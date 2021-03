Với chân dung hoàn hảo, diện mạo năng động, đầy sức sống, Nam Phú Quốc đang là vùng đất hội tụ mọi xung lực để chuẩn bị cho cú bùng nổ mới trong giai đoạn 2021-2025.

Sức sống mới thăng hoa

Bằng bề dày kinh nghiệm, tiềm lực dồi dào, chỉ sau 5 năm, Sun Group đã biến Nam đảo từ “làng chài” nghèo xơ xác, “trắng” dịch vụ thành một điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí hot nhất Phú Quốc, thuộc top đầu cả nước và đang từng bước vươn tầm quốc tế, đồng thời là nơi lý tưởng để an cư, lập nghiệp, làm giàu bền vững.

“Thị trấn Địa Trung Hải” - điểm đến phồn hoa được Sun Group kiến tạo tại bờ tây Nam đảo

Để làm được điều đó, Sun Group đã kiến tạo ở Nam Phú Quốc một hệ sinh thái 3 lĩnh vực: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, BĐS cao cấp, với “át chủ bài” là gần 50 công trình đẳng cấp, khác biệt. Đó là những công trình tuyệt tác kiến trúc nghỉ dưỡng, ở những địa thế độc đáo có 1-0-2 như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort (tên cũ là Sun Premier Village Kem Beach Resort) ở Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, hay Premier Village Phu Quoc Resort, Sun Premier Village The Eden Bay ở Mũi Ông Đội - rẻo đất 2 mặt biển hiếm có…

Tập đoàn này cũng đã định vị ở bờ Tây Nam đảo một tâm điểm phồn hoa, thịnh vượng mang tên “thị trấn Địa Trung Hải”. Tại đó, Sun Premier Village Primavera với “trái tim” là tổ hợp giải trí Central Village - nơi có tháp đồng hồ cao 75m như biểu tượng mới của thành phố và Sun Grand City Hillside Residence - dự án phức hợp biểu trưng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của TP Phú Quốc đang dần thành hình.

Bên cạnh đó là các công trình nức tiếng như cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, tổ hợp giải trí biển cao cấp Sun World Hon Thom Nature Park, Công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia. Tới đây, những công trình đẳng cấp tiếp theo như Cầu Hôn, các show trình diễn công nghệ Vortex đẳng cấp quốc tế… sẽ dần xuất hiện, đưa “bến cảng Địa Trung Hải” này thành tụ điểm giải trí sôi động 24/7, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm.

Với mục tiêu đưa Nam đảo thành nơi đáng sống bậc nhất Việt Nam, Sun Group đã đầu tư lớn cho hạ tầng đô thị với những công trình quy mô như khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi. Ngay từ đầu năm 2021, những căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi đầu tiên đã được bàn giao tới chủ nhân, toàn bộ hạ tầng, tiện ích cơ bản đã sẵn sàng.

Những khu đô thị kiểu mẫu sẽ nâng tầm chất lượng sống người dân Nam Phú Quốc

Như thế, làng chài nghèo trước đây ở Nam đảo đã “đổi ngôi” thành đô thị khang trang, những công trình kiến trúc đậm dấu ấn nghệ thuật, nơi thu hút hàng ngàn du khách đến trải nghiệm. Người dân An Thới vì thế cũng “đổi đời” nhờ du lịch phát triển, được thụ hưởng hệ thống hạ tầng, dịch vụ, tiện ích hiện đại, văn minh.

Bên cạnh đó, cư dân Nam đảo ngày nay cũng như các du khách trong, ngoài nước đến Nam Phú Quốc còn được đắm mình trong đời sống văn hóa tinh thần phong phú, liên tục trải nghiệm không khí lễ hội sôi động như lễ hội Noel ở quảng trường Bãi Kem New Year Countdown Nam Phú Quốc ở quảng trường ga đi cáp treo Hòn Thơm… hay sự kiện mang tính bước ngoặt lịch sử - công bố thành lập TP Phú Quốc diễn ra hoành tráng ở quảng trường Sun Grand City New An Thoi.

Vừa qua, Fashion Voyage #3 - show diễn lớn nhất trong chuỗi Fashion Voyage của đạo diễn Long Kan đã diễn ra tại Sun Premier Village Primavera, mở đầu cho 12 mùa lễ hội tại Nam Phú Quốc trong năm 2021… Và còn rất nhiều sự kiện, lễ hội chọn Nam đảo làm nơi tổ chức, từng bước đưa khu vực này thành thiên đường giải trí đẳng cấp quốc tế.

Hội tụ xung lực để bứt tốc

Từ “cú hích” Phú Quốc lên TP, Nam đảo với phân khu đô thị An Thới được xác định là đô thị cảng biển, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ của đảo Ngọc.

Lợi thế lớn của Nam Phú Quốc là được phát triển theo mô hình hệ sinh thái tầm cỡ quốc tế. Đây được coi là mô hình hệ sinh thái “kiểu mẫu” ở các điểm đến du lịch, được giới chuyên gia đánh giá là quy mô bậc nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Sun Group tiếp tục bổ sung những công trình, dịch vụ mới ở Nam đảo

Mô hình hệ sinh thái hút khách du lịch tuyệt đối, bởi hình thành nên chuỗi vận hành khép kín, tạo ra loạt trải nghiệm hấp dẫn. Khách du lịch đến Nam đảo không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để khám phá tâm điểm phồn hoa sôi động 24/7, check-in với những công trình kiến trúc nghệ thuật hiếm có, ngắm hoàng hôn mê hoặc bên tháp đồng hồ cao nhất Việt Nam, hưởng thụ thế giới ẩm thực phong phú, ghé thăm khu đô thị kiểu mẫu, hệ thống shophouse, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ giải trí hiện đại…

Với chiến lược nâng tầm điểm đến, Sun Group tiếp tục bổ sung những công trình, dịch vụ mới ở Nam đảo, tạo thêm ngày càng nhiều trải nghiệm, khiến du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, đem đến lợi nhuận ngày càng lớn cho giới đầu tư. Hơn nữa, bằng chiến lược phát triển hạ tầng đô thị, thu hút làn sóng di cư từ đất liền đến Nam đảo để sinh sống, làm ăn, lập nghiệp lâu dài của Sun Group, nguồn khách hàng tại chỗ của mạng lưới thương mại dịch vụ Nam đảo đang ngày càng lớn. Đó là những cư dân tinh hoa với nhu cầu hưởng thụ chất lượng cuộc sống cao, bên cạnh nhu cầu làm giàu bền vững.

Bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam nhận định: “Nam đảo còn nhiều dư địa phát triển. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có chất lượng cao cấp và thiết kế độc đáo, thu hút sự quan tâm của khách du lịch. Hệ sinh thái tạo động lực cho sự phát triển của các dự án trong tương lai. Dự án Sun Grand City New An Thoi thu hút cư dân đến Nam đảo làm việc và phát triển các dịch vụ du lịch. Hiện Sun Group đang triển khai các dự án xử lý rác thải, chất thải, năng lượng mặt trời… hướng đến phát triển bền vững, tăng sức hút cho Nam đảo”.

Cầu Hôn - công trình biểu tượng sắp được xây dựng tại Nam Phú Quốc

Sau 5 năm khởi tạo, đến giai đoạn này, Sun Group đang tăng tốc đưa hệ sinh thái Nam Phú Quốc vươn ra thế giới, tương tự như Sentosa (Singapore) hay Genting (Malaysia)… Với thiên thời, địa lợi hiện có, Nam Phú Quốc sẽ sớm bứt phá ngoạn mục, hoàn thiện một thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tầm cỡ quốc tế, đem về dòng lợi nhuận “vàng ròng” cho nhà đầu tư BĐS và kinh doanh dịch vụ.

Doãn Phong