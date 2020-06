Là khu phức hợp căn hộ, thương mại, giải trí tại trung tâm thành phố Dĩ An, kể từ khi ra mắt, các dòng sản phẩm của Charm City được đông đảo các nhà đầu tư đón nhận, từ căn hộ, shophouse thương mại cho đến căn hộ sân vườn.

Đặc biệt, với nhiều tiện ích được đầu tư đặc biệt, căn hộ sân vườn Charm City một lần nữa khẳng định đẳng cấp sống xứng tầm dành cho giới chuyên gia tại Bình Dương.

Điểm đặc biệt trong thiết kế của căn hộ sân vườn Charm City là từ phòng khách đến phòng ngủ đều được bố trí tối đa cửa sổ thông thoáng, giúp đón ánh sáng và khí trời tự nhiên. Sở hữu một góc vườn xanh mát ngay trong căn hộ của mình không chỉ cải thiện chất lượng không khí, mang đến những lợi ích đặc biệt cho sức khỏe, mà còn là một món quà của thiên nhiên giúp giảm đi những căng thẳng, mệt mỏi hàng ngày. Dành một góc nhỏ trong khu vườn để tập yoga, đọc sách mỗi ngày hoặc một không gian để cả gia đình quây quần trò chuyện cũng là một ý tưởng tuyệt vời.

Bên cạnh đó, các vật liệu của căn hộ sân vườn Charm City được chủ đầu tư bàn giao đến khách hàng cũng đều được trau chuốt tỉ mỉ với các trang thiết bị mang thương hiệu uy tín, đảm bảo một không gian sống thẩm mĩ - tiện nghi - thoáng đãng cho khách hàng.

Căn hộ sân vườn với diện tích rộng rãi, có khoảng ban công thoáng mát, ngập tràn sắc xanh sẽ là lựa chọn lý tưởng để các gia đình sinh sống và làm việc lâu dài.

Các căn hộ sân vườn nằm tại tầng 4 của tòa nhà Ruby và Saphire và được chủ đầu tư ưu ái thiết kế liền kề rất nhiều tiện ích cao cấp như: Thư viện, khu vui chơi trẻ em, sky gym & yoga, khu BBQ ngoài trời,… Hơn cả, phải kể đến hệ thống tiện ích trăm tỷ ngay trong lòng dự án như: tổ hợp hồ bơi rộng 2000m2 (Hồ bơi Ốc đảo - resort 1000m2, Hồ bơi Olympic 500m2, Hồ bơi tràn bờ 500m2.); Tận hưởng Chill bar và Rooftop Restaurant trên đỉnh tòa nhà, view trọn thành phố; Khu Business Lounge, Phòng họp nhỏ, phòng tiếp khách tiêu chuẩn VIP, khu dịch vụ dọn phòng, giặt ủi,... ngay dưới chân tòa nhà.

Sky bar và Rooftop Restaurant view Landmark 81 là điểm nhấn đặc biệt của dự án Charm City

Ngoài ra, chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam còn chú trọng vào việc đảm bảo không gian sống riêng tư thông qua hệ thống bảo mật an ninh 6 lớp: thẻ từ, camera an ninh, hệ thống PCCC chuẩn quốc tế, đảm bảo an ninh 24/24…

Đặc biệt, Charm City là một trong những dự án hiếm hoi tại Bình Dương sở hữu Trung tâm thương mại Vincom Plaza ngay trong lòng dự án. Chỉ với vài bước chân, cư dân Charm City đã bước vào thiên đường mua sắm - giải trí - ẩm thực: 20 thương hiệu cà phê, trà sữa nổi tiếng, khu vui chơi giải trí và rạp chiếu phim Lotte Cinema rộng 1.500m2,…

Sinh sống tại Charm City, khách hàng còn được thừa hưởng hệ thống tiện ích hiện đại sẵn có xung quanh dự án bởi vị trí đắc địa, ngay ngã tư 550 với dự án cầu vượt 6 làn xe hình thành trong tương lai gần. Tại đây, cộng đồng cư dân có thể kết nối và giao thương tiện lợi tới tất cả những khu vực trọng điểm của Bình Dương cũng như TP.HCM bằng các tuyến đường huyết mạch: Cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Xa lộ Hà Nội, đường Vành Đai, tuyến Metro số 1 đến trung tâm thương mại Vincom, Lotte Mart, các nhà máy trọng điểm cho tới cơ quan hành chính, tất cả đều chỉ gói gọn trong vỏn vẹn 10 - 15 phút di chuyển.

Charm City đang xây dựng lên sàn tầng 6 của tòa tháp Saphire và thi công móng cọc tòa tháp Ruby

Hiện tại đự án đang được chủ đầu tư ngày đêm thi công nhanh chóng, nhằm bàn giao nhà đúng thời hạn vào cuối quý III/2021.

Đây cũng là thời điểm tốt nhất để các nhà đầu tư sở hữu dự án Charm City bởi giá bán tốt, tỷ lệ thanh khoản lớn.

Khu phức hợp căn hộ, thương mại, giải trí trung tâm TP. Dĩ An - Charm City Website: https://charmgroup.vn/

Lệ Thanh