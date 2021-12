Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã lập ra 9 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website thu hút hàng nghìn người tham gia.

Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo phương thức đa cấp do đối tượng Ninh Đắc Huân, 30 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội cầm đầu. Đây được xem là vụ án đầu tiên về sàn forex lừa đảo bị triệt phá bởi cấp huyện, thị xã.

Đối tượng cầm đầu là Ninh Đắc Huân đã bị bắt. Gần 50 đối tượng giúp sức cũng đã bị triệu tập. Nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp đã bị thu giữ.

"Cam kết của nhóm đối tượng khi về dụ dỗ nhà đầu tư tại Hà Nam là được rút lãi theo ngày. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư bỏ tiền tham gia, lãi không rút được. Hành vi của đối tượng phạm vào điều 290 Bộ luật Hình sự, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", Thiếu tá Lê Xuân Tiến, Phó Đội trưởng Đội Hình sự Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhấn mạnh.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã lập ra 9 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website thu hút hàng nghìn người tham gia, nổi bật là sàn tiền ảo TcbTrade.com phát hành đồng tiền ảo TCFX.

"Các đối tượng điều hành sàn TcbTrade ngoài tham gia chơi quyền chọn nội dung và chia sẻ, còn bỏ tiền đầu tư vào đồng tiền ảo TCFX. Khi muốn chiếm đoạt của nhà đầu tư, các đối tượng điều chỉnh giá của đồng TCFX xuống gần như bằng 0 và số tiền của nhà đầu tư không thể thu hồi được", Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho hay.

Hiện công an đã xác định được mô hình này thu hút hơn 5.000 người tham gia và chiếm đoạt số tiền hơn 55 tỷ đồng. Qua điều tra, nhóm phóng viên cũng phát hiện Huân cũng chính là đối tượng cầm đầu, giả mạo hệ thống giáo dục lừa đảo Ocean Edu, Sky Edu, hệ thống Anh ngữ Ile... và hệ thống đa cấp lừa đảo Liên minh tiêu dùng Viêt Nam mà VTV đã từng phản ánh.

(Theo VTV)