Nhiều người dùng Facebook phản ánh các chủ tài khoản lạ mặt liên tục gửi yêu cầu mời họ kết bạn. Những tài khoản này thường quảng cáo trúng số lô, đề “bao trúng 100%”.

Liên tục quảng cáo trúng số

Phóng viên liên lạc với chủ tài khoản Facebook có tên Nguyễn Tường Vy. Hằng ngày, trên trang này đăng đều đặn kết quả quay xổ số và các tin nhắn để quảng cáo trúng số lô, đề. Liên lạc qua Zalo Lộc Phát số điện thoại 087876043x (quảng cáo trên trang Facebook) để tìm hiểu, chủ tài khoản nói rằng, muốn có số lô, đề phải mất phí trước để “làm hồ sơ với cấp trên ở trường quay”, mới có kết quả chính xác. Giá rao bán số để chơi lần lượt: “lô bạch thủ” là 5 triệu đồng, “lô xiên” 10 triệu đồng và dàn “số đề” 15 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, chủ tài khoản này còn quảng cáo: “Số đã chốt ra thị trường bao “nổ” (trúng) 100% và cam kết trả lại 100% phí nếu số không trúng”. Chủ tài khoản còn khẳng định mình là đơn vị trung gian với công ty xổ số, uy tín, được khẳng định bằng các bảng số kết quả quay số hằng ngày được đưa lên Facebook. Người chơi chọn hình thức xong, chuyển tiền đến số tài khoản 1903661050101x (ngân hàng Techcombank, mang tên Kiều Thuỳ D.), sau đó sẽ được chuyển số để chơi.

Tiếp tục liên lạc với chủ tài khoản Facebook “Thích một thứ”, chúng tôi có được số điện thoại 092365419x. Liên lạc qua Zalo, chủ tài khoản xưng tên Trần Minh Đức. Đức nói để lại số điện thoại sẽ trực tiếp gọi điện và tư vấn “số lô, đề”. Mở đầu cuộc điện thoại, nhân vật này hỏi người chơi có nợ nần, khó khăn gì để giúp đỡ làm ăn.

“Người dùng Facebook nếu thấy tài khoản kết bạn nhảm nhí thì nên xoá, không nên dành thời gian cho mối quan hệ như vậy. Chiêu trò lừa đảo bán số lô, đề đã từng rộ lên và nhiều người đã bị lừa. Nếu thấy xuất hiện những quảng cáo như vậy cần nhận thức đó là lừa đảo và phải cảnh giác, giữ an toàn cho mình”. Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an)

“Số bán được bao thầu trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số, uy tín, bao ăn 100%. Mỗi ngày, Cty bao thầu được 3 “số lô, đề”. Số lô là 5 triệu đồng, số đề là 15 triệu đồng và số lô xiên là 40 triệu đồng”, chủ tài khoản ra giá. Người này còn cho biết, sau khi người chơi chọn hình thức xong thì chuyển tiền đến số tài khoản 190260073x (mang tên Nguyễn Thanh L., mở tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hà Nội) sẽ được báo số để chơi.

Chủ tài khoản này nói rằng, thông tin người chơi được giữ bí mật. Chưa đầy 1 phút sau, Đức nhắn tin lại, hồ sơ người chơi đã hoàn tất gửi đến Cty và yêu cầu người chơi gửi sớm tiền để nhận số. Nhiều ngày sau, chủ tài khoản này liên tục nhắn tin hối thúc người chơi chuyển tiền vào tài khoản.

“Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”

Cơ quan công an đã triệt phá nhiều vụ án lừa đảo dạng này. Ngày 3/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) triệt phá ổ nhóm bán “số lô, đề”, bắt giữ 7 đối tượng do Trần Văn Bắc cầm đầu. Cơ quan công an xác định, bằng việc sử dụng mạng xã hội Facebook, tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên của Cty Xổ số Miền Bắc, mỗi ngày đều có được một bộ “số lô, đề”, “số ba càng” chính xác, đánh là sẽ trúng.

Mỗi “số lô, đề” Bắc bán 7 - 20 triệu đồng, “số ba càng” lên tới 40 triệu đồng. Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, Bắc cùng đồng bọn chiếm đoạt và dừng giao dịch. Trước đó, ngày 5/3, Công an thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) thực hiện chuyên án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, bắt 7 đối tượng với thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền giao dịch nhóm này đã thực hiện khoảng 500 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), nhận định: “Đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bởi vì, không có căn cứ nào để đưa ra con số bán cho người chơi”. Trung tá Hiếu cho biết, xuất phát từ thực tế xã hội, một số người có “máu đỏ đen” nên các đối tượng mới có “đất diễn”.

(Theo Tiền Phong)