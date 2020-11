Công an huyện Tiểu Cần phối hợp phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa phát hiện, bắt quả tang Bùi Thị Đào và Nguyễn Huỳnh Minh Tâm về hành vi làm tiền giả tại nhà trọ thuộc ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử.