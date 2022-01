Với hơn 135 năm lịch sử, thương hiệu trà Whittard of Chelsea có 55 chuỗi cửa hàng bán lẻ trải dọc khắp nước Anh, hiện diện tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, và là thương hiệu trà Anh cao cấp được tín nhiệm toàn cầu.

Trà Whittard là điểm nhấn cho những bữa tiệc trà chiều

Kiên định triết lý kinh doanh “mua những gì tốt nhất”

Năm 1886, người thanh niên trẻ tên là Walter Whittard với hoài bão và triết lý riêng đã đến làm thuê cho một thương nhân bán trà ở trung tâm thành phố London nhộn nhịp. 8 năm sau, khi vừa tròn 25 tuổi, ông đã tự mở cho mình một cửa hàng riêng tại con phố Fleet nổi tiếng với triết lý “mua những gì tốt nhất’’.

Trong khoảng thời gian này, các bức tường được phủ kín bằng các thùng trà khổng lồ, cả cửa hàng tràn ngập hương thơm của cà phê rang. Walter muốn pha và rang cà phê tại chỗ, từ đó đã tạo nét nét rất riêng mà rất ít cửa hàng thời bấy giờ làm được.

Cà phê từ những nguồn tốt nhất trên thế giới

Một trong những lý do khiến Whittard trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử mà vẫn phát triển được như ngày hôm nay là nhờ triết lý “Buy the best - Mua những gì tốt nhất”. Các dòng sản phẩm trà xanh, trà đen, trà trắng, cà phê, sôcôla nóng đều được tuyển chọn từ những nguồn tốt nhất trên toàn cầu, tỉ mỉ và kỳ công pha trộn thành những sản phẩm độc đáo với công thức riêng biệt.

Thương hiệu Whittard đã hợp tác với Ethical Tea Partnership (ETP) - một tổ chức thành viên phi lợi nhuận và làm việc với các nhà sản xuất trà và các công ty trà để cải thiện tính bền vững của ngành công nghiệp trà từ năm 1997. Các vườn trà của Whittard đều được giám sát, đánh giá bởi ETP để đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động tại vườn trà.

Các dòng cà phê Whittard cũng được tuyển chọn từ những địa điểm cà phê nổi tiếng trên thế giới như: Colombia, India, Indonesia, Ethiopia, Brazil, Kenya, Guatemala, Jamaica. Mỗi vùng, mỗi đất nước lại mang đến hương vị cà phê riêng biệt. Mỗi trải nghiệm hương vị sẽ kể một câu chuyện riêng khi chất lượng, sự lựa chọn tỉ mỉ và trí tưởng tượng hòa quyện với nhau trở thành những khả năng sáng tạo hương vị bất tận.

Thế giới hương vị kì bí nằm trong những hộp trà thiếc Whittard

Trải nghiệm trà Anh theo phong cách Whittard

Một trong những lý do khiến Whittard trở nên nổi tiếng toàn cầu là cách trải nghiệm độc đáo, riêng biệt. Không chỉ đến cửa hàng để mua trà xanh, trà đen, trà trắng, cà phê, sôcôla nóng, mà mỗi vị khách còn được thử trà tại các điểm bán, mua trà tặng thêm cà phê hoặc sôcôla để trải nghiệm.

Việc thưởng thức trà cùng bánh ngay tại cửa hàng chính là lý do số lượng khách hàng đến với Whittard ngày một đông hơn. Bên cạnh đó, Whittard luôn chú trọng đến nghệ thuật thưởng thức trà, cà phê, sôcôla. Khách hàng có thể truy cập vào website để đọc thêm nhiều kiến thức thú vị, các công thức pha chế độc đáo, nguồn gốc của mỗi hạt cà phê với mức độ rang xay khác nhau, thời gian pha cho mỗi dòng trà, cà phê…

Các sản phẩm của Whittard đều có thiết kế hộp sang trọng, phù hợp để làm quà tặng cho gia đình, người thân, khách hàng, đối tác.

Thương hiệu Whittard đã chính thức có mặt tại Việt Nam

Đơn vị nhập khẩu độc quyền và chính hãng tại Việt Nam: Công ty TNHH Worlds Finest Foods 78 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội Liên hệ để nhận giá bán buôn/bán lẻ hay tư vấn quà tặng doanh nghiệp: 0903 76 1886 Website: https://worldfinestfoods.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/worldfinestfoods https://www.facebook.com/whittardofchelseavn Tại hệ thống showroom của WINECELLAR.vn trên toàn quốc, có thể tìm thấy đa dạng các sản phẩm hộp giấy và hộp thiếc từ thương hiệu Whittard.

Ngọc Minh