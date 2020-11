Chuỗi shophouse duy nhất tại Bãi Kem(Phú Quốc) hứa hẹn sẽ đón trọn nguồn khách của các khách sạn, resort sang trọng trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng Nam Phú Quốc, để trở thành khu phố kinh doanh sầm uất trong tương lai.

Lấp đầy chỗ thiếu của đô thị du lịch An Thới

Được định hướng trở thành đô thị cảng quốc tế, trung tâm thương mại, du lịch tại nam đảo Phú Quốc theo Đề án nâng cấp Phú Quốc thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, An Thới đang có nhiều tiềm năng phát triển.

Trong nửa thập kỷ qua, An Thới đã lột xác trở thành trung tâm nghỉ dưỡng hấp dẫn, thu hút dòng khách chất lượng cao đến Nam Phú Quốc, góp phần biến nơi đây trở thành điểm hẹn nghỉ dưỡng đẳng cấp, sôi động bốn mùa.

Khu vực Bãi Kem sắp được bổ sung những dãy phố mua sắm sầm uất, đáp ứng nhu cầu thư giãn, vui chơi của du khách

Tuy vậy, khu vực này hiện vẫn thiếu vắng những dãy phố mua sắm sầm uất, nơi thư giãn, giải trí kích thích du khách chi tiêu. Dư địa kinh doanh dịch vụ du lịch tại An Thới còn rất lớn, bởi hiện nay, ngoài khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi nằm tại trung tâm nam đảo có thể đáp ứng nhu cầu này, thì các khu vực khác, trong đó có Bãi Kem, hoạt động khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn còn ở bước sơ khai.

Đón được nhu cầu thiết yếu này, đồng thời hướng đến hoàn thiện thêm 1 mảnh ghép trong hệ sinh thái nam đảo, Sun Group đã kiến tạo khu phố thương mại Melodia với 168 căn shophouse nằm ngay “cửa ngõ” mở lối đi vào quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí Bãi Kem, mũi Ông Đội.

Với vị trí đắc địa, Melodia dễ dàng thu hút dòng khách lưu trú lớn quanh năm tại chuỗi nghỉ dưỡng đa phong cách: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, khách sạn Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và tới đây là các villa “làng biển” tại Sun Premier Village Kem Beach Resort. Khu phố thương mại Melodia cũng là điểm dừng chân mua sắm, giải trí của dòng khách nghỉ dưỡng tại mũi Ông Đội kế bên, như Premier Village Phu Quoc Resort và Sun Premier Village The Eden Bay.

Sức hút của hệ sinh thái Nam đảo sẽ lôi kéo du khách từ khắp nơi về Melodia

Chưa kể, khi sức hút của hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng nam đảo ngày càng gia tăng, Melodia sẽ thu hút cả dòng khách từ trung tâm Dương Đông và bắc đảo về vui chơi, giải trí. Lượng khách ngoại khu đầy tiềm năng cùng với lượng khách nội khu dồi dào sẵn có sẽ gia tăng sự sầm uất cho khu shophouse Melodia, cũng như mở ra cơ hội kinh doanh đầy triển vọng cho các nhà đầu tư, như hình ảnh sôi động tại các khu phố mua sắm Geylang (Singapore) hay Penang, Malacca (Malaysia)…

Hấp lực kéo dài thời gian lưu trú của du khách

Tính chung giai đoạn 2010 - 2019, mỗi năm tốc độ tăng trưởng du khách và doanh thu từ du lịch của Phú Quốc đạt khoảng 20 - 30%, tốc độ tăng trưởng GDP lên tới 38%, cao gấp 6 lần mức bình quân chung của cả nước. Ngành du lịch - dịch vụ cũng đang đóng góp tới 70% trong cơ cấu GDP của Phú Quốc.

Cũng theo xu hướng phát triển chung của Phú Quốc, nhưng điểm khác biệt của nam đảo so với các khu vực khác nằm ở chất lượng du khách ghé thăm. Không hướng vào nhóm khách bình dân, chi tiêu thấp, những khách sạn, resort cao cấp tại nam đảo nhắm đến phục vụ nhóm khách hạng sang, với chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Shophouse Melodia đón trọn dòng khách nghỉ tại các khách sạn kế cận trong khu vực Bãi Kem

Thống kê của Sun Hospitality Group cho thấy, thời gian lưu trú của du khách tại tổ hợp nghỉ dưỡng nam đảo đã vươn lên top đầu tại Phú Quốc. Cụ thể, số ngày lưu trú trung bình của khách ở khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort là 3,5 ngày, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là 4 - 5 ngày; trong khi thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch nội địa ở Phú Quốc là 1,9 ngày, khách quốc tế là 2,9 ngày. Công suất phòng tại các khách sạn, resort 4 - 5 sao tại nam đảo cũng luôn ở mức cao, thời điểm cuối năm 2019 lên tới 70 - 80% và luôn "cháy phòng" vào dịp lễ Tết.

Năm 2020, khi du lịch chững lại do nhiều yếu tố khách quan thì Phú Quốc vẫn là một điểm sáng hiếm hoi. Khảo sát tâm lý và hành vi khách du lịch thời Covid-19 do Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) thực hiện trong tháng 9 vừa qua với hơn 1.000 người cho thấy, một nửa số người trả lời sẵn sàng đi du lịch ngay trong năm nay. Trong đó, Phú Quốc (Kiên Giang) là một trong các địa điểm được nhiều du khách muốn ghé thăm sau khi dịch bệnh qua đi.

Shophouse Melodia có diện tích sàn xây dựng lớn, quy hoạch bài bản, phù hợp để kinh doanh dịch vụ du lịch

Shophouse tại Bãi Kem hứa hẹn giúp chủ nhân tối ưu hóa “đặc quyền” khai thác dòng khách đổ về nghỉ dưỡng tại 1 trong những bãi biển đẹp bậc nhất, đặc biệt trong bối cảnh hệ sinh thái nam đảo nói chung, Bãi Kem nói riêng vẫn đang tiếp tục được đắp bồi.

Với diện tích sàn xây dựng lớn, quy hoạch bài bản ngay từ đầu, lại kế cận các điểm đến tiềm năng: Quảng trường biển Ngọc Bích, chuỗi nhà hàng hải sản biển Bãi Kem, tổ hợp công cộng Bãi Kem sôi động, Melodia là “giai điệu” sầm uất hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu dồi dào cho các chủ nhân nhạy bén, sớm vận hành các mô hình kinh doanh phù hợp.

Shophouse Melodia được kỳ vọng sẽ đón đầu sự tăng trưởng trở lại của du lịch, đặc biệt khi đảo Ngọc đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau).

