam luôn chú trọng đầu tư phát triển sản phẩm và cải tiến chất lượng dịch vụ, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, giúp khách hàng và gia đình an tâm vững bước trong mọi hành trình cuộc sống”.

Để được tư vấn và phục vụ, gọi vào đường dây nóng (028) 3810 0888, bấm phím 1; hoặc truy cập: http://bit.ly/BaohiemTainanCaocap.

